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Google lance Gemini Spark sur macOS et enrichit son assistant IA avec de nouvelles intégrations

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Google poursuit le développement de Gemini Spark, son assistant intelligent capable d’automatiser différentes tâches du quotidien. L’entreprise annonce désormais son arrivée sur macOS, accompagnée de plusieurs nouveautés destinées à rendre l’agent IA plus utile et plus connecté à l’écosystème Google… mais aussi à des services tiers.

Avec cette évolution, Google entend renforcer sa présence face aux assistants de bureau proposés par Anthropic, Microsoft ou encore OpenAI.

Gemini Spark débarque enfin sur Mac

Jusqu’à présent, Gemini Spark était principalement accessible sur mobile. Avec cette nouvelle version, les utilisateurs de macOS peuvent désormais utiliser l’assistant directement depuis leur ordinateur grâce à son intégration dans l’application de bureau Gemini. Cette arrivée ouvre la porte à de nouveaux usages. Spark peut notamment accéder aux fichiers présents sur le Mac afin de les analyser, les classer ou encore les utiliser pour créer automatiquement des documents.

Google explique par exemple que l’agent peut transformer un ensemble de factures en tableau de suivi budgétaire dans Google Sheets, ou générer un document à partir de fichiers stockés localement.

À terme, Spark pourra également exécuter certaines tâches à distance depuis un smartphone, même si cette fonctionnalité n’est pas encore disponible.

Des tâches plus complexes bientôt possibles

Google prépare également une évolution importante de Gemini Spark. L’entreprise prévoit d’autoriser prochainement l’exécution de tâches en plusieurs étapes depuis un téléphone. Un utilisateur pourra par exemple demander à Spark de récupérer un document présent sur son Mac, d’en extraire certaines informations puis de les intégrer automatiquement dans un autre fichier.

Cette approche rapproche progressivement Gemini Spark des assistants IA dits « agentiques », capables d’enchaîner plusieurs actions sans intervention constante de l’utilisateur.

Google Keep et Google Tasks enfin pris en charge

L’une des principales critiques formulées lors du lancement concernait l’absence d’intégration avec Google Keep, l’application de prise de notes de Google.

C’est désormais corrigé.

Gemini Spark prend maintenant en charge Google Keep ainsi que Google Tasks, permettant de créer, modifier ou organiser plus facilement des notes, des listes ou des rappels directement depuis l’assistant.

Cette évolution rend l’outil beaucoup plus pertinent pour les tâches du quotidien, sans devoir systématiquement créer un document dans Google Docs.

L’assistant s’ouvre aussi aux services tiers

Google élargit également les possibilités offertes par Spark grâce à plusieurs nouvelles intégrations. L’assistant peut désormais interagir avec des services comme Canva, Dropbox, Instacart, OpenTable ou encore Zillow Rentals.

Ces connexions permettent notamment de concevoir un visuel dans Canva, réserver une table au restaurant via OpenTable, organiser ses courses avec Instacart ou encore rechercher des logements.

Google poursuit ainsi sa stratégie visant à transformer Gemini en un véritable assistant personnel capable d’agir directement dans les applications utilisées au quotidien.

Des informations mises à jour en temps réel

Autre nouveauté : Gemini Spark devient capable de suivre certains événements en temps réel. L’assistant pourra surveiller différents sujets et réagir automatiquement à leur évolution, notamment :

les résultats sportifs

les marchés financiers

l’actualité

la météo

les réseaux sociaux

certains sites web

Cette fonctionnalité permettra de recevoir des informations actualisées sans avoir à effectuer de nouvelles recherches manuellement.

Le protocole MCP fait son apparition

Google annonce également la prise en charge du Model Context Protocol (MCP). Ce protocole, qui gagne progressivement en popularité dans l’écosystème de l’intelligence artificielle, permet de connecter plus facilement des applications externes à un assistant IA.

Grâce à MCP, les utilisateurs pourront intégrer leurs propres services et construire un assistant davantage personnalisé selon leurs besoins professionnels ou personnels.

Une disponibilité encore limitée

Pour le moment, Gemini Spark sur macOS reste en version bêta. Son accès est réservé aux abonnés Google AI Ultra résidant aux États-Unis. Google n’a pas encore communiqué de calendrier concernant un déploiement international ou l’ouverture à d’autres formules d’abonnement.

Avec cette nouvelle étape, Google accélère clairement le développement de Gemini Spark pour en faire un véritable assistant de bureau capable d’interagir avec les fichiers locaux, les applications Google et des services tiers. Face à des concurrents comme Claude Desktop ou Microsoft Copilot, la bataille des agents IA capables d’automatiser le travail quotidien ne fait que commencer.