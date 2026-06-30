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Proton Lumo 2.0 : le chatbot IA privé ajoute la reconnaissance d’images et une mémoire persistante

Proton Lumo 2.0 : le chatbot IA privé ajoute la reconnaissance d’images et une mémoire persistante

Proton poursuit son offensive dans l’intelligence artificielle sans renier sa promesse fondatrice : protéger la vie privée des utilisateurs. Avec Lumo 2.0, son assistant IA bénéficie d’une importante mise à jour qui enrichit ses capacités tout en conservant une architecture centrée sur la confidentialité.

Analyse d’images, génération visuelle, mémoire personnalisée et performances accrues sont désormais au programme.

Proton Lumo 2.0 : Une mise à jour majeure pour l’assistant IA de Proton

Un an après le lancement public de Lumo, Proton dévoile une version profondément remaniée de son chatbot.

Lumo 2.0 introduit plusieurs fonctionnalités désormais devenues incontournables dans l’univers des assistants IA. Les utilisateurs peuvent désormais importer des images afin que le chatbot les analyse, les décrive ou propose des modifications. L’IA est également capable de générer des illustrations à partir d’une simple description textuelle, à l’image des solutions proposées par OpenAI, Google ou Anthropic.

Selon Proton, cette nouvelle version répond également jusqu’à 76 % plus rapidement que la précédente et inaugure un mode « Thinking », destiné aux tâches nécessitant un raisonnement plus approfondi ou des réponses plus élaborées.

Une mémoire persistante… sous le contrôle de l’utilisateur

L’une des principales nouveautés concerne Projects, l’espace de travail qui permet déjà d’interagir avec les différents services Proton, comme Proton Mail ou Proton Drive.

Lumo 2.0 y ajoute une mémoire persistante entièrement configurable par l’utilisateur. Concrètement, le chatbot peut retenir certaines préférences ou informations d’une conversation à l’autre afin d’offrir une expérience plus cohérente.

Contrairement à de nombreuses plateformes concurrentes, Proton précise que cette mémoire reste entièrement contrôlée par l’utilisateur, qui peut choisir les informations conservées ou les supprimer à tout moment.

Cette approche cherche à concilier personnalisation et respect de la vie privée, un équilibre devenu particulièrement sensible avec la généralisation des assistants conversationnels.

La confidentialité reste l’argument numéro un

Si les nouvelles fonctionnalités rapprochent Lumo des grands modèles du marché, Proton continue surtout de miser sur la protection des données. L’entreprise affirme que Lumo repose sur une architecture dite Zero-Access Encryption, où les données sont chiffrées aussi bien lors de leur transmission que lorsqu’elles sont stockées.

Selon Proton, les conversations ne sont pas conservées sous forme de journaux côté serveur, les employés de l’entreprise ne peuvent pas accéder au contenu des échanges, les données des utilisateurs ne sont jamais utilisées pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle et aucune information n’est revendue ou partagée avec des partenaires tiers.

Cette philosophie s’inscrit dans la continuité des autres services de Proton, largement reconnus pour leur approche axée sur la confidentialité.

Une expérience désormais proche des grands acteurs de l’IA

Sur le plan fonctionnel, Lumo 2.0 se rapproche désormais des principaux assistants du marché. Le chatbot répond aux questions générales, génère du texte, traite des images, résume des documents et s’intègre progressivement à l’écosystème Proton.

Pour les utilisateurs déjà abonnés à Proton Mail, Drive, Calendar ou Pass, cette intégration constitue un avantage évident : l’assistant peut exploiter les contenus présents dans leurs espaces de travail sans quitter l’environnement sécurisé de Proton.

L’entreprise propose toujours une version gratuite de Lumo, tandis que les offres Plus et Professional débloquent davantage de ressources et de fonctionnalités avancées.

La bataille de l’IA ne se joue plus seulement sur les performances

L’arrivée de Lumo 2.0 illustre une tendance de plus en plus visible dans l’industrie. Pendant plusieurs années, la compétition entre les grands laboratoires d’IA s’est concentrée sur la puissance des modèles et leurs performances dans les benchmarks. Désormais, la différenciation passe également par la manière dont les données des utilisateurs sont traitées.

Face à des concurrents comme ChatGPT, Gemini ou Claude, Proton ne cherche pas forcément à proposer le modèle le plus performant. Sa stratégie consiste plutôt à offrir une alternative crédible aux utilisateurs et aux entreprises qui refusent de sacrifier leur vie privée pour accéder aux dernières avancées de l’intelligence artificielle.

À mesure que les assistants IA s’intègrent aux e-mails, aux documents, aux fichiers personnels ou aux espaces de travail, la confiance pourrait devenir un critère aussi déterminant que les performances techniques. Sur ce terrain, Proton possède déjà un positionnement unique qu’il entend désormais étendre à l’univers de l’IA générative.