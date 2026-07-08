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iFixit lance le Megalodon Driver Kit, un kit d’outils conçu pour réparer les appareils de la maison

iFixit lance le Megalodon Driver Kit, un kit d’outils conçu pour réparer les appareils de la maison

Connu pour ses outils de réparation dédiés aux smartphones, ordinateurs et consoles, iFixit voit désormais plus grand. La marque américaine lance le Megalodon Driver Kit, un nouveau kit d’outillage destiné aux travaux domestiques du quotidien. Positionné entre les tournevis de précision et les outils électroportatifs, il vise les utilisateurs qui souhaitent réparer eux-mêmes leurs appareils ménagers ou monter des meubles sans sortir une perceuse-visseuse.

Avec ce nouveau produit, iFixit poursuit sa stratégie en faveur de la réparabilité, tout en s’ouvrant à un marché bien plus large que celui de l’électronique.

Un tournevis polyvalent pour les réparations du quotidien

Commercialisé au prix de 35 euros, le Megalodon Driver Kit repose sur un tournevis inédit doté d’une poignée baptisée Swivel Grip Cap.

Son fonctionnement est simple : une pression ou une traction sur l’extrémité de la poignée permet de passer instantanément d’une rotation libre à une position fixe. Cette conception facilite le vissage rapide tout en offrant davantage de couple lorsque les vis sont plus résistantes, sans avoir recours à un mécanisme à cliquet souvent plus encombrant.

Le kit est accompagné de 16 embouts, sélectionnés pour couvrir les fixations les plus courantes rencontrées dans les équipements domestiques.

On y retrouve notamment :

des embouts Phillips

des tournevis plats

plusieurs embouts Torx

des clés hexagonales

des embouts carrés

un embout pour écrous de 5/16 pouce

un adaptateur pour douilles de 1/4 de pouce.

Le couvercle magnétique du coffret fait également office de plateau de rangement afin d’éviter de perdre les vis démontées pendant une réparation.

Entre tournevis de précision et outils électroportatifs

Avec ce nouveau kit, iFixit ne cherche pas à concurrencer les perceuses-visseuses professionnelles. Le Megalodon Driver Kit cible plutôt les interventions où un outil électrique serait excessif ou difficile à utiliser : réparer un lave-vaisselle, démonter un aspirateur, remplacer une pièce sur un appareil électroménager ou encore assembler un meuble livré en kit.

Cette approche permet de conserver un meilleur contrôle lors du serrage et limite le risque d’endommager les têtes de vis, un problème fréquent avec les outils motorisés.

Le kit vient ainsi combler un espace jusque-là relativement peu exploité entre les outils de précision destinés à l’électronique et les équipements plus imposants utilisés pour les travaux de bricolage.

La réparabilité comme stratégie de croissance

Au-delà du produit lui-même, ce lancement illustre l’évolution de la stratégie d’iFixit. Depuis plusieurs années, l’entreprise s’est imposée comme l’un des principaux défenseurs du droit à la réparation, en proposant des guides de démontage, des pièces détachées et des outils spécialisés destinés à prolonger la durée de vie des appareils électroniques.

Le Megalodon Driver Kit applique désormais cette philosophie au reste de la maison.

L’idée est simple : permettre aux particuliers d’effectuer eux-mêmes des réparations sur leurs équipements domestiques afin d’éviter des remplacements prématurés, de réduire les coûts d’intervention et de limiter la production de déchets.

Cette vision s’inscrit dans un contexte où la durabilité des produits devient un critère de plus en plus important pour les consommateurs comme pour les autorités de régulation.

Un nouveau segment face aux spécialistes de l’outillage

Avec cette nouvelle gamme, iFixit ne menace pas directement des acteurs historiques comme Black & Decker, Milwaukee ou Ryobi, dont les catalogues restent largement orientés vers les outils électroportatifs.

En revanche, la marque pourrait rapidement trouver sa place sur le segment des kits de réparation compacts, en s’adressant aux utilisateurs qui privilégient la maintenance plutôt que le bricolage intensif.

Cette diversification apparaît comme une évolution logique pour iFixit. Après avoir démocratisé la réparation des smartphones et des ordinateurs, l’entreprise cherche désormais à appliquer les mêmes principes aux objets du quotidien, transformant progressivement la réparabilité en véritable art de vivre plutôt qu’en simple activité technique.