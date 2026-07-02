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Meta limite désormais Conversation Focus sur les Ray-Ban Meta et lance un abonnement à 20 dollars par mois

Meta limite désormais Conversation Focus sur les Ray-Ban Meta et lance un abonnement à 20 dollars par mois

Meta déploie une importante mise à jour pour ses Ray-Ban Meta, mais tous les utilisateurs ne devraient pas accueillir cette évolution avec enthousiasme. Avec la version 26 du logiciel, l’entreprise introduit Meta One Premium, une nouvelle formule d’abonnement qui débloque davantage de temps d’utilisation pour certaines fonctionnalités, dont Conversation Focus.

En parallèle, la mise à jour apporte également un nouveau modèle d’intelligence artificielle, des améliorations photo et plusieurs nouveautés pour les applications Meta.

Conversation Focus devient limité dans sa version gratuite

Parmi les nouveautés concernées figure Conversation Focus, une fonction d’accessibilité conçue pour faciliter les conversations dans les environnements bruyants. Grâce aux microphones et aux haut-parleurs intégrés aux lunettes, cette fonction met davantage en avant la voix de la personne située face à l’utilisateur tout en atténuant les bruits environnants.

Déployée progressivement depuis 2025, cette fonctionnalité n’est désormais plus utilisable de manière illimitée.

Selon la documentation publiée par Meta, les utilisateurs de la formule gratuite disposent désormais de trois heures d’utilisation par mois.

Meta One Premium débloque davantage d’heures

Pour lever cette restriction, Meta lance Meta One Premium, un nouvel abonnement facturé 20 dollars par mois. Cette formule porte la durée d’utilisation de Conversation Focus à 15 heures par mois, soit environ une demi-heure par jour.

Meta présente Meta One Premium comme une offre donnant accès à plusieurs fonctionnalités avancées liées à l’intelligence artificielle. Toutefois, Conversation Focus est avant tout une fonction d’assistance auditive et ne repose pas directement sur un modèle d’IA générative, ce qui explique les interrogations de certains utilisateurs concernant son intégration dans cette formule payante.

La version 26 apporte aussi de nombreuses nouveautés

La mise à jour ne se limite toutefois pas à cette nouvelle politique d’abonnement. Meta déploie également Muse Spark, son nouveau modèle d’intelligence artificielle destiné aux lunettes connectées.

La version 26 introduit aussi Dynamic Photo, une fonction capable de capturer plusieurs clichés successifs avant de sélectionner automatiquement la meilleure image, à la manière des modes déjà proposés sur de nombreux smartphones.

Les Ray-Ban Meta gagnent également plusieurs nouvelles possibilités de communication, avec la prise en charge des messages instantanés Instagram ainsi que des conversations vocales WhatsApp.

Meta ajoute par ailleurs un nouveau mode d’économie d’énergie afin d’améliorer l’autonomie des lunettes.

Davantage de langues prises en charge

L’entreprise continue également d’étendre les capacités linguistiques de ses lunettes connectées. La traduction instantanée prend désormais en charge 14 nouvelles langues, parmi lesquelles le grec, le néerlandais, le russe, le thaï, le turc ou encore le mandarin.

Les Ray-Ban Meta deviennent également compatibles avec le japonais et le coréen, élargissant ainsi leur disponibilité sur de nouveaux marchés.

Meta poursuit sa stratégie autour des abonnements

Avec Meta One Premium, l’entreprise adopte progressivement une stratégie déjà observée chez plusieurs acteurs de l’intelligence artificielle. L’accès aux fonctionnalités de base reste gratuit, mais certaines capacités sont désormais soumises à des quotas mensuels ou à un abonnement.

Meta précise que l’utilisation des lunettes connectées ne nécessite pas d’abonnement. Les principales fonctions restent donc accessibles sans frais supplémentaires, même si certaines d’entre elles voient désormais leur durée d’utilisation limitée.

Cette évolution témoigne d’une tendance plus large dans le secteur de l’IA, où les fabricants cherchent à financer les nouvelles fonctionnalités en proposant des formules premium, tout en conservant un accès gratuit aux usages essentiels.