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Galaxy Z Fold 8 Wide : des coques en fuite dévoilent le design des futurs pliables Samsung

Galaxy Z Fold 8 Wide : des coques en fuite dévoilent le design des futurs pliables Samsung

À quelques semaines du prochain Galaxy Unpacked, les fuites s’accélèrent autour de la future génération de smartphones pliables de Samsung. Cette fois, ce sont des rendus de coques publiés par Android Headlines qui offrent le meilleur aperçu du Galaxy Z Fold 8, du nouveau Galaxy Z Fold 8 Wide et du Galaxy Z Flip 8.

Si aucune révolution esthétique ne semble au programme, Samsung préparerait malgré tout une évolution majeure de sa gamme avec un modèle plus large destiné à rivaliser avec le premier iPhone pliable.

Le Galaxy Z Fold 8 mise sur la continuité

Les nouvelles images confirment que le Galaxy Z Fold 8 conservera une silhouette très proche de celle de son prédécesseur. Les découpes des coques révèlent un module photo vertical familier, un positionnement inchangé des boutons physiques ainsi qu’un châssis qui reste fidèle au design adopté par Samsung depuis plusieurs générations.

Les versions en fibre d’aramide aperçues sur les rendus intègrent également une béquille, un accessoire qui souligne une nouvelle fois l’orientation multimédia et professionnelle du Fold. Samsung semble continuer à miser sur un appareil pensé aussi bien pour la productivité que pour le visionnage de contenus sur son grand écran interne.

Plutôt que de revoir entièrement le design, le constructeur sud-coréen semble privilégier une évolution progressive, en peaufinant une formule qui a déjà fait ses preuves.

Le Galaxy Z Fold 8 Wide se précise

La véritable nouveauté de cette génération pourrait bien être le Galaxy Z Fold 8 Wide. Les coques dévoilent un appareil nettement plus large que le Fold classique, confirmant les nombreuses rumeurs évoquant un format « passeport » offrant un écran interne plus généreux.

Cette augmentation de la largeur devrait améliorer plusieurs aspects de l’expérience utilisateur. Une fois déplié, le smartphone offrirait une surface d’affichage plus proche d’une tablette compacte, idéale pour regarder des vidéos, lire ou jouer, tout en réduisant la sensation d’écran étroit que certains utilisateurs reprochent aux Fold actuels.

En contrepartie, ce nouveau format pourrait rendre l’appareil moins confortable à utiliser d’une seule main lorsqu’il est replié. Les angles plus marqués visibles sur les rendus lui donnent une apparence plus massive, là où les premières fuites autour du futur iPhone Fold laissent entrevoir un design plus arrondi et potentiellement plus ergonomique.

Il faudra toutefois attendre la présentation officielle pour juger de la prise en main réelle du nouveau modèle.

Le Galaxy Z Flip 8 reste fidèle à sa formule

Du côté du Galaxy Z Flip 8, Samsung ne semble pas vouloir bouleverser sa recette. Les coques confirment le retour du format à clapet compact qui a largement contribué au succès de la gamme. Les dimensions générales évoluent peu et aucune modification majeure du design extérieur n’apparaît sur ces nouveaux visuels.

Toutefois, un détail attire l’attention : plusieurs coques transparentes intègrent un anneau magnétique compatible Qi2. Reste à savoir si ce système sera directement intégré au smartphone ou uniquement proposé via des accessoires officiels, comme c’est déjà le cas sur certains modèles Android.

Cette compatibilité pourrait néanmoins faciliter l’utilisation d’accessoires magnétiques et améliorer l’expérience de recharge sans fil.

Samsung prépare une gamme plus complète face à Apple

Ces nouvelles fuites confortent l’idée que Samsung ne cherche pas à réinventer totalement ses smartphones pliables cette année. Le Galaxy Z Fold 8 conserverait une architecture éprouvée, tandis que le Galaxy Z Flip 8 poursuivrait son évolution par petites touches. La véritable nouveauté serait l’arrivée du Galaxy Z Fold 8 Wide, qui permettrait au constructeur de répondre plus directement à l’arrivée attendue du premier iPhone pliable.

Selon les rumeurs, ce modèle adopterait un écran plus large afin d’offrir une expérience plus proche d’une tablette, un choix stratégique alors que la concurrence sur le segment des smartphones pliables premium s’intensifie rapidement.

Samsung privilégie l’évolution plutôt que la révolution

À première vue, ces coques peuvent sembler anecdotiques. Pourtant, elles traduisent assez bien la stratégie actuelle de Samsung. Le constructeur semble considérer que le design des smartphones pliables est arrivé à un niveau de maturité suffisant. Plutôt que de multiplier les changements esthétiques, la marque concentre désormais ses efforts sur les usages : écrans plus confortables, meilleure ergonomie, luminosité accrue, intelligence artificielle et optimisation logicielle.

L’arrivée d’un Galaxy Z Fold 8 Wide illustre parfaitement cette approche. Samsung ne remplace pas son Fold traditionnel ; il enrichit sa gamme avec une alternative capable de séduire les utilisateurs qui privilégient le divertissement et le confort de lecture, tout en préparant le terrain face à l’offensive attendue d’Apple sur le marché des smartphones pliables.