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GTA 6 : un mode 60 FPS pourrait arriver après le lancement, selon une nouvelle fuite

GTA 6 : un mode 60 FPS pourrait arriver après le lancement, selon une nouvelle fuite

Alors que l’attente autour de GTA 6 atteint des sommets, une nouvelle rumeur apporte un mélange d’espoir et de prudence. Rockstar Games travaillerait bien sur un mode Performance à 60 images par seconde, mais son arrivée dès le lancement du jeu ne serait pas encore totalement garantie.

Un mode Performance serait bien en développement

Depuis la révélation de GTA 6, une question revient sans cesse chez les joueurs : Rockstar parviendra-t-il enfin à proposer du 60 FPS sur consoles ? Selon les informations relayées par le podcast polonais Rock and Borys, le studio développerait actuellement deux modes graphiques pour GTA 6 :

Mode Qualité, privilégiant la fidélité visuelle et les effets graphiques

Mode Performance, visant un affichage à 60 images par seconde

Une approche devenue quasiment incontournable sur les productions AAA actuelles, permettant aux joueurs de choisir entre qualité graphique et fluidité.

Le 60 FPS ne serait toutefois pas assuré au lancement

La principale nuance concerne le calendrier. D’après Borys, qui affirme s’appuyer sur une source proche du développement, Rockstar n’aurait pas encore la certitude de pouvoir finaliser le mode 60 FPS à temps.

Ils travaillent dessus, mais ils ne sont pas encore certains à 100 % que le mode 60 FPS sera disponible dès le lancement. Il pourrait arriver dans une mise à jour ultérieure.

Toujours selon cette source, le studio resterait optimiste quant à une disponibilité dès la sortie du jeu, mais le développement entrerait actuellement dans une importante phase de « crunch », signe que les dernières optimisations seraient particulièrement complexes.

La Xbox Series S viserait uniquement 30 FPS

Le podcast évoque également la situation de la Xbox Series S. Selon les mêmes informations, la console d’entrée de gamme de Microsoft viserait actuellement un objectif de 30 FPS, un scénario qui ne surprendrait pas compte tenu des limitations matérielles de la machine face aux ambitions techniques de GTA 6.

Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué concernant une éventuelle évolution de cette version après le lancement.

Un moteur graphique particulièrement exigeant

Même si Rockstar n’a toujours pas confirmé officiellement l’existence de plusieurs modes d’affichage, cette stratégie serait cohérente avec les standards de l’industrie.

GTA 6 promet déjà l’un des mondes ouverts les plus ambitieux jamais réalisés, avec un environnement extrêmement dense, une simulation avancée des foules, des systèmes physiques plus complexes et un ray tracing confirmé par plusieurs fiches commerciales.

Maintenir une cadence stable de 60 FPS dans un univers aussi riche représente donc un véritable défi technique, y compris pour les PlayStation 5 et Xbox Series X.

Une rumeur crédible, mais à prendre avec prudence

Le média souligne que la source ayant partagé ces informations s’était montrée fiable concernant des révélations précédentes autour d’une extension de The Witcher 3, ce qui apporte un certain crédit à cette fuite.

Pour autant, Rockstar n’a toujours rien officialisé.

Il convient donc de considérer ces informations comme des rumeurs, même si l’hypothèse d’un mode Performance ajouté via une mise à jour post-lancement reste parfaitement plausible. De nombreux studios ont déjà adopté cette stratégie afin d’optimiser leurs jeux plusieurs semaines après leur sortie.

Une attente qui ne cesse de grandir

Chaque nouvelle indiscrétion autour de GTA 6 confirme surtout une chose : Rockstar cherche à repousser les limites techniques des consoles actuelles.

Si un mode 60 FPS venait effectivement à être disponible — que ce soit dès le lancement ou quelques semaines plus tard — il constituerait l’une des fonctionnalités les plus attendues par la communauté. Reste désormais à voir si le studio privilégiera la fluidité dès le premier jour ou choisira de peaufiner cette option après la sortie afin de garantir l’expérience la plus stable possible.