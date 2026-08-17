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Googlebook : des modèles Snapdragon X Plus repérés avec les noms Annite et Pic

Googlebook : des modèles Snapdragon X Plus repérés avec les noms Annite et Pic

Google prépare visiblement une gamme de Googlebook bien plus large qu’un simple ordinateur vitrine. De nouvelles références découvertes dans le code associent deux machines, baptisées Annite et Pic, au Snapdragon X Plus X1P-42-100 de Qualcomm.

Une piste qui pourrait permettre à Google et à ses partenaires de proposer des modèles ARM plus accessibles, plus endurants et mieux adaptés à différents formats.

Annite et Pic : deux Googlebooks Snapdragon repérés dans le code

Les premiers Googlebooks équipés d’une puce Qualcomm commencent à laisser des traces. Selon des références découvertes par GBookHub, deux modèles portant les noms de code Annite et Pic seraient en développement autour du Snapdragon X Plus X1P-42-100.

Les deux appareils seraient également liés à une plateforme matérielle baptisée Mica, qui pourrait servir de base commune à plusieurs configurations Googlebook. À ce stade, il ne s’agit évidemment pas de machines officiellement annoncées. Aucun constructeur, prix ou calendrier de commercialisation n’est associé avec certitude à Annite et Pic.

Mais, l’apparition de ces noms dans le code renforce une information déjà confirmée par Google : sa nouvelle plateforme informatique ne reposera pas sur un seul fabricant de processeurs.

Le Snapdragon X Plus pourrait devenir l’option ARM plus accessible

Le choix du Snapdragon X Plus X1P-42-100 est particulièrement intéressant. Cette puce Qualcomm dispose de 8 cœurs CPU Oryon et peut atteindre jusqu’à 3,4 GHz. Elle appartient à la famille Snapdragon X lancée pour les PC Windows on ARM et se positionne sous les variantes X Elite plus performantes.

Sur Googlebook, cette architecture pourrait jouer un rôle différent.

Plutôt que de rechercher systématiquement les performances maximales, Google et ses partenaires pourraient utiliser le Snapdragon X Plus pour concevoir des ordinateurs plus fins, plus autonomes et potentiellement moins chers. L’objectif serait alors de proposer une expérience centrée sur Gemini et Android sans imposer le tarif d’un ultrabook premium.

Une puce de 2024 qui pourrait encore avoir du sens

Le Snapdragon X Plus X1P-42-100 n’est pourtant pas un processeur récent. Qualcomm l’a lancé en 2024, soit environ deux ans avant l’arrivée attendue des premiers Googlebooks commerciaux. Sur le papier, ce choix peut sembler conservateur. Mais, il pourrait au contraire constituer un avantage industriel.

Une puce déjà largement produite et amortie coûte généralement moins cher à intégrer qu’une génération de processeurs tout juste lancée. Les constructeurs peuvent alors investir davantage dans l’écran, la batterie, la mémoire ou simplement réduire le prix final.

Pour Google, dont l’objectif semble être de créer une nouvelle catégorie de PC capable de couvrir plusieurs segments, cette flexibilité peut compter davantage que la course au processeur le plus récent.

Lecteur d’empreintes présent, USB-A potentiellement absent

Les références découvertes donnent également quelques indications sur l’équipement potentiel de ces machines. Le code mentionnerait notamment la prise en charge d’un lecteur d’empreintes digitales, ce qui correspondrait assez bien à un positionnement milieu ou haut de gamme. En revanche, aucune trace claire de port USB-A n’aurait été trouvée sur Annite et Pic.

Cela pourrait suggérer des ordinateurs relativement fins reposant essentiellement sur l’USB-C, comme de nombreux ultraportables récents. Il faut toutefois rester prudent : l’absence d’un élément dans le code actuel ne signifie pas nécessairement qu’il sera absent du produit final.

Ces plateformes sont encore en développement et leur configuration peut évoluer.

Quartz et Mica pourraient aussi viser le Snapdragon X Elite

Qualcomm pourrait par ailleurs ne pas se limiter au Snapdragon X Plus. GBookHub aurait également trouvé des références associant les noms Quartz et Mica à une configuration potentiellement équipée du Snapdragon X Elite X1E-80-100. Cependant, le lien serait moins clair que pour Annite et Pic. Si cette hypothèse se confirme, Googlebook pourrait disposer de plusieurs niveaux de machines ARM.

Le Snapdragon X Plus servirait de base à des modèles plus accessibles ou davantage centrés sur l’autonomie, tandis que les variantes X Elite cibleraient les ordinateurs plus ambitieux.

Cette segmentation aurait beaucoup de sens pour une plateforme destinée à plusieurs constructeurs.

Google avait déjà confirmé Qualcomm, Intel et MediaTek

La présence de Snapdragon dans l’écosystème Googlebook n’est pas vraiment une surprise. Google avait déjà confirmé travailler avec Intel, Qualcomm et MediaTek afin d’offrir plusieurs options matérielles aux fabricants. Cette ouverture marque une différence importante avec la stratégie d’Apple.

Alors que le Mac repose entièrement sur Apple Silicon, Google semble vouloir conserver une approche beaucoup plus proche du monde PC : plusieurs architectures, plusieurs partenaires et différents niveaux de performances. Intel pourra proposer des machines x86 plus traditionnelles, Qualcomm pourra pousser l’autonomie et l’architecture ARM, et MediaTek pourrait, de son côté, permettre de couvrir des segments encore plus accessibles.

Googlebook ressemble donc moins à un appareil unique qu’à une nouvelle plateforme.

Les premiers modèles Intel montrent déjà l’autre extrême de la gamme

Des fuites précédentes ont déjà évoqué des Googlebooks beaucoup plus premium basés sur Intel. Un modèle Acer aurait notamment été aperçu avec un processeur Core Ultra 7, jusqu’à 32 Go de RAM et un écran OLED 2,8K. Cette configuration se situe clairement dans le haut de gamme.

C’est précisément ce qui rend les modèles Snapdragon X Plus intéressants : ils pourraient permettre à Googlebook de couvrir un spectre beaucoup plus large. Un constructeur pourrait ainsi proposer un modèle premium avec écran OLED et processeur Intel, tandis qu’un autre pourrait miser sur une machine Snapdragon plus légère, plus endurante et moins chère.

La plateforme deviendrait alors suffisamment flexible pour concurrencer aussi bien les Chromebook haut de gamme que certains PC Windows traditionnels.

ARM pourrait même être plus naturel sur Googlebook que sur Windows

Qualcomm a passé plusieurs années à convaincre les fabricants que l’architecture ARM pouvait fonctionner sur ordinateur portable. Sous Windows, cette transition a longtemps été compliquée par la nécessité de faire fonctionner des applications conçues pour x86.

Google part dans une situation très différente. Android repose déjà largement sur ARM. Les applications Google sont également profondément intégrées au Web et à Chrome. Un Googlebook Snapdragon pourrait donc éviter une partie des problèmes de compatibilité qu’ont rencontrés les premiers PC Windows ARM. C’est potentiellement l’un des avantages les plus intéressants de la nouvelle plateforme.

Google peut concevoir son système avec ARM comme architecture native plutôt que comme alternative à une base x86 historique.

Gemini pourrait profiter directement du NPU Qualcomm

L’autre intérêt du Snapdragon X concerne naturellement l’intelligence artificielle. Les puces Qualcomm de cette famille intègrent un NPU dédié aux traitements IA locaux. Googlebook étant conçu autour de Gemini, cette capacité pourrait devenir centrale.

Certaines fonctions pourront probablement rester exécutées dans le cloud, notamment les modèles les plus lourds. Mais, le traitement local offre plusieurs avantages : latence réduite, meilleure confidentialité pour certaines données et moindre dépendance à une connexion permanente.

À mesure que Google ajoutera davantage de fonctions Gemini directement dans l’interface, le NPU pourrait devenir aussi important que le processeur traditionnel. Cela expliquerait également pourquoi une puce Snapdragon de 2024 peut rester pertinente plusieurs années plus tard.

Googlebook veut devenir une catégorie, pas un simple Chromebook rebaptisé

Le projet Googlebook représente surtout une évolution stratégique. Google ne semble pas vouloir simplement moderniser le Chromebook. La plateforme est pensée comme un nouveau type d’ordinateur profondément centré sur Gemini et les applications Android, tout en conservant Chrome comme élément central de l’expérience.

L’IA devrait intervenir directement dans l’interface, avec des fonctions contextuelles capables de comprendre ce qui s’affiche à l’écran ou d’agir à travers plusieurs applications.

Dans ce contexte, le processeur devient moins un argument isolé qu’une pièce d’un ensemble. Intel, Qualcomm et MediaTek pourront fournir différentes architectures, mais l’expérience Googlebook devra rester cohérente au-dessus de cette diversité matérielle.

Le prix sera probablement déterminant

Le Snapdragon X Plus pourrait surtout permettre à Google d’éviter un problème fréquent des nouvelles plateformes : lancer uniquement des produits très chers. Les PC Windows équipés de Snapdragon X Plus ont généralement occupé une zone tarifaire intermédiaire, tandis que les modèles X Elite montaient davantage en gamme. Google pourrait utiliser cette différence pour structurer son catalogue.

Des Googlebooks Snapdragon pourraient viser les utilisateurs recherchant avant tout autonomie, silence et simplicité. Des modèles Intel ou Snapdragon X Elite pourraient, eux, cibler les professionnels ou les utilisateurs ayant besoin de davantage de puissance.

Cette approche donnerait à Google une flexibilité que les Chromebook haut de gamme n’ont pas toujours réussi à exploiter.

Annite et Pic restent encore des prototypes

Il faut néanmoins garder une certaine distance avec ces informations. Annite, Pic, Mica et Quartz restent pour l’instant des noms de code découverts dans des références logicielles. Aucun de ces produits n’a été annoncé officiellement et rien ne garantit que tous atteindront le marché. Les constructeurs testent régulièrement plusieurs configurations avant de choisir celles qui seront réellement commercialisées.

Il faudra donc attendre des certifications, des listings marchands ou des annonces de fabricants pour obtenir une vision plus précise.

Mais, une chose devient claire : Googlebook ne sera pas une plateforme enfermée dans une seule architecture. Et le Snapdragon X Plus pourrait jouer un rôle particulièrement stratégique dans cette offensive, non pas en étant le processeur le plus puissant, mais en permettant à Googlebook de devenir plus mobile, plus accessible et plus diversifié.