Apple pourrait préparer l’une des évolutions les plus importantes de son suivi santé depuis plusieurs années. Selon Mark Gurman, la firme teste actuellement un mode permettant à l’Apple Watch de mesurer la fréquence cardiaque en continu tout au long de la journée, au lieu de s’appuyer principalement sur des relevés périodiques hors entraînement.

En parallèle, Apple retravaillerait ses applications Santé et Fitness autour d’indicateurs de bien-être plus proches de ceux popularisés par Oura et Whoop. Rien ne garantit encore que ces nouveautés arriveront avec l’Apple Watch Series 12 ou la Watch Ultra 4, mais leur direction est claire : Apple veut passer d’une montre qui mesure beaucoup à une plateforme capable de mieux comprendre les tendances sur 24 heures.

Apple teste un capteur cardiaque réellement actif toute la journée

Aujourd’hui, l’Apple Watch adapte la fréquence de ses mesures selon l’usage. Pendant un entraînement, le capteur cardiaque fonctionne de manière beaucoup plus soutenue afin de suivre précisément l’évolution du rythme.

Dans la vie quotidienne, les relevés sont davantage espacés. Le système testé par Apple consisterait à conserver une surveillance continue en dehors des séances de sport. Cela paraît être une modification relativement simple, mais elle pourrait profondément enrichir la quantité de données recueillies chaque jour.

L’Apple Watch sait déjà mesurer correctement la fréquence cardiaque. L’enjeu n’est donc pas nécessairement d’obtenir un meilleur capteur, mais de l’utiliser plus souvent. Avec des relevés espacés, certaines variations peuvent se produire entre deux mesures sans être enregistrées. Une surveillance continue produit au contraire une courbe beaucoup plus dense.

Elle permet de mieux établir une fréquence cardiaque de repos habituelle et de suivre les variations au cours d’une journée complète. C’est cette continuité qui constitue depuis longtemps l’un des principaux arguments de certains trackers spécialisés.

Une meilleure baseline peut rendre les anomalies plus significatives

La valeur d’une donnée santé dépend souvent du contexte qui l’entoure. Voir une fréquence cardiaque légèrement élevée à un instant donné n’indique pas grand-chose si l’on ne connaît pas précisément la valeur habituelle de la personne au même moment.

Avec davantage de mesures, l’Apple Watch pourrait disposer d’une baseline personnelle plus détaillée. Une variation inhabituelle devient alors plus facile à identifier. Cela peut être particulièrement intéressant pour suivre la récupération, la fatigue, le stress ou l’évolution de certains indicateurs physiologiques.

Il ne s’agit évidemment pas de transformer la montre en outil de diagnostic médical autonome, mais de produire des tendances plus complètes.

La variabilité de la fréquence cardiaque pourrait aussi en profiter

La fréquence cardiaque n’est pas le seul indicateur concerné. La variabilité de la fréquence cardiaque, ou HRV, prend davantage de sens lorsqu’elle est analysée sur la durée. Cette donnée mesure les variations temporelles entre deux battements. Elle est notamment utilisée dans de nombreux systèmes pour estimer la récupération, la charge physiologique ou certaines formes de stress.

Des mesures plus régulières pourraient donc aider Apple à construire une représentation plus cohérente de l’état général de l’utilisateur. C’est précisément le type de données que Whoop et Oura mettent en avant depuis plusieurs années.

Apple prépare également une refonte de Santé et Fitness

Le changement matériel ne fonctionnerait pas seul. Apple testerait parallèlement une évolution de ses applications Health et Fitness, avec davantage d’indicateurs orientés bien-être. L’objectif serait de transformer les données brutes en informations plus faciles à comprendre.

C’est un domaine où Apple possède paradoxalement encore une marge de progression importante. L’Apple Watch collecte énormément de mesures, mais celles-ci sont parfois réparties entre différents écrans et graphiques.

Les concurrents spécialisés ont souvent construit leur réputation non pas grâce à un capteur radicalement meilleur, mais grâce à leur capacité à raconter une histoire simple à partir de toutes ces données.

Oura a construit son succès sur les tendances plutôt que sur les entraînements

La Oura Ring illustre parfaitement cette philosophie. La bague ne cherche pas à remplacer une montre sportive ultra complète, elle se concentre davantage sur le sommeil, la récupération, le stress et les tendances physiologiques de long terme. Son intérêt repose en grande partie sur sa capacité à rester portée quasiment en permanence. Plus l’appareil collecte de données, plus il peut établir un profil individuel fiable.

Apple dispose déjà d’un ensemble de capteurs extrêmement complet. Le suivi cardiaque continu permettrait de rapprocher sa méthodologie de celle d’Oura.

Whoop suit une logique similaire

Whoop adopte lui aussi une philosophie basée sur la continuité. Le bracelet est conçu pour enregistrer les données jour et nuit, puis calculer des indicateurs de récupération, de strain et de sommeil. L’utilisateur ne consulte pas nécessairement chaque mesure individuelle. Le logiciel les transforme en scores plus simples.

C’est cette combinaison entre surveillance permanente et interprétation qui a permis à Whoop de se différencier des montres connectées traditionnelles. Apple semble désormais vouloir renforcer précisément cette couche analytique.

Apple pourrait combiner le meilleur des deux mondes

La force potentielle de l’Apple Watch est qu’elle possède déjà ce qui manque souvent aux trackers minimalistes. Écran, GPS, applications, appels, notifications, suivi sportif poussé et fonctions de sécurité. Si Apple ajoute une surveillance physiologique continue et une meilleure interprétation du bien-être, elle peut se rapprocher des avantages d’Oura et Whoop sans demander à l’utilisateur de porter un second appareil.

C’est probablement le véritable enjeu stratégique.

Il n’est pas rare de voir des utilisateurs associer une Apple Watch à un Oura Ring. La répartition des rôles est assez logique. La montre est portée pendant la journée et les entraînements, la bague prend le relais pendant la nuit et les périodes de récupération. Cette combinaison fonctionne, mais elle ajoute un appareil supplémentaire à acheter, recharger et synchroniser.

Si l’Apple Watch devient suffisamment performante pour couvrir elle-même l’ensemble de la journée et de la nuit, une partie de ces utilisateurs pourrait ne plus ressentir le besoin d’un second tracker.

Le sommeil gagnerait surtout grâce au contexte diurne

Apple suit déjà le sommeil. Mais, un sommeil analysé isolément ne raconte qu’une partie de l’histoire. La récupération nocturne dépend aussi de ce qui s’est passé dans la journée. Activité physique, stress, fréquence cardiaque, temps de repos et fatigue accumulée. Une surveillance cardiaque plus dense pendant la journée permettrait donc de remettre les données nocturnes dans un contexte beaucoup plus riche.

C’est exactement le genre de corrélation que les plateformes wellness cherchent à construire.

La batterie devient immédiatement le problème principal

Il existe néanmoins un obstacle évident : l’autonomie. Faire fonctionner plus souvent le capteur optique consomme davantage d’énergie. Or l’Apple Watch reste encore largement pensée autour d’une recharge fréquente. Ajouter un suivi permanent sans augmenter sensiblement l’autonomie pourrait créer un paradoxe. Plus la montre devient intéressante à porter jour et nuit, plus l’utilisateur doit trouver un moment pour l’enlever et la recharger.

C’est précisément là que les bagues et bracelets spécialisés conservent un avantage.

La Pixel Watch montre déjà les avantages de cette approche

Google adopte depuis plusieurs générations une mesure cardiaque continue sur ses Pixel Watch. Cela permet de produire des graphiques particulièrement denses et d’identifier plus facilement certaines variations au cours de la journée. Cette philosophie s’inscrit naturellement dans l’écosystème Fitbit, historiquement très centré sur le suivi permanent.

Apple pourrait donc également chercher à combler un écart face à Google, pas uniquement face à Oura et Whoop. La bataille des wearables se joue de plus en plus sur la qualité des tendances plutôt que sur le nombre brut de capteurs.

Les Apple Watch Series 12 et Ultra 4 ne sont pas garanties de recevoir la fonction

Toutefois, la prudence reste essentielle. Mark Gurman décrit le suivi cardiaque continu et la refonte wellness comme des fonctions actuellement testées. Aucune fenêtre de lancement officielle n’est associée à ces projets, Apple peut donc décider de les retarder ou de les modifier. Cela signifie surtout qu’il ne faut pas considérer leur présence sur l’Apple Watch Series 12 ou l’Apple Watch Ultra 4 comme acquise.

Les deux montres attendues prochainement pourraient recevoir des améliorations plus modestes.

Même si le suivi permanent n’arrive pas immédiatement, la direction est révélatrice. Apple possède déjà une quantité considérable de données de santé grâce à l’Apple Watch. La prochaine étape consiste à les transformer en conseils plus directement exploitables. Au lieu d’afficher uniquement une fréquence cardiaque, le système doit pouvoir expliquer comment celle-ci évolue par rapport aux habitudes de l’utilisateur. Au lieu d’afficher seulement une nuit de sommeil, il doit la replacer dans une tendance de plusieurs semaines.

Cette couche d’interprétation devient la nouvelle frontière des wearables.

Reste une condition : réussir à surveiller le cœur toute la journée sans obliger la montre à passer une partie trop importante de cette journée sur son chargeur.