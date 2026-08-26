Samsung pourrait profondément revoir l’un des éléments les plus reconnaissables de ses smartphones haut de gamme. De nouveaux rendus CAD attribués au Galaxy S27 Ultra montrent un imposant plateau photo horizontal, abandonnant les objectifs isolés qui caractérisent la gamme Galaxy depuis plusieurs générations.

Le changement est suffisamment radical pour provoquer d’inévitables comparaisons avec les derniers iPhone Pro. Mais, derrière cette transformation esthétique pourrait se cacher une évolution encore plus importante : Samsung envisagerait de supprimer le téléobjectif 3x traditionnel et de confier une partie du zoom au futur capteur principal de 200 mégapixels.

Le Galaxy S27 Ultra abandonnerait les objectifs photo isolés

Depuis plusieurs années, Samsung s’appuie sur une recette relativement stable. Les différents capteurs photo émergent individuellement de la coque arrière, sans véritable bloc les regroupant. Cette approche est progressivement devenue une signature esthétique de la marque, au point d’être reprise sur des appareils beaucoup plus abordables que les Galaxy S Ultra.

Le Galaxy S27 Ultra pourrait rompre avec cette continuité. Les derniers rendus basés sur des fichiers CAD, partagés par Android Headlines, montrent un large plateau occupant la partie supérieure du smartphone. Les capteurs photo restent regroupés sur la gauche, avec deux imposants objectifs circulaires et une troisième zone allongée intégrant d’autres éléments du système photo ainsi que le flash LED.

La différence avec le Galaxy S26 Ultra est immédiate. Samsung passerait d’un dos relativement minimaliste à une architecture beaucoup plus affirmée, où le bloc photo devient l’élément visuel dominant.

Difficile d’éviter la comparaison avec l’iPhone

Ce nouveau design rappelle forcément celui adopté par Apple sur ses dernières générations d’iPhone Pro. L’idée d’un large plateau horizontal traversant une partie importante du dos établit une proximité esthétique inhabituelle entre les deux marques.

Cependant, Samsung ne copierait pas simplement la disposition exacte de l’iPhone. Le Galaxy conserverait ses proportions très rectangulaires, son organisation des capteurs sur la partie gauche et surtout son identité générale de Galaxy Ultra. La ressemblance tient davantage à la philosophie du module qu’à une reproduction exacte. Cela risque malgré tout d’alimenter les débats, d’autant que Samsung avait longtemps utilisé ses objectifs séparés pour distinguer visuellement ses smartphones des autres flagships.

Si ces rendus correspondent au produit définitif, le Galaxy S27 Ultra marquerait donc une vraie rupture dans le langage industriel de la marque.

Des dimensions presque identiques au Galaxy S26 Ultra

Malgré l’énorme changement à l’arrière, les dimensions globales évolueraient très peu. Les fichiers CAD évoquent environ 163,76 x 78,25 x 7,97 mm. À titre de comparaison, le Galaxy S26 Ultra mesure environ 163,6 x 78,1 x 7,9 mm. Samsung ne chercherait donc pas à agrandir significativement son prochain flagship.

Le module photo constitue en revanche une autre histoire. En prenant en compte son épaisseur, le téléphone atteindrait environ 12,53 mm au niveau de la bosse photo. Une différence considérable qui laisse penser que Samsung pourrait utiliser ce volume supplémentaire pour accueillir des capteurs ou des optiques plus ambitieux.

Le S Pen resterait bien présent

Bonne nouvelle pour les habitués de la gamme Ultra : les rendus montrent toujours un emplacement dédié au S Pen. Samsung ne semble donc pas vouloir abandonner l’héritage du Galaxy Note sur son modèle le plus haut de gamme. Le stylet resterait directement intégré au châssis, alors que certaines rumeurs autour d’autres modèles de la famille Galaxy S27 suggèrent une segmentation plus nette entre les différentes références.

Le S Pen reste aujourd’hui l’un des rares éléments réellement uniques du Galaxy Ultra face aux iPhone Pro, Pixel Pro et autres flagships Android. Sa conservation permettrait donc à Samsung de maintenir une partie importante de l’identité fonctionnelle du produit malgré la transformation esthétique.

Samsung pourrait supprimer le téléobjectif 3x

Cependant, le changement le plus intéressant pourrait concerner le nombre de caméras. Selon plusieurs fuites, le Galaxy S27 Ultra abandonnerait le téléobjectif 3x dédié. Samsung utilise depuis plusieurs générations un capteur de relativement faible définition pour cette focale intermédiaire, et cette partie du système photo apparaît progressivement comme l’un des éléments les plus vieillissants de la gamme.

Le Galaxy S27 Ultra pourrait donc passer à une architecture simplifiée autour de trois véritables caméras arrière. La suppression d’un capteur peut sembler être une régression sur un smartphone Ultra, mais tout dépendra de la manière dont Samsung compensera son absence.

Et, c’est là qu’intervient le futur capteur principal.

Un nouveau capteur ISOCELL HP6 de 200 mégapixels ?

Le Galaxy S27 Ultra est pressenti pour adopter un nouveau capteur principal de 200 mégapixels, potentiellement baptisé ISOCELL HP6. Cette information reste à considérer comme une rumeur tant que Samsung n’a rien officialisé. L’idée serait toutefois de tirer davantage parti de la très haute définition du capteur pour effectuer des recadrages sans perte excessive de qualité.

Samsung pourrait ainsi utiliser le capteur principal pour couvrir une partie des focales intermédiaires, notamment autour de 3x, avant de passer au véritable téléobjectif périscopique.

Cette technique est déjà largement utilisée dans l’industrie. Avec suffisamment de définition et un traitement d’image performant, un capteur principal peut produire un zoom numérique de courte portée qui se rapproche d’un véritable téléobjectif. Samsung pourrait ainsi supprimer un module physique tout en conservant une large plage focale.

Le périscope 5x devrait rester

Le véritable téléobjectif longue portée ne disparaîtrait pas. Samsung devrait conserver un périscope 5x, proche dans son principe de celui utilisé sur le Galaxy S26 Ultra. La configuration deviendrait donc potentiellement plus simple : un ultra grand-angle, un capteur principal 200 MP et un téléobjectif périscopique 5x. Le logiciel prendrait ensuite en charge les focales intermédiaires.

Cette simplification pourrait libérer de l’espace à l’intérieur du smartphone, réduire certains coûts ou permettre d’installer des composants plus volumineux. Cependant, elle imposerait une excellente qualité de traitement entre 2x et 5x.

Pour un appareil positionné comme l’un des meilleurs photophones Android, Samsung ne pourra pas se permettre une dégradation perceptible sur cette plage.

Une batterie de 5 700 mAh se précise

Les fuites évoquent également une batterie de 5 700 mAh. Ce serait une progression notable par rapport aux capacités longtemps utilisées dans les Galaxy Ultra. Samsung a historiquement adopté une stratégie assez conservatrice sur ce point, notamment en comparaison de certains constructeurs chinois qui dépassent désormais largement les 6 000 mAh grâce aux nouvelles technologies de batteries à forte densité.

Une capacité de 5 700 mAh permettrait donc à Samsung de réduire une partie de cet écart sans transformer radicalement les dimensions de l’appareil. Le gain réel d’autonomie dépendra évidemment aussi du processeur, de l’écran et de l’optimisation de One UI.

Snapdragon ou Exynos : le scénario reste incertain

La plateforme matérielle reste l’un des éléments les moins clairs à ce stade. Plusieurs fuites évoquent le futur Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm pour le Galaxy S27 Ultra. D’autres informations font état d’un retour plus marqué d’Exynos, avec le Exynos 2700 actuellement en développement chez Samsung.

La répartition exacte entre les régions et les différents modèles Galaxy S27 n’est toutefois pas encore établie.

Le scénario le plus plausible reste une segmentation selon les marchés ou les modèles, mais il est encore trop tôt pour considérer cette stratégie comme définitive.

Le Galaxy S27 Ultra n’étant attendu qu’en 2027, Samsung dispose encore de plusieurs mois avant de figer et de communiquer publiquement sa configuration.

Un prix qui pourrait lui aussi grimper

Cette montée en gamme pourrait avoir une conséquence directe : le tarif. Une rumeur récente évoque un prix de départ pouvant atteindre 1 499 dollars aux États-Unis, soit une hausse significative par rapport au positionnement actuel de la gamme Ultra. Cette information demande toutefois beaucoup de prudence. Elle provient pour l’instant de sources moins établies que les rendus CAD et peut évoluer largement avant la commercialisation.

Mais, une augmentation ne serait pas totalement surprenante. Les smartphones premium intègrent des SoC de plus en plus coûteux, des systèmes photo complexes et davantage de mémoire destinée aux fonctions d’intelligence artificielle locale.

Samsung pourrait être tenté de repositionner encore davantage son Ultra comme un produit sans compromis.

Le design devient un enjeu stratégique pour Samsung

Au-delà des caractéristiques techniques, ce leak pose une question plus intéressante : à quoi doit ressembler un Galaxy haut de gamme en 2027 ? Samsung a utilisé pendant plusieurs années la même grammaire esthétique. Cette cohérence lui a permis de rendre ses smartphones immédiatement reconnaissables, mais elle a également donné l’impression que les nouvelles générations évoluaient très peu.

Le Galaxy S27 Ultra pourrait être la réponse à cette stagnation. En adoptant un plateau photo radicalement différent, Samsung retrouverait un effet de nouveauté visuelle qui avait progressivement disparu. Le problème est que ce nouveau langage ressemble beaucoup à celui utilisé par certains concurrents.

Samsung doit donc trouver un équilibre délicat : changer suffisamment pour renouveler son flagship, sans perdre ce qui faisait son identité.

Un Galaxy Ultra plus simple à l’extérieur comme à l’intérieur

La transformation pourrait finalement être plus cohérente qu’elle n’en a l’air. Un nouveau module photo, trois appareils au lieu de quatre, un grand capteur principal chargé de couvrir plusieurs focales et une batterie plus généreuse : Samsung semble vouloir rationaliser l’architecture tout en améliorant les éléments les plus importants.

Cela correspond à une évolution plus large du marché.

Les flagships ne gagnent plus nécessairement en qualité en multipliant les capteurs. Ils cherchent plutôt à utiliser moins de composants, mais de meilleure qualité, soutenus par davantage de photographie computationnelle.

Le Galaxy S27 Ultra pourrait incarner cette transition. Et si les rendus actuels se confirment, son lancement ne passera certainement pas inaperçu : après plusieurs années d’évolution prudente, Samsung semble enfin prêt à bouleverser l’apparence de son smartphone le plus emblématique.