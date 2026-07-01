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Apple pourrait renforcer sa domination sur les smartphones, tablettes et PC en 2026, selon Counterpoint

Apple pourrait renforcer sa domination sur les smartphones, tablettes et PC en 2026, selon Counterpoint

Malgré les récentes hausses de prix touchant certains iPad et MacBook, Apple pourrait connaître une excellente année 2026. D’après les dernières prévisions publiées par Counterpoint Research, la firme de Cupertino devrait gagner des parts de marché dans plusieurs catégories de produits, notamment les smartphones, les tablettes, les ordinateurs et les montres connectées.

Ces estimations reposent toutefois sur les tendances actuelles du marché et restent susceptibles d’évoluer au cours des prochains mois.

L’iPhone devrait encore gagner du terrain

Le marché mondial des smartphones traverse une période plus compliquée, avec des prévisions de baisse des expéditions chez plusieurs constructeurs. Dans ce contexte, Apple ferait figure d’exception.

Counterpoint estime que les ventes d’iPhone devraient rester globalement stables par rapport à 2025. Si cette évolution peut sembler modeste, elle permettrait néanmoins à Apple de gagner des parts de marché, plusieurs concurrents étant confrontés à un recul plus marqué de leurs volumes.

Selon les prévisions du cabinet d’analyse, la part de marché mondiale de l’iPhone passerait ainsi de 23 % à 25 % en 2026.

Cette progression pourrait permettre à Apple de conserver son avance sur Samsung, alors que les deux fabricants se disputent régulièrement la première place du marché mondial des smartphones.

Les iPad continueraient de dominer le marché

Les prévisions sont encore plus favorables sur le segment des tablettes. Malgré les récentes augmentations tarifaires appliquées sur plusieurs modèles, Counterpoint estime que Apple pourrait non seulement maintenir sa position de leader, mais également renforcer sa domination.

Près de quatre tablettes sur dix vendues dans le monde en 2026 seraient des iPad.

Le cabinet évoque notamment le succès attendu des nouveaux iPad Air équipés de la puce M4, tandis que les futures mises à jour des modèles d’entrée de gamme et de l’iPad mini devraient également contribuer aux ventes.

Les Mac progresseraient malgré un marché en recul

Le marché des ordinateurs personnels devrait rester difficile en 2026. Counterpoint anticipe une baisse globale des livraisons d’ordinateurs portables, mais Apple pourrait suivre une trajectoire inverse.

La gamme Mac verrait sa part de marché progresser de 9 % à 12 %, tandis que les volumes de ventes augmenteraient de 23 % par rapport à l’année précédente.

Le cabinet attribue notamment cette dynamique au lancement attendu de nouveaux MacBook, parmi lesquels le très attendu MacBook Neo, qui pourrait séduire un public plus large grâce à un positionnement tarifaire plus accessible.

Les Apple Watch resteraient leaders malgré une croissance limitée

Les montres connectées devraient également poursuivre leur progression, même si le marché semble atteindre une certaine maturité. Counterpoint prévoit une légère hausse des volumes mondiaux de seulement 1 %, mais Apple continuerait malgré tout à renforcer sa présence.

La part de marché des Apple Watch passerait ainsi de 20 % à 23 % en 2026.

Le cabinet estime que les futurs modèles Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 et Apple Watch Ultra 4 pourraient soutenir cette croissance, notamment parce que le marché des montres connectées est moins exposé aux hausses du prix des composants électroniques que celui des smartphones ou des ordinateurs.

Apple profiterait d’un contexte difficile pour ses concurrents

L’une des conclusions les plus intéressantes de cette étude est qu’Apple ne connaîtrait pas nécessairement une explosion de ses ventes. Au contraire, sur certains marchés comme celui des smartphones, les volumes resteraient relativement stables.

En revanche, le ralentissement attendu chez plusieurs fabricants concurrents permettrait à la marque de Cupertino d’augmenter progressivement ses parts de marché, renforçant encore sa position dans plusieurs catégories de produits.

Des prévisions à confirmer

Comme toutes les études de marché, ces chiffres doivent être considérés avec prudence. Ils reposent sur des projections réalisées à partir des tendances actuelles et pourraient évoluer en fonction de nombreux facteurs, notamment la conjoncture économique, l’évolution des prix des composants ou encore l’accueil réservé aux prochains produits d’Apple.

Si ces estimations se confirment, 2026 pourrait néanmoins devenir une année importante pour Apple, avec des parts de marché records sur plusieurs segments, alors même que l’ensemble du secteur technologique continue de faire face à un ralentissement de la demande.