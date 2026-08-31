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Galaxy S27 Ultra : Samsung prévoirait un cadre plus arrondi pour améliorer la prise en main

Galaxy S27 Ultra : Samsung prévoirait un cadre plus arrondi pour améliorer la prise en main

Le futur Galaxy S27 Ultra continue de se dévoiler bien avant sa présentation officielle. Après plusieurs fuites autour de son nouveau plateau photo, très discuté, un autre changement de design apparaît désormais : Samsung aurait décidé d’adoucir encore davantage les angles et les tranches de son modèle Ultra.

Selon Ice Universe, le Galaxy S27 Ultra adopterait un cadre plus arrondi avec des biseaux plus prononcés que le Galaxy S26 Ultra. Une évolution visuellement discrète, mais qui pourrait avoir un effet beaucoup plus perceptible en main.

Un cadre plus doux que sur le Galaxy S26 Ultra

La dernière fuite repose sur une comparaison graphique entre le Galaxy S26 Ultra et son successeur présumé. Les proportions générales restent proches, mais le Galaxy S27 Ultra affiche des angles plus arrondis et une transition plus progressive entre la face avant, le cadre et le dos.

Ice Universe lui-même décrit le changement comme relativement faible. Il pourrait pourtant compter davantage qu’une modification esthétique plus spectaculaire. Sur un smartphone aussi large qu’un Ultra, quelques millimètres ou quelques degrés supplémentaires dans le rayon des angles peuvent suffire à réduire la pression exercée sur la paume pendant une utilisation prolongée.

Cette évolution s’inscrit dans une tendance déjà bien visible. Le Galaxy S24 Ultra conservait encore une silhouette très rectangulaire, directement héritée de la gamme Galaxy Note. Avec le S25 Ultra, Samsung avait commencé à arrondir davantage les coins. Le S26 Ultra avait poursuivi ce mouvement. Le Galaxy S27 Ultra irait donc encore plus loin, sans pour autant abandonner complètement l’identité massive et anguleuse associée à la gamme.

Samsung semble chercher progressivement un compromis entre la personnalité visuelle du Note et le confort ergonomique de ses autres Galaxy S.

Le format Ultra avait besoin de cette évolution

Le problème des anciens modèles Ultra n’était pas seulement leur taille. Leurs angles particulièrement droits pouvaient devenir inconfortables lorsque le téléphone reposait longtemps dans la paume. Ce défaut est beaucoup moins visible sur une fiche technique qu’une batterie ou un appareil photo, mais il influence directement l’expérience quotidienne.

À mesure que les écrans approchent les 7 pouces, l’ergonomie devient presque aussi importante que la finesse. Rendre le cadre plus doux peut donc améliorer la sensation en main sans réduire la surface d’affichage ni modifier profondément le design.

Des biseaux plus marqués sur les côtés

La fuite évoque également des chanfreins plus profonds sur les deux côtés du cadre. Il ne s’agit pas nécessairement de revenir à un écran incurvé comme sur les anciens Galaxy Edge. L’affichage devrait rester plat. Samsung modifierait plutôt la géométrie du châssis autour de l’écran afin d’éviter une jonction trop abrupte entre la dalle et les tranches.

Cela peut donner l’impression que le smartphone est légèrement plus fin lorsqu’on le tient, même lorsque son épaisseur réelle évolue peu. L’efficacité de cette approche devra évidemment être jugée sur le produit final.

Ce changement contraste avec le très controversé plateau photo

La fuite arrive au moment où un autre aspect du Galaxy S27 Ultra suscite beaucoup plus de réactions. Plusieurs rendus CAD attribués à des sources généralement fiables montrent un large plateau photo horizontal ou fortement élargi à l’arrière. Cette disposition romprait avec les objectifs circulaires séparés utilisés par Samsung depuis plusieurs générations.

Le changement a immédiatement provoqué des comparaisons avec les récents iPhone Pro. Certains utilisateurs reprochent déjà à Samsung d’abandonner une identité visuelle facilement reconnaissable au profit d’une esthétique plus proche de celle de ses concurrents.

Le dos pourrait être la vraie rupture de cette génération

Si les rendus se confirment, le Galaxy S27 Ultra adopterait donc une combinaison assez particulière. La face avant évoluerait subtilement avec un cadre plus confortable. Le dos, lui, changerait beaucoup plus radicalement.

Samsung semble vouloir concentrer plusieurs capteurs au sein d’un ensemble visuel plus cohérent, plutôt que de conserver les anneaux individuels directement intégrés au châssis.

Cette nouvelle organisation pourrait aussi répondre à des contraintes techniques. Des capteurs plus grands, des modules périscopiques complexes ou une batterie plus volumineuse peuvent obliger le constructeur à réorganiser l’espace interne. Le design extérieur est souvent la conséquence de ces décisions.

Il est encore trop tôt pour parler d’une copie de l’iPhone

Les comparaisons avec Apple sont inévitables, mais elles doivent être nuancées. Un plateau photo large n’est pas une invention propre à l’iPhone. Google, Xiaomi, Huawei et de nombreux autres fabricants utilisent depuis longtemps de grandes zones dédiées aux caméras.

Les premiers rendus du Galaxy S27 Ultra rappellent effectivement certaines orientations récentes d’Apple, mais le produit final reste encore inconnu. À plusieurs mois du lancement, couleurs, matériaux et détails de finition peuvent également modifier fortement la perception du design.

Le Galaxy S27 Ultra devrait rester un très grand smartphone

Les premiers rendus CAD suggèrent également que Samsung ne cherche pas à rendre son Ultra beaucoup plus compact. Le smartphone devrait conserver des dimensions proches de celles du Galaxy S26 Ultra. Le changement de confort reposerait donc davantage sur la forme du cadre que sur une réduction significative de la largeur ou de la hauteur.

C’est une approche logique. Réduire fortement le format pourrait obliger Samsung à diminuer la taille de l’écran, de la batterie ou du système photo.

La marque semble préférer conserver la capacité interne tout en travaillant sur la manière dont le téléphone repose dans la main.

Le S Pen devrait rester présent

Malgré les changements esthétiques, le S Pen intégré devrait toujours faire partie du Galaxy S27 Ultra. C’est important, car la présence du stylet impose des contraintes importantes à l’architecture interne. Samsung doit réserver une partie du volume du châssis pour son logement tout en intégrant batterie, caméras et composants de refroidissement. Cette contrainte explique en partie pourquoi le modèle Ultra ne peut pas adopter exactement les mêmes choix de design que les smartphones haut de gamme dépourvus de stylet.

Le S Pen reste aussi l’un des éléments les plus différenciants du modèle face à l’iPhone et aux autres flagships Android.

Une batterie plus grande reste évoquée

Les rumeurs autour de la batterie continuent également de circuler. Plusieurs sources envisagent une capacité pouvant atteindre environ 5 700 à 6 000 mAh, éventuellement grâce à une technologie silicium-carbone. Aucun chiffre n’est confirmé pour le moment.

Une telle augmentation représenterait néanmoins un changement majeur pour la série Ultra, longtemps restée relativement conservatrice sur ce point. Si Samsung augmente réellement la capacité sans épaissir fortement le téléphone, le travail effectué sur les biseaux et les angles pourrait également servir à masquer visuellement une partie de ce volume supplémentaire.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 reste le candidat logique

Le Galaxy S27 Ultra devrait également inaugurer la prochaine génération de puces Qualcomm haut de gamme. Les fuites évoquent un dérivé du Snapdragon 8 Elite Gen 6, gravé en 2 nm. Certaines sources parlent d’une version particulièrement poussée destinée au Galaxy Ultra, mais Qualcomm n’a pas encore officiellement présenté cette plateforme.

Il faut donc rester prudent sur le nom exact, les fréquences ou les performances. Ce qui paraît beaucoup plus probable, c’est que Samsung continuera de réserver au modèle Ultra l’une des configurations les plus puissantes disponibles au moment de son lancement.

Android 17 et One UI 9.x attendus au lancement

Côté logiciel, le Galaxy S27 Ultra devrait naturellement arriver avec Android 17 et une nouvelle évolution de One UI. Samsung devrait continuer à mettre fortement l’accent sur Galaxy AI et les fonctions agentiques. La prochaine génération pourrait ainsi s’appuyer davantage sur des actions automatisées entre applications, une meilleure compréhension du contexte et davantage de traitements effectués localement.

L’augmentation des capacités IA rend d’ailleurs le choix du processeur et de la mémoire de plus en plus important. Le design extérieur ne représentera donc qu’une partie de l’évolution.

Samsung cherche une nouvelle identité pour son Ultra

La transformation progressive des coins raconte aussi quelque chose de plus large. Pendant plusieurs années, le Galaxy S Ultra était pratiquement un Galaxy Note rebaptisé. Silhouette rectangulaire, S Pen intégré et angles très marqués conservaient immédiatement l’ADN de cette ancienne famille.

Depuis le Galaxy S25 Ultra, Samsung semble progressivement détacher son flagship de cet héritage. Le téléphone devient plus rond, plus homogène avec le reste de la gamme Galaxy S et probablement plus facile à prendre en main.

Le S Pen subsiste, mais le design du Note disparaît petit à petit.

Une petite modification peut compter plus qu’un énorme changement esthétique

Le paradoxe du Galaxy S27 Ultra pourrait finalement être là. Son changement le plus discuté — le plateau photo — est essentiellement visuel. Son changement le plus utile pourrait être presque invisible : arrondir davantage les tranches et approfondir les biseaux ne produira probablement pas une campagne marketing spectaculaire. Mais, sur un appareil utilisé plusieurs heures chaque jour, le confort en main peut avoir beaucoup plus d’impact qu’une nouvelle disposition des caméras.

C’est précisément le genre d’amélioration que l’on remarque moins sur les rendus et davantage après une semaine d’utilisation.

Le design reste néanmoins une fuite

Toutes ces informations doivent encore être traitées avec prudence. Samsung n’a officiellement dévoilé aucun élément du Galaxy S27 Ultra. Même si Ice Universe et les différentes sources de rendus possèdent un historique solide, le smartphone reste attendu seulement pour début 2027, probablement autour de janvier ou février si Samsung conserve son calendrier habituel.

Des détails peuvent donc encore évoluer. La direction générale semble néanmoins se dessiner : un Ultra plus rond, plus confortable et nettement plus audacieux à l’arrière. Reste à savoir si Samsung réussira à faire accepter son nouveau plateau photo.

Car pour une fois, les utilisateurs pourraient finalement préférer la partie du redesign qu’ils sentiront dans leur main à celle qu’ils verront au dos du téléphone.