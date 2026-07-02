Accueil » Xbox : Microsoft préparerait un système pour transformer vos jeux sur disque en versions numériques

Xbox : Microsoft préparerait un système pour transformer vos jeux sur disque en versions numériques

Xbox : Microsoft préparerait un système pour transformer vos jeux sur disque en versions numériques

Alors que Sony a annoncé la fin des jeux PlayStation au format physique à partir de 2028, Microsoft pourrait emprunter une voie différente. Selon le journaliste Tom Warren de The Verge, l’entreprise développerait actuellement une fonctionnalité interne baptisée Disc2Digital, destinée à permettre aux joueurs de convertir certains jeux Xbox sur disque en licences numériques permanentes.

Si elle est confirmée, cette solution faciliterait la transition vers une future génération de consoles potentiellement dépourvues de lecteur de disque.

Une conversion des jeux physiques en licences numériques

D’après les informations publiées par The Verge, des employés de Microsoft testeraient déjà cette nouvelle fonctionnalité. Le principe serait relativement simple. L’utilisateur insérerait un disque compatible dans sa console Xbox, installerait le jeu, puis le système lui attribuerait une licence numérique associée à son compte Microsoft.

Une fois cette opération réalisée, le jeu fonctionnerait comme une version achetée directement sur le Microsoft Store.

Selon les informations disponibles, cette licence permettrait également de profiter des fonctionnalités déjà proposées par l’écosystème Xbox, comme le Xbox Cloud Gaming (pour les abonnés compatibles) ou encore Xbox Play Anywhere lorsque le jeu prend en charge cette fonctionnalité.

Les contenus additionnels seraient également pris en charge

Toujours selon The Verge, Disc2Digital ne se limiterait pas aux jeux simples. La fonctionnalité pourrait également prendre en charge les jeux répartis sur plusieurs disques, les éditions contenant des contenus téléchargeables (DLC) et certains bundles commercialisés sur support physique.

Toutefois, Microsoft n’a pas communiqué officiellement sur la liste des jeux compatibles.

Tous les jeux ne seraient pas concernés

La compatibilité resterait néanmoins limitée. Les informations obtenues par The Verge indiquent que Disc2Digital fonctionnerait uniquement avec les jeux Xbox One et Xbox Series X|S. Les titres Xbox 360 ainsi que ceux de la première Xbox ne seraient pas pris en charge. Par ailleurs, certains jeux Xbox One plus anciens pourraient également être incompatibles, notamment en fonction de leur méthode de fabrication.

Microsoft aurait expliqué en interne que tous les disques ne disposent pas des caractéristiques techniques nécessaires pour bénéficier de cette conversion.

Le disque continuerait de fonctionner

L’une des particularités du système est que le disque physique resterait pleinement utilisable après la conversion. En revanche, si le joueur revend ou prête son exemplaire, la licence numérique resterait liée au disque concerné, selon les informations évoquées dans les tests internes.

Les modalités exactes de fonctionnement n’ont toutefois pas encore été précisées par Microsoft.

Une préparation à la prochaine génération Xbox ?

Cette fonctionnalité pourrait avoir un lien direct avec les futurs projets matériels de Microsoft. Depuis plusieurs mois, de nombreuses rumeurs évoquent Project Helix, la prochaine génération de consoles Xbox. L’une des grandes interrogations concerne justement la présence — ou non — d’un lecteur de disque sur cette future machine.

Si Microsoft décidait de proposer une console exclusivement numérique, Disc2Digital offrirait aux joueurs un moyen de conserver l’accès à une partie de leur bibliothèque de jeux physiques.

Une stratégie différente de celle de Sony

Cette approche contraste avec la récente décision de Sony. Le constructeur japonais a annoncé qu’il cessera de produire des jeux PlayStation sur disque à partir de janvier 2028, sans présenter, pour le moment, de solution permettant aux joueurs de convertir leurs jeux physiques en licences numériques.

Microsoft pourrait ainsi adopter une transition plus progressive en préservant les achats déjà effectués sur support physique.

Une fonctionnalité encore non officialisée

À ce stade, Disc2Digital n’a pas été annoncé officiellement par Microsoft. Les informations proviennent de références découvertes dans l’application Xbox sur PC ainsi que de tests internes rapportés par The Verge.

Il faudra donc attendre une communication officielle de Microsoft pour connaître le fonctionnement définitif, les jeux compatibles ainsi que la disponibilité de cette fonctionnalité.

Si elle voit le jour, Disc2Digital pourrait néanmoins représenter une évolution importante pour les joueurs Xbox souhaitant conserver leur collection de jeux physiques tout en préparant la transition vers une génération de consoles davantage tournée vers le numérique.