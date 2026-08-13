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Honor Magic 9 : nouveau design photo, partenariat ARRI et Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro en ligne de mire

Honor Magic 9 : nouveau design photo, partenariat ARRI et Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro en ligne de mire

Honor commence déjà à préparer le terrain pour sa prochaine génération de smartphones premium. À l’occasion de la présentation en Chine de son étonnant Robot Phone, le constructeur a offert un premier aperçu officiel de la série Magic 9, confirmant au passage une évolution importante de son design et surtout une collaboration photographique avec ARRI.

Honor dévoile officiellement le design du Magic 9

Alors que la série Honor Magic 9 doit être présentée en septembre, le constructeur chinois vient d’en montrer les premières lignes. Les précommandes à l’aveugle ont également débuté sur la boutique Honor en Chine, signe que la campagne de lancement entre dans sa dernière ligne droite.

Le changement le plus visible concerne le bloc photo.

Honor abandonne le grand module circulaire centré de la génération précédente au profit d’un imposant cercle positionné dans le coin supérieur gauche. Une disposition plus conventionnelle dans son emplacement, mais dont le traitement esthétique cherche clairement à rappeler l’univers des équipements photographiques professionnels.

Les premières images montrent également un cadre métallique et une disposition retravaillée des antennes. Surtout, une inscription attire immédiatement l’attention autour du module : ARRI.

ARRI arrive sur smartphone

Cette association pourrait devenir l’un des principaux arguments du Magic 9. Honor avait précédemment annoncé un partenariat mondial avec ARRI, entreprise allemande incontournable dans l’industrie cinématographique professionnelle. Avec le Magic 9, cette collaboration devrait commencer à prendre une forme beaucoup plus concrète.

Selon les premières informations disponibles, Honor travaillerait notamment autour de technologies telles que ARRI LogC3, ARRI Look et un mode cinéma ARRI.

L’enjeu dépasse donc le simple ajout d’un logo sur le bloc photo. Le LogC3 pourrait notamment offrir aux vidéastes une image plus adaptée à l’étalonnage, tandis que les profils ARRI Look permettraient de travailler davantage le rendu des couleurs et la signature visuelle des séquences.

Toutefois, il faudra attendre la présentation complète pour connaître précisément la contribution d’ARRI au pipeline photographique et vidéo. Entre calibration colorimétrique, profils logiciels et traitement d’image, les partenariats photo des constructeurs peuvent couvrir des réalités techniques très différentes.

Jusqu’à deux capteurs de 200 mégapixels ?

Les rumeurs entourant le matériel sont tout aussi ambitieuses. La famille devrait comprendre trois smartphones : Magic 9, Magic 9 Pro et Magic 9 Pro Max. Les modèles les plus avancés pourraient adopter jusqu’à deux capteurs de 200 mégapixels ainsi qu’une nouvelle puce d’imagerie développée directement par Honor.

Ces caractéristiques restent à confirmer officiellement.

Le choix d’un processeur d’image propriétaire serait néanmoins particulièrement intéressant. En combinant ses propres algorithmes, une puce spécialisée et le savoir-faire colorimétrique d’ARRI, Honor pourrait contrôler une part plus importante de la chaîne allant du capteur jusqu’à l’image finale.

C’est précisément sur ce terrain que la photographie mobile évolue désormais. La taille des capteurs et la définition restent importantes, mais les différences entre flagships se jouent de plus en plus dans le traitement computationnel, la cohérence entre les différentes focales et la vidéo.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro attendu aux commandes

Honor préparerait également une plateforme technique particulièrement haut de gamme. La série Magic 9 est annoncée parmi les premiers candidats à l’utilisation du Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, la prochaine plateforme premium de Qualcomm. Là encore, Honor n’a pas encore confirmé la fiche technique complète des appareils.

L’intégration de l’IA devrait parallèlement occuper une place centrale dans la nouvelle génération. Honor travaillerait sur une expérience logicielle proposant des interactions plus avancées avec ses fonctions d’intelligence artificielle, dans la continuité de la transformation actuelle des smartphones en véritables assistants contextuels.

Le constructeur vient d’ailleurs de pousser cette idée beaucoup plus loin avec son Robot Phone, équipé d’une caméra montée sur un mécanisme robotisé de type gimbal. Le Magic 9 devrait rester nettement plus conventionnel, mais les deux appareils illustrent une même stratégie : utiliser l’IA et l’imagerie comme principaux éléments de différenciation.

Honor veut rapprocher encore davantage smartphone et caméra de cinéma

Le partenariat avec ARRI arrive surtout à un moment où la bataille photographique entre smartphones premium change de dimension.

Honor ne cherche plus simplement à rivaliser sur la définition ou la puissance du zoom. Avec ARRI, la marque peut tenter de construire une identité visuelle propre, notamment autour de la vidéo — un domaine où Apple conserve une forte réputation tandis que plusieurs constructeurs Android multiplient les partenariats avec les grands noms de la photographie.

Le choix d’un spécialiste du cinéma professionnel, plutôt que d’une marque historiquement associée à la photographie, est donc loin d’être anodin.

Tout dépendra désormais de la profondeur réelle de cette intégration. Si Honor parvient à combiner matériel ambitieux, traitement propriétaire et véritable expertise ARRI plutôt qu’une simple collection de filtres, le Magic 9 pourrait devenir l’un des smartphones photo les plus singuliers de cette fin d’année.