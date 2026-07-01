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Instagram ajoute de nouveaux outils pour les vidéos capturées avec les lunettes connectées Meta

Instagram ajoute de nouveaux outils pour les vidéos capturées avec les lunettes connectées Meta

Meta continue de rapprocher ses lunettes connectées de ses applications. Instagram déploie une série de nouvelles fonctionnalités destinées aux contenus enregistrés avec les Ray-Ban Meta, les Oakley Meta et les futures Meta Glasses.

Cette mise à jour introduit notamment de nouveaux formats interactifs pour les Stories, ainsi que plusieurs outils de montage directement intégrés à Instagram.

L’objectif est de faciliter la création de contenus immersifs sans passer par une application de montage externe.

Des Stories interactives avec Spin View

La principale nouveauté s’appelle Spin View. Ce nouveau format permet aux personnes qui regardent une Story de déplacer leur smartphone afin d’explorer une scène sous différents angles. Plutôt que de visionner une simple vidéo, elles peuvent ainsi parcourir l’environnement capturé par les lunettes connectées.

Instagram cherche ainsi à exploiter davantage les prises de vue en première personne réalisées avec les lunettes Meta.

Autre nouveauté importante : Multi-Cam Stories. Cette fonction permet de combiner automatiquement les images enregistrées par les lunettes connectées avec celles filmées simultanément par un smartphone. Le résultat affiche les deux perspectives dans une seule Story.

Cette approche peut s’avérer particulièrement utile pour les créateurs de contenu, notamment lors de démonstrations, d’activités sportives, de tutoriels ou encore de vidéos de cuisine, où il devient possible de montrer à la fois les gestes réalisés et la personne qui les effectue.

De nouveaux outils de montage directement dans Instagram

Instagram enrichit également son éditeur de Stories avec plusieurs fonctions spécialement pensées pour les contenus capturés avec les lunettes Meta. Parmi elles figure Expand, un outil permettant de recadrer une vidéo grand-angle afin de mettre davantage en valeur un élément précis de la scène.

L’application intègre également de nouveaux réglages audio capables de réduire les bruits de fond, d’améliorer la clarté des voix et d’équilibrer les sons ambiants avec les commentaires enregistrés.

Enfin, un outil permet désormais de modifier la vitesse de lecture des vidéos afin de ralentir certaines séquences ou, au contraire, d’accélérer les passages plus dynamiques.

Comment utiliser ces nouvelles fonctions ?

Les nouveaux outils sont directement intégrés au processus habituel de création des Stories. Pour en profiter, il suffit de sélectionner une photo ou une vidéo réalisée avec des lunettes Meta compatibles. Les contenus concernés sont identifiés par une petite icône représentant une paire de lunettes dans la galerie.

Une fois le média sélectionné, un nouvel onglet dédié aux lunettes connectées donne accès aux différentes fonctions, notamment Spin View, Multi-Cam et aux nouveaux outils de retouche.

Une intégration toujours plus poussée entre Instagram et les lunettes Meta

Avec cette mise à jour, Meta poursuit sa stratégie visant à faire de ses lunettes connectées un véritable outil de création de contenu. Les Ray-Ban Meta rencontrent un succès croissant auprès des créateurs grâce à leur capacité à filmer en vue subjective tout en gardant les mains libres. En intégrant directement les fonctions de montage dans Instagram, Meta simplifie encore davantage le partage de ces contenus.

Cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer l’écosystème matériel et logiciel du groupe, où les lunettes connectées deviennent progressivement un prolongement naturel des applications comme Instagram, Facebook ou encore Meta AI.

Les nouvelles fonctionnalités sont disponibles dès maintenant pour les contenus capturés avec les Ray-Ban Meta, les Oakley Meta et les autres lunettes connectées compatibles proposées par Meta.