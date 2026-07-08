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Meta dévoile Muse Image et Muse Video : ses premiers modèles IA maison pour générer images et vidéos

Meta dévoile Muse Image et Muse Video : ses premiers modèles IA maison pour générer images et vidéos

Meta accélère sa stratégie dans l’intelligence artificielle générative. Le groupe de Mark Zuckerberg a présenté Muse Image et Muse Video, ses premiers modèles de génération de contenus développés en interne par Meta Superintelligence Labs.

Plus qu’un simple lancement de produits, cette annonce marque une étape importante : Meta entend désormais maîtriser toute sa chaîne technologique, sans dépendre des modèles d’IA de partenaires externes.

Avec Muse, le géant des réseaux sociaux mise sur une intégration étroite avec son écosystème, tout en cherchant à rivaliser avec OpenAI, Google et Microsoft sur le terrain de la création de contenus.

Muse Image exploite directement l’écosystème Instagram

La fonctionnalité la plus originale de Muse Image repose sur un avantage que peu de concurrents peuvent revendiquer. Les utilisateurs peuvent mentionner un compte Instagram public directement dans leur requête en utilisant le symbole @. Le modèle récupère alors les images publiques associées à ce profil afin de s’en inspirer pour générer de nouveaux visuels.

Cette approche permet, par exemple, de créer des invitations, des campagnes marketing ou des concepts graphiques en reprenant automatiquement l’identité visuelle d’une marque ou d’un créateur de contenu.

En exploitant directement son immense réseau social, Meta transforme son patrimoine de contenus publics en ressource créative pour son intelligence artificielle.

Une IA qui ne se contente plus de générer des images

Muse Image va également plus loin qu’un générateur classique de texte vers image. Selon Meta, le modèle adopte un fonctionnement proche d’un agent IA. Avant de produire un résultat, il peut analyser la demande, rechercher certaines informations sur le Web lorsque cela est nécessaire, générer du code pour produire des éléments précis — comme des graphiques ou des QR Codes — puis vérifier automatiquement son propre travail avant de livrer le résultat final.

Cette capacité à combiner plusieurs étapes de raisonnement rapproche progressivement les générateurs d’images des nouveaux agents d’intelligence artificielle capables d’exécuter des tâches complexes plutôt que de produire une simple illustration.

Déjà parmi les meilleurs modèles du marché

Meta affirme également que Muse Image figure déjà parmi les références du secteur. Selon le classement Arena.ai, basé sur les préférences exprimées par les utilisateurs, le modèle occupe actuellement la deuxième place dans plusieurs catégories : génération d’images à partir de texte, modification d’une image ou encore édition de plusieurs images.

Seul GPT Image 2 d’OpenAI devancerait actuellement Muse Image, tandis que plusieurs modèles concurrents développés par Google ou Microsoft se situeraient derrière.

Ces classements reposent toutefois sur des évaluations communautaires et ne constituent pas des mesures scientifiques des performances des différents modèles.

Muse Video arrive en version préliminaire

Meta accompagne également cette annonce de Muse Video, actuellement proposé en version Preview. Construit sur la même base technologique que Muse Image, ce nouveau modèle est capable de générer simultanément les images et leur bande sonore.

Toujours selon Arena.ai, Muse Video figurerait déjà parmi les modèles vidéo les mieux classés en matière de préférences utilisateur.

Meta reconnaît néanmoins que plusieurs aspects restent perfectibles, notamment la synchronisation entre l’audio et la vidéo ainsi que la gestion des mouvements rapides, raison pour laquelle cette première version reste limitée à un accès anticipé.

Aucune date de disponibilité générale n’a encore été communiquée.

Une stratégie d’indépendance technologique

Au-delà des performances techniques, ces annonces traduisent une évolution majeure de la stratégie de Meta. Jusqu’à présent, plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle proposées par l’entreprise reposaient sur des technologies développées par des partenaires externes.

Avec Muse Image et Muse Video, Meta dispose désormais de ses propres modèles de génération multimédia.

Cette maîtrise lui offre plusieurs avantages : accélérer le développement de nouvelles fonctionnalités, optimiser leur intégration avec Facebook, Instagram, WhatsApp ou Threads, mais aussi renforcer ses futures offres destinées aux créateurs de contenus et aux annonceurs.

Une nouvelle bataille s’ouvre dans l’IA générative

L’arrivée de Muse intervient dans un contexte de concurrence particulièrement intense. OpenAI, Google, Microsoft, Adobe ou encore xAI multiplient les annonces autour des modèles capables de produire textes, images, vidéos et contenus interactifs.

Meta choisit une approche différente en capitalisant sur un atout que peu de ses concurrents possèdent : un réseau social réunissant plusieurs milliards d’utilisateurs et une immense bibliothèque de contenus publics.

Si les performances promises se confirment, Muse pourrait rapidement devenir un élément central de l’écosystème Meta, tout en renforçant l’autonomie technologique du groupe face aux autres acteurs majeurs de l’intelligence artificielle.