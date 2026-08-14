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Instagram change de logo : un nouveau wordmark plus moderne… et déjà très commenté

Instagram change de logo : un nouveau wordmark plus moderne… et déjà très commenté

Dix ans après sa dernière grande refonte visuelle, Instagram retouche l’un des éléments les plus reconnaissables de son identité. Le réseau social adopte un nouveau wordmark, plus affûté et plus contemporain selon Adam Mosseri, sans toucher — pour l’instant — à sa célèbre icône dégradée.

Une évolution subtile sur le papier, mais suffisamment visible pour diviser immédiatement les utilisateurs.

Instagram modernise son nom après une décennie

Instagram ouvre un nouveau chapitre de son identité visuelle. Le réseau social a dévoilé jeudi une nouvelle version de son wordmark, autrement dit le logo typographique affichant simplement le nom « Instagram ».

Adam Mosseri, patron de la plateforme, a présenté cette nouvelle identité sur Instagram et Threads. Il décrit le résultat comme plus « sharp and modern », tout en expliquant que le travail réalisé conserve des références à l’identité historique de la marque et recherche toujours une certaine simplicité.

Le changement répond surtout à un problème classique pour les plateformes technologiques devenues des marques mondiales : comment moderniser une identité extrêmement connue sans la rendre méconnaissable ?

Instagram avait conservé pendant environ une décennie sa précédente signature typographique. À l’échelle du numérique, où interfaces et tendances graphiques évoluent rapidement, c’est une durée considérable.

Un style plus calligraphique qui ne passe pas inaperçu

Le nouveau wordmark reste immédiatement identifiable, mais sa typographie évolue sensiblement. Instagram conserve une écriture inspirée de la calligraphie tout en accentuant certaines courbes. Les lettres « s », « r » et « g » adoptent notamment des formes plus travaillées, donnant au logo une personnalité davantage manuscrite.

Et, c’est précisément le « r » qui concentre déjà une partie des réactions.

Sur les réseaux sociaux, certains internautes plaisantent sur le fait que la nouvelle typographie pourrait faire lire le nom comme « Instagzam », la forme très particulière de la lettre perturbant momentanément la lecture. Ce type de réaction n’a rien d’inhabituel lors d’un changement d’identité visuelle. Plus une marque est familière, plus une modification même légère peut sembler importante.

Instagram possède néanmoins un avantage considérable : son nom est tellement installé dans la culture numérique que quelques libertés typographiques ne suffiront probablement pas à créer une véritable confusion.

Un choix presque paradoxal à l’ère de la génération TikTok

La nouvelle direction graphique contient néanmoins un détail intéressant : elle assume davantage les codes de l’écriture cursive au moment même où celle-ci occupe une place moins importante dans les habitudes d’écriture de certaines jeunes générations. Les courbes et les liaisons choisies par Instagram donnent ainsi au wordmark une dimension presque rétro.

Ce paradoxe est probablement volontaire. Alors que les interfaces technologiques ont longtemps convergé vers des polices géométriques extrêmement minimalistes, les marques cherchent désormais davantage à retrouver une identité propre.

Une typographie plus expressive permet à Instagram de rester identifiable même lorsque son célèbre pictogramme n’apparaît pas à côté du nom.

Pour une plateforme présente sur les smartphones, le Web, les campagnes publicitaires et l’ensemble de l’écosystème de Meta, cette reconnaissance immédiate possède une valeur considérable.

Le précédent changement de 2016 avait été beaucoup plus radical

La comparaison avec 2016 permet également de relativiser l’ampleur de cette évolution. Cette année-là, Instagram avait complètement abandonné son ancienne icône représentant un appareil photo rétro marron accompagné d’une bande arc-en-ciel. Elle avait été remplacée par le pictogramme beaucoup plus abstrait aux couleurs rose, orange et violette que nous connaissons aujourd’hui.

Le changement avait alors suscité de nombreuses critiques avant que la nouvelle icône ne devienne progressivement indissociable de la plateforme.

Cette fois, Instagram procède beaucoup plus prudemment. La refonte annoncée concerne le wordmark et non l’icône principale de l’application. Meta n’a pas encore indiqué si cette nouvelle signature constitue la première étape d’une transformation visuelle plus importante. Une éventuelle modification de l’icône de l’application n’a donc pas été annoncée.

Instagram veut évoluer sans effacer ce qui le rend reconnaissable

Cette refonte illustre finalement la position particulière dans laquelle se trouve Instagram. La plateforme n’est plus la jeune application photographique des années 2010. Elle est devenue un produit mondial mêlant photos, vidéos courtes, messagerie, créateurs, commerce et recommandations algorithmiques, au sein d’un marché où TikTok, YouTube et de nouveaux usages liés à l’IA continuent de redéfinir les réseaux sociaux.

Son identité doit donc évoluer avec elle.

Le nouveau wordmark ne révolutionnera évidemment pas l’expérience Instagram. Mais pour une plateforme utilisée par des milliards de personnes, changer quelques courbes dans huit lettres suffit déjà à déclencher une conversation mondiale.

Et c’est peut-être la meilleure démonstration de la puissance actuelle de la marque : Instagram peut changer son écriture, mais il n’a pratiquement plus besoin d’être lu pour être reconnu.