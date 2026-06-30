Accueil » OpenAI repousserait son IPO à 2027 pour viser une valorisation de 1 000 milliards de dollars

OpenAI repousserait son IPO à 2027 pour viser une valorisation de 1 000 milliards de dollars

OpenAI repousserait son IPO à 2027 pour viser une valorisation de 1 000 milliards de dollars

L’entrée en Bourse d’OpenAI ne serait finalement pas pour demain. Selon plusieurs médias américains, l’entreprise dirigée par Sam Altman envisagerait désormais de reporter son IPO à 2027, avec un objectif particulièrement ambitieux : ne pas entrer sur les marchés avant d’atteindre une valorisation d’au moins 1 000 milliards de dollars.

Une stratégie qui reflète autant les ambitions du créateur de ChatGPT que les défis colossaux auxquels l’industrie de l’IA est désormais confrontée.

OpenAI privilégierait la patience plutôt qu’une introduction précipitée

D’après des informations rapportées par plusieurs médias, dont The Next Web, les conseillers financiers d’OpenAI auraient présenté deux scénarios à la direction : accélérer une introduction en Bourse avec une valorisation inférieure, ou patienter jusqu’en 2027 afin de viser le seuil symbolique du trillion de dollars. Sam Altman aurait rejeté l’idée d’une valorisation plus faible, considérant cet objectif comme non négociable.

Cette perspective repousse un calendrier qui, il y a encore quelques mois, évoquait une possible IPO dès 2026 après la réorganisation juridique de l’entreprise.

Une course qui exige toujours plus de capitaux

Ce report s’explique aussi par l’explosion des besoins financiers liés au développement de l’intelligence artificielle. Former des modèles de nouvelle génération mobilise désormais des dizaines de milliers de GPU, des centres de données gigantesques et des quantités d’énergie considérables. OpenAI prévoit d’investir des centaines de milliards de dollars dans ses infrastructures de calcul d’ici la fin de la décennie, un niveau de dépenses rarement observé dans l’industrie technologique.

Dans ce contexte, rester privé permettrait à l’entreprise de continuer à lever des fonds auprès d’investisseurs stratégiques sans subir immédiatement les contraintes des marchés financiers et les exigences de rentabilité trimestrielle.

ChatGPT domine toujours… mais la concurrence s’intensifie

Depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, OpenAI s’est imposé comme la référence du secteur de l’IA générative. L’entreprise continue toutefois d’évoluer dans un environnement devenu beaucoup plus compétitif. Google, Anthropic, Meta, xAI ou encore DeepSeek accélèrent tous leurs investissements, tandis que les clients professionnels réclament des modèles toujours plus performants, fiables et économiques.

Pour justifier une valorisation proche de 1 000 milliards de dollars, OpenAI devra démontrer que ses revenus issus des abonnements, des API et des solutions d’entreprise peuvent continuer à croître durablement, tout en maîtrisant les coûts considérables liés à l’inférence et aux infrastructures.

Microsoft demeure un partenaire incontournable

L’équation financière d’OpenAI reste également étroitement liée à Microsoft. Le géant américain a investi plusieurs milliards de dollars dans la société et continue de jouer un rôle central dans l’hébergement des modèles via Azure.

Toute introduction en Bourse devra clarifier la nature de cette relation commerciale, les accords de licence ainsi que les mécanismes de partage des revenus, autant d’éléments susceptibles d’influencer la perception des futurs investisseurs.

Régulation, propriété intellectuelle et sécurité : des défis toujours présents

Au-delà des considérations financières, OpenAI évolue dans un contexte réglementaire de plus en plus complexe. L’entrée en vigueur de nouvelles législations sur l’intelligence artificielle, notamment en Europe, s’ajoute aux nombreuses procédures judiciaires engagées par des éditeurs, auteurs et médias concernant l’utilisation d’œuvres protégées pour entraîner les modèles.

Ces dossiers pourraient influencer durablement les coûts d’exploitation et le modèle économique de l’entreprise.

Parallèlement, OpenAI poursuit ses investissements dans la recherche sur la sécurité des modèles, un sujet que Sam Altman considère comme indissociable du développement de l’intelligence artificielle avancée.

Une valorisation à la hauteur des géants de la tech

Si OpenAI atteignait effectivement une valorisation de 1 000 milliards de dollars avant son introduction en Bourse, l’entreprise rejoindrait immédiatement le cercle très fermé des sociétés technologiques les plus valorisées au monde.

Une telle capitalisation placerait le créateur de ChatGPT aux côtés d’acteurs comme Apple, Microsoft ou Nvidia, tout en faisant de son IPO l’une des plus importantes de l’histoire des marchés financiers.

L’IA entre dans une nouvelle phase industrielle

Au-delà du calendrier boursier, ce possible report illustre surtout un changement de dimension du secteur. L’intelligence artificielle n’est plus uniquement une course aux modèles les plus performants. Elle devient désormais une bataille industrielle où la capacité à financer des infrastructures de calcul, sécuriser des approvisionnements en puces, produire suffisamment d’énergie et satisfaire des exigences réglementaires compte autant que les avancées technologiques elles-mêmes.

Dans cette perspective, repousser une introduction en Bourse peut apparaître comme une décision stratégique. OpenAI semble vouloir arriver sur les marchés avec une activité plus mature, des revenus plus prévisibles et une infrastructure suffisamment solide pour soutenir ses ambitions à long terme. Si cette trajectoire se confirme, son IPO pourrait devenir l’un des événements financiers les plus marquants de la décennie.