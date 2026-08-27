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Galaxy S26 FE : Samsung affine sa formule avec Exynos 2500, meilleure caméra selfie et prix en hausse

Galaxy S26 FE : Samsung affine sa formule avec Exynos 2500, meilleure caméra selfie et prix en hausse

Samsung poursuit sa stratégie Fan Edition avec le Galaxy S26 FE, une version plus accessible de sa gamme flagship qui cherche à conserver l’essentiel de l’expérience premium sans atteindre les tarifs des S26 classiques. Cette génération mise surtout sur une nouvelle puce Exynos 2500 gravée en 3 nm, quelques améliorations photo et plusieurs fonctions logicielles jusque-là réservées aux modèles plus haut de gamme.

Le positionnement reste séduisant, mais il devient aussi plus délicat : à 799 euros, le Galaxy S26 FE coûte 50 euros de plus que son prédécesseur, dans un marché où les hausses de prix rendent chaque compromis plus visible.

Un Galaxy S25 FE amélioré plutôt qu’un vrai nouveau départ

Le Galaxy S26 FE ne bouleverse pas la recette. Samsung conserve une grande partie du hardware introduit avec le S25 FE et concentre les nouveautés sur le processeur, la caméra frontale et le logiciel.

L’écran reste une dalle de 6,7 pouces à 120 Hz, tandis que la batterie conserve une capacité de 4 900 mAh. Même constat pour la recharge : 45 W en filaire et 15 W sans fil. Le message est donc clair : cette génération n’est pas pensée pour provoquer une rupture, mais pour moderniser une formule déjà bien installée.

Le Exynos 2500 devient la principale évolution matérielle

La nouveauté la plus importante se trouve à l’intérieur. Le Galaxy S26 FE passe du Exynos 2400 gravé en 4 nm à un Exynos 2500 gravé en 3 nm. Sur le papier, cette transition doit apporter davantage de performances et surtout une meilleure efficacité énergétique.

Le gain ne sera pas nécessairement spectaculaire dans les usages quotidiens, mais il peut jouer sur la chauffe, la consommation et la stabilité des performances dans les tâches lourdes.

Pour Samsung, le Exynos 2500 permet aussi de rapprocher le FE du niveau technologique des modèles premium, sans utiliser les puces les plus coûteuses de la gamme S26.

Toujours 8 Go de RAM

Samsung conserve 8 Go de mémoire vive sur toutes les versions. Deux capacités de stockage sont proposées : 128 Go et 256 Go. Aucune version 512 Go n’est prévue pour le moment. Ce choix montre assez bien le positionnement de l’appareil.

Le Galaxy S26 FE vise les utilisateurs qui veulent une expérience haut de gamme sans nécessairement rechercher les configurations les plus généreuses. Dans cette logique, 8 Go restent suffisants pour la majorité des usages, même si certains concurrents Android proposent désormais 12 Go de RAM à des tarifs similaires.

Une caméra selfie de 12 mégapixels

Samsung améliore également la caméra frontale. Le Galaxy S26 FE adopte un nouveau capteur de 12 mégapixels, avec un champ de vision plus large pensé notamment pour les photos de groupe. La marque met aussi en avant un traitement d’image plus avancé sur l’ensemble des capteurs.

Toutefois, le module arrière reste familier : 50 mégapixels pour la caméra principale, 12 mégapixels pour l’ultra grand-angle et 8 mégapixels pour le téléobjectif 3x. Il s’agit donc davantage d’un travail sur le traitement logiciel que d’une refonte matérielle du système photo.

MyFanCam arrive sur le S26 FE

Plusieurs fonctions récentes font leur apparition sur le modèle FE. C’est notamment le cas de MyFanCam, une fonction de suivi de personne apparue sur les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8. Elle permet à la caméra de conserver automatiquement un sujet dans le cadre lorsqu’il se déplace. Cette fonction peut être particulièrement utile pour les vidéos familiales, les performances sportives ou les scènes où l’utilisateur souhaite filmer sans ajuster constamment le cadrage.

Samsung étend ainsi progressivement certaines fonctions inaugurées sur ses appareils les plus chers vers ses modèles plus accessibles.

Super Steady et Horizontal Lock hérités des Galaxy S26

Le Galaxy S26 FE récupère également les améliorations vidéo de la série S26. Le mode Super Steady est désormais accompagné de Horizontal Lock, qui cherche à maintenir automatiquement l’horizon droit pendant l’enregistrement. La fonction vise les scènes en mouvement, où un smartphone peut facilement basculer légèrement et produire une vidéo visuellement instable.

Ce genre d’amélioration n’apparaît pas forcément spectaculaire sur une fiche technique, mais peut avoir un impact réel dans l’utilisation quotidienne. Samsung mise ici davantage sur la qualité d’expérience que sur une multiplication des capteurs.

One UI 9 au cœur de l’expérience

Le logiciel devient une part de plus en plus importante de la proposition FE. Le Galaxy S26 FE est livré avec One UI 9, qui reprend plusieurs fonctions apparues sur les modèles S26. Entourer pour chercher évolue, tandis que Now Brief devient plus pertinent dans ses résumés contextuels. Samsung développe également Now Nudge, un système de recommandations visant à proposer des actions ou informations pertinentes selon le contexte.

La frontière entre modèle premium et Fan Edition se réduit donc surtout sur le logiciel. Et, c’est probablement ce qui rend le S26 FE plus intéressant que ses seules spécifications ne le laissent penser.

Le design et l’écran restent largement inchangés

Samsung conserve un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le format reste donc proche de celui du S25 FE. Ce choix peut être perçu comme un manque d’innovation, mais il évite aussi de modifier une formule qui fonctionnait déjà correctement. Pour un modèle Fan Edition, l’objectif n’est pas nécessairement de proposer les technologies d’écran les plus avancées.

Il s’agit plutôt d’offrir une expérience suffisamment proche des flagships pour que les compromis restent raisonnables.

Une batterie de 4 900 mAh sans progression

La batterie reste elle aussi identique. Les 4 900 mAh du S25 FE sont conservés. L’autonomie dépendra donc largement de l’efficacité supplémentaire apportée par l’Exynos 2500 et les optimisations logicielles. Si la nouvelle gravure en 3 nm tient ses promesses, Samsung pourrait obtenir un gain d’endurance sans augmenter physiquement la batterie.

Mais, les utilisateurs qui espéraient une capacité supérieure devront attendre une prochaine génération.

799 euros : le Galaxy S26 FE devient plus cher

Le Galaxy S26 FE sera commercialisé en France à 799 euros. Comme indiqué précédemment, cela représente une hausse de 50 euros par rapport au Galaxy S25 FE. La sortie est prévue le 4 septembre, avec certains opérateurs susceptibles de le proposer dès la veille. Trois couleurs sont annoncées : Bleu, noir, vert d’eau.

La hausse reste contenue, mais elle change légèrement le rapport qualité-prix.

Le Galaxy S25 FE pourrait devenir le concurrent le plus gênant

Le problème pour Samsung est assez simple. Si le S25 FE bénéficie de baisses de prix, il pourrait devenir une alternative extrêmement attractive. La majorité du hardware reste similaire. L’écran, la batterie, la recharge et une grande partie du système photo évoluent peu. Les principales différences se concentrent donc sur l’Exynos 2500, la caméra selfie et le logiciel.

Pour certains utilisateurs, cela suffira. Pour d’autres, économiser 100 ou 150 euros sur un S25 FE pourrait être plus intéressant.

Malgré cela, Samsung conserve un avantage important avec cette gamme. Le constructeur dispose d’un véritable espace entre ses Galaxy A et ses flagships Galaxy S.

Le Galaxy A57 5G, affiché à un prix sous les 450 euros, reste moins performant et moins ambitieux en photo. À l’autre extrémité, les Galaxy S26 classiques sont plus chers. Le Galaxy S26 FE vient donc occuper un milieu de gamme supérieur où la concurrence est parfois moins structurée.

C’est probablement là que Samsung peut trouver son public.

Face au Pixel 10a, Samsung mise sur une expérience plus complète

Le Google Pixel 10a, proposé autour de 400 euros, représente une autre alternative. Il coûte moins cher, mais ne vise pas exactement le même segment. Le Galaxy S26 FE offre un écran plus grand, un téléobjectif 3x, des performances supérieures et davantage de fonctions héritées des flagships Samsung.

Google conserve probablement l’avantage sur certaines fonctions photo et sur l’intégration de son logiciel. Samsung, lui, joue davantage la carte de la polyvalence.

Le contexte économique joue aussi en faveur du Galaxy S26 FE. Les smartphones haut de gamme deviennent progressivement plus chers. Entre la hausse du coût des processeurs, de la mémoire et de certains composants, les constructeurs ont davantage de difficultés à maintenir les prix. Dans ce contexte, un appareil à 800 euros proposant l’essentiel de l’expérience flagship peut apparaître comme une option plus raisonnable.

Même si son prix augmente, il reste nettement en dessous de nombreux modèles premium.