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Xiaomi se lance sur le marché des NAS avec une solution abordable pour le grand public

Xiaomi se lance sur le marché des NAS avec une solution abordable pour le grand public

Après les smartphones, les objets connectés et la domotique, Xiaomi s’attaque à un nouveau marché : celui des NAS (Network Attached Storage). Le constructeur chinois prépare le lancement de son premier serveur de stockage domestique, baptisé Xiaomi Smart Storage, un appareil pensé pour simplifier la sauvegarde et le partage des fichiers au sein d’un foyer ou d’un petit bureau.

Le produit fera d’abord l’objet d’une campagne de financement participatif en Chine, prévue du 1er au 8 juillet, avant une commercialisation plus large.

Un NAS conçu pour être simple à utiliser

Avec le Xiaomi Smart Storage, le constructeur ne semble pas vouloir concurrencer directement les solutions professionnelles de Synology ou QNAP.

L’objectif est plutôt de proposer un NAS facile à installer et à utiliser, destiné aux particuliers souhaitant centraliser leurs photos, vidéos, documents et sauvegardes sans dépendre exclusivement des services de stockage dans le cloud.

Le design reste fidèle aux habitudes de Xiaomi, avec un boîtier compact en forme de cube et une finition gris sobre qui s’intègre facilement dans un bureau ou un salon.

Deux baies et jusqu’à 40 To de stockage

Selon les informations issues d’un prototype ayant récemment fuité, le Xiaomi Smart Storage serait équipé de deux baies compatibles avec les disques durs SATA 2,5 pouces et 3,5 pouces.

Cette configuration permettrait d’installer différents types de disques, selon les besoins de l’utilisateur, avec une capacité totale pouvant atteindre 40 To.

Le NAS reposerait sur un processeur Realtek RTD1619B, une puce ARM quadricœur Cortex-A55 cadencée jusqu’à 1,7 GHz. Ce composant équipe déjà certains modèles d’entrée de gamme chez Synology, ce qui laisse entrevoir des performances adaptées aux usages familiaux comme le partage de fichiers, les sauvegardes automatiques ou le streaming multimédia.

Le prototype embarquerait également 2 Go de mémoire DDR3L ainsi que 8 Go de stockage interne destinés au système d’exploitation.

Une connectique plus moderne

Si le prototype aperçu disposait d’un simple port Ethernet Gigabit, la version commercialisée devrait bénéficier d’une connectique plus ambitieuse. Les différentes fuites évoquent notamment au moins un port Ethernet 2,5 Gb/s, un ou plusieurs ports USB 3.0 et une sortie HDMI.

La présence d’un port réseau 2,5 Gb/s constituerait un véritable atout face à de nombreux NAS d’entrée de gamme encore limités au Gigabit Ethernet.

Trois configurations disponibles au lancement

À l’occasion de la campagne de financement participatif, Xiaomi devrait proposer trois versions préconfigurées :

Version Débutant avec 4 To de stockage : 2 299 yuans (environ 300 euros) ;

Version Avancée avec 8 To : 2 899 yuans (environ 375 euros) ;

Version Professionnelle avec 16 To : 4 699 yuans (environ 610 euros).

Ces tarifs apparaissent particulièrement compétitifs au regard des prix habituellement pratiqués sur le marché des NAS, même si ceux-ci concernent uniquement la phase de lancement en financement participatif.

Une intégration avec l’écosystème Xiaomi

Comme la plupart des produits de la marque, le Xiaomi Smart Storage devrait s’intégrer à l’écosystème connecté du constructeur.

Le NAS serait compatible avec Android, iOS, Windows, macOS et Linux, afin de permettre aux utilisateurs de sauvegarder et de synchroniser facilement leurs données quel que soit leur appareil.

Cette approche pourrait séduire les nombreux utilisateurs déjà équipés de smartphones, tablettes ou objets connectés Xiaomi.

Une alternative au cloud ?

Le lancement intervient dans un contexte où de plus en plus d’utilisateurs cherchent des alternatives aux services de stockage en ligne.

La hausse des prix des abonnements cloud et les préoccupations liées à la confidentialité des données poussent certains consommateurs à privilégier des solutions locales, offrant un contrôle total sur leurs fichiers.

Un NAS permet notamment de centraliser les sauvegardes automatiques des smartphones, de partager des documents entre plusieurs appareils ou encore de créer sa propre bibliothèque de photos et de vidéos accessible à distance.

Encore quelques inconnues

Certaines caractéristiques logicielles restent toutefois à confirmer.

Xiaomi n’a pas encore précisé les fonctionnalités avancées qui accompagneront son NAS. La compatibilité avec Docker, la virtualisation ou encore les applications disponibles n’ont, pour l’instant, pas été détaillées.

C’est probablement sur ce point que Xiaomi devra convaincre face à des acteurs bien installés comme Synology, dont la richesse de l’écosystème logiciel constitue l’un des principaux atouts.

Si le constructeur parvient à proposer une interface simple, des fonctions essentielles bien intégrées et un tarif agressif, le Xiaomi Smart Storage pourrait toutefois démocratiser davantage les NAS auprès du grand public et représenter une alternative crédible pour les utilisateurs qui souhaitent reprendre le contrôle de leurs données.