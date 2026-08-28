Les smartphones pliables n’ont pas encore remplacé les modèles traditionnels, mais leur marché pourrait entrer dans une nouvelle phase de croissance. Selon les projections d’UBI Research, les expéditions de dalles OLED pliables pourraient atteindre 39,72 millions d’unités en 2030, après plusieurs années de stagnation autour d’une vingtaine de millions.

Toutefois, ce boom attendu ne profiterait pas de la même manière à tous les fabricants. Samsung Display, aujourd’hui largement dominant, verrait sa part de marché reculer fortement au profit de BOE et d’autres acteurs chinois. Une évolution qui pourrait redessiner l’équilibre industriel du pliable, précisément au moment où Apple s’apprête à entrer sur ce segment.

Le marché des écrans pliables pourrait enfin sortir de sa stagnation

UBI Research estime que les livraisons de panneaux OLED pliables vont accélérer de manière significative au cours des prochaines années. Le secteur est resté relativement stable pendant environ trois ans, avec des volumes annuels évoluant autour du bas de la tranche des 20 millions d’unités.

À partir de 2026, la dynamique devrait toutefois changer. La demande en smartphones pliables commencerait à progresser plus rapidement, entraînant mécaniquement une hausse des commandes de panneaux flexibles.

D’ici 2030, le marché pourrait atteindre 39,72 millions d’unités. Cela ne ferait toujours pas des pliables la majorité du marché mondial du smartphone, mais le segment commencerait clairement à sortir de son statut de niche.

Samsung reste leader, mais son avance pourrait fondre

Aujourd’hui, Samsung Display occupe une position particulièrement forte dans les écrans OLED pliables. UBI Research estime sa part de marché à environ 61,9 % en 2026. Mais, cette domination ne devrait pas durer. À l’horizon 2030, la part de Samsung pourrait tomber à 41 %. Le groupe resterait donc probablement l’un des principaux fournisseurs du marché, mais il perdrait le contrôle quasi hégémonique qu’il exerce actuellement.

Cette érosion ne viendrait pas d’un ralentissement des volumes Samsung, mais surtout de la montée en puissance beaucoup plus rapide de la concurrence chinoise.

BOE pourrait devenir le grand gagnant

Le principal bénéficiaire serait BOE. Sa part de marché passerait de 25,5 % en 2026 à 32,8 % en 2030, selon les projections d’UBI Research. Cette progression est stratégique. BOE fournit déjà des panneaux OLED à plusieurs grands constructeurs et cherche depuis plusieurs années à réduire l’écart technologique avec Samsung Display. Les écrans pliables représentent précisément l’un des domaines où la complexité industrielle est particulièrement élevée.

Produire une dalle suffisamment fine, durable, homogène et résistante aux milliers de cycles de pliage demande un niveau de maîtrise bien supérieur à celui d’un OLED classique. Si BOE continue à progresser, Samsung ne pourra plus compter uniquement sur son avance historique.

Les fabricants chinois pourraient dépasser 50 % dès 2027

Le changement le plus important pourrait intervenir encore plus tôt. UBI Research estime que les quatre principaux fabricants chinois de panneaux pliables pourraient dépasser ensemble 50 % du marché dès 2027. Ce seuil serait hautement symbolique. Il signifierait que la Chine deviendrait collectivement le premier centre de production des écrans OLED pliables, devant Samsung Display.

L’évolution rappelle ce qui s’est déjà produit sur d’autres segments du display.

Les constructeurs chinois ont progressivement réduit leur retard sur l’OLED classique, puis investi massivement dans les écrans flexibles. Le pliable pourrait devenir leur prochaine grande zone d’expansion.

Le retour de la croissance vient aussi des nouveaux formats

Le marché du pliable a longtemps souffert d’un problème de compromis. Les premiers modèles étaient lourds, épais, coûteux et parfois fragiles. Les dernières générations ont largement amélioré ces défauts. Les châssis sont plus fins, les charnières plus solides et les écrans beaucoup mieux protégés. Mais, le changement de design joue également un rôle important.

Les nouveaux formats plus larges, parfois décrits comme « passport-style », rendent les smartphones pliables plus agréables à utiliser lorsqu’ils sont fermés. Ils ressemblent moins à des appareils expérimentaux et davantage à de véritables smartphones haut de gamme capables de se transformer en petite tablette.

Cette évolution pourrait convaincre une partie du public jusque-là réticent.

Samsung contribue lui-même à démocratiser le format

Samsung reste naturellement l’un des principaux moteurs du marché. La marque a construit l’essentiel de la visibilité actuelle des pliables avec sa gamme Galaxy Z Fold. Les générations récentes ont surtout progressé sur la finesse, le poids et la durabilité.

Le Galaxy Z Fold 8 illustre bien cette maturité. L’appareil cherche moins à impressionner par le simple fait de se plier qu’à se rapprocher du confort d’un smartphone traditionnel. C’est probablement cette banalisation qui permettra au marché de réellement grandir.

Lorsque l’utilisateur n’a plus l’impression de sacrifier autonomie, photo ou ergonomie pour obtenir un écran pliable, le format devient beaucoup plus facile à adopter.

Apple pourrait accélérer tout le marché

Cependant, le facteur le plus spectaculaire reste l’arrivée attendue d’Apple. Le premier iPhone pliable, souvent surnommé iPhone Ultra, est attendu en septembre 2026. Son impact pourrait dépasser largement les ventes propres à Apple. Chaque fois qu’Apple entre sur une nouvelle catégorie de produits, elle contribue à attirer davantage de développeurs, de fournisseurs et d’investissements industriels.

L’arrivée d’un iPhone pliable pourrait ainsi augmenter la demande en dalles flexibles, accélérer les économies d’échelle et pousser davantage de marques à lancer leurs propres appareils.

Le marché ne dépendrait donc plus seulement de Samsung, Honor, Huawei ou Xiaomi.

Apple pourrait aussi bouleverser la chaîne d’approvisionnement

L’entrée d’Apple pourrait avoir une autre conséquence : redistribuer les contrats entre fabricants d’écrans. Samsung Display est historiquement l’un des principaux fournisseurs OLED de l’iPhone. Mais, Apple cherche régulièrement à diversifier ses sources d’approvisionnement. BOE pourrait donc bénéficier directement du développement du futur iPhone pliable si ses panneaux atteignent les standards imposés par Cupertino.

Cela pourrait accélérer encore davantage la montée en puissance du fabricant chinois. Le véritable enjeu pour Samsung n’est donc pas seulement de vendre davantage de Galaxy Fold, il s’agit aussi de conserver sa position de fournisseur privilégié pour les autres marques premium.

Le pliable commence à devenir un produit moins compromis

La progression attendue du marché vient aussi du fait que les appareils modernes demandent moins de concessions. Les premiers foldables étaient épais une fois refermés, les batteries étaient parfois modestes, la photographie pouvait être inférieure à celle des flagships classiques, et la fragilité des écrans flexibles restait un sujet permanent. Ces problèmes ne sont pas totalement résolus, mais ils sont beaucoup moins critiques qu’il y a quelques années.

Les constructeurs utilisent désormais de nouvelles charnières, des matériaux plus résistants et des batteries à meilleure densité énergétique. Le pliable commence donc à ressembler davantage à une option premium crédible qu’à une démonstration technologique.

Le prix reste le principal obstacle

La croissance projetée ne signifie pas pour autant que tout le monde adoptera rapidement un smartphone pliable. Le tarif reste le principal frein. Les modèles Fold haut de gamme dépassent facilement les 1 500 euros, et certains produits ultra-premium vont encore plus loin. L’arrivée d’Apple pourrait même tirer les prix vers le haut si son premier pliable dépasse, comme attendu, les 2 000 dollars.

Pour atteindre un véritable marché de masse, le marché devra probablement proposer davantage de modèles entre 800 et 1 200 dollars. C’est là que les fabricants chinois pourraient jouer un rôle essentiel. Une concurrence plus forte sur les écrans devrait réduire progressivement les coûts de production.

Le boom des panneaux OLED profitera à tout l’écosystème

La croissance des écrans pliables aura des conséquences bien au-delà des smartphones. Les investissements réalisés dans les matériaux, les charnières et les dalles flexibles pourront servir à d’autres catégories. Tablettes pliables, ordinateurs portables à écran flexible ou appareils hybrides pourraient bénéficier de la même chaîne industrielle. Cependant, le smartphone reste le produit capable de générer les volumes nécessaires pour faire baisser les coûts.

Si les prévisions d’UBI Research se concrétisent, l’industrie disposera enfin de la masse critique nécessaire pour accélérer l’innovation.

Le recul attendu de Samsung Display ne signifie pas que l’entreprise perd son savoir-faire. Elle reste l’un des fabricants les plus expérimentés du marché, mais la concurrence change. BOE, Visionox et d’autres acteurs chinois ne cherchent plus seulement à produire moins cher. Ils développent leurs propres technologies de charnière, de substrats flexibles et de panneaux plus fins. Samsung devra donc continuer à investir pour conserver un avantage sur la qualité, la durée de vie et la consommation énergétique.

Le pliable devient progressivement un marché suffisamment important pour que la concurrence industrielle devienne aussi intense que sur l’OLED traditionnel.