Alors que la concurrence autour de l’intelligence artificielle se joue désormais autant sur les performances que sur les coûts d’exploitation, DeepSeek vient de publier une innovation qui pourrait changer la manière dont les grands modèles de langage sont déployés.

Baptisé DSpark, ce nouveau système open source promet d’accélérer considérablement la génération de texte tout en conservant la qualité des réponses produites par les modèles existants.

Une nouvelle approche pour rendre les IA beaucoup plus rapides

L’une des principales limites des Large Language Model (LLM) réside dans leur manière de générer du texte. Aujourd’hui, un modèle comme DeepSeek, Llama ou Qwen produit une réponse jeton par jeton (token par token). Chaque nouveau mot dépend du précédent, ce qui oblige le modèle à recalculer continuellement son contexte.

Ce fonctionnement garantit une excellente cohérence… mais ralentit fortement l’inférence.

Avec DSpark, DeepSeek adopte une stratégie différente.

Le système ajoute une couche de prédiction intermédiaire capable d’anticiper plusieurs tokens à l’avance avant que le modèle principal ne les valide. Lorsque ces prédictions sont correctes, plusieurs étapes sont exécutées simultanément, réduisant considérablement le temps nécessaire pour générer une réponse.

L’objectif est simple : obtenir exactement la même réponse, mais beaucoup plus rapidement.

Le décodage spéculatif passe à la vitesse supérieure

La technique utilisée n’est pas entièrement nouvelle. Le Speculative Decoding existe déjà depuis plusieurs années et consiste à utiliser un modèle léger chargé de proposer plusieurs mots à l’avance pendant que le modèle principal les vérifie.

La véritable innovation de DSpark se situe ailleurs.

DeepSeek combine deux approches : une génération semi-autoregressive qui produit des prédictions plus cohérentes, et un système de vérification dynamique qui adapte le nombre de tokens contrôlés en fonction du niveau de confiance du modèle et de la charge des serveurs.

Autrement dit, DSpark ne cherche pas uniquement à prédire davantage de mots : il tente surtout de vérifier uniquement ceux qui ont de fortes chances d’être corrects, évitant ainsi des calculs inutiles.

Jusqu’à 85 % de vitesse supplémentaire

Selon les essais réalisés par DeepSeek sur son infrastructure de production, les gains sont particulièrement importants. Sur DeepSeek-V4-Flash, optimisé pour la rapidité, DSpark permet d’accélérer la génération de texte de 60 à 85 % par utilisateur dans des conditions comparables. Sur DeepSeek-V4-Pro, davantage orienté vers le raisonnement complexe, l’amélioration varie entre 57 et 78 %.

Dans certains scénarios fortement sollicités, DeepSeek évoque même une augmentation globale du débit dépassant 600 %, même si ce chiffre correspond davantage à la capacité totale des serveurs qu’à la vitesse ressentie par un utilisateur individuel.

En pratique, cela signifie des réponses plus rapides, davantage d’utilisateurs simultanés et une meilleure rentabilité des infrastructures IA.

Une innovation qui dépasse l’écosystème DeepSeek

L’un des aspects les plus intéressants de DSpark est qu’il ne se limite pas aux modèles de DeepSeek. Les travaux publiés montrent également des résultats sur plusieurs familles de modèles open source populaires, notamment Qwen d’Alibaba et Gemma de Google.

Cela signifie que les entreprises exploitant leurs propres modèles open weight pourront, en théorie, entraîner leurs propres modules de prédiction compatibles avec DSpark afin d’améliorer leurs performances sans modifier le modèle principal.

Cette approche renforce encore l’attractivité des modèles open source face aux API fermées proposées par OpenAI ou Anthropic.

DeepSpec : DeepSeek ouvre aussi sa boîte à outils

DeepSeek ne publie pas uniquement un article scientifique. L’entreprise met également à disposition DeepSpec, un ensemble complet d’outils permettant d’entraîner un module de prédiction, d’évaluer les performances du décodage spéculatif, de reproduire les expériences publiées et d’adapter la méthode à d’autres modèles.

L’ensemble est distribué sous licence MIT, ce qui autorise aussi bien la recherche académique que les usages commerciaux.

Cette ouverture constitue un signal fort dans un contexte où les modèles d’IA de pointe deviennent progressivement plus difficiles d’accès.

Une technologie destinée avant tout aux grandes infrastructures

Toutefois, DSpark n’est pas un outil que n’importe quel développeur pourra installer en quelques minutes. Les exigences matérielles restent considérables. La documentation indique notamment que certaines étapes de préparation des données peuvent nécessiter plusieurs dizaines de téraoctets de stockage ainsi qu’une infrastructure composée de plusieurs GPU haut de gamme.

Autrement dit, cette technologie s’adresse principalement aux laboratoires de recherche, aux fournisseurs cloud et aux grandes entreprises disposant de leurs propres infrastructures IA.

L’optimisation devient le nouveau terrain de bataille

Pendant longtemps, la course à l’intelligence artificielle consistait essentiellement à entraîner des modèles toujours plus grands. Cette logique évolue rapidement. Les coûts d’inférence représentent désormais une part majeure des dépenses des fournisseurs d’IA. Accélérer un modèle sans augmenter sa taille devient presque aussi stratégique que d’améliorer ses performances.

Avec DSpark, DeepSeek montre que les prochaines avancées pourraient moins venir d’un nombre toujours plus élevé de paramètres que d’une meilleure utilisation des ressources existantes.

Cette publication intervient également dans un contexte géopolitique particulier, où plusieurs modèles américains de pointe font l’objet de restrictions d’accès. En choisissant une diffusion totalement ouverte, accompagnée du code, des poids de modèles et des outils d’entraînement, DeepSeek renforce une fois de plus sa position comme l’un des principaux moteurs de l’innovation open source dans l’intelligence artificielle.

À mesure que les modèles deviennent plus puissants et plus coûteux à exploiter, l’efficacité de leur exécution pourrait bien devenir le prochain grand facteur de différenciation. Et sur ce terrain, DSpark pourrait rapidement s’imposer comme une référence.