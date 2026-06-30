Google poursuit l’intégration de l’intelligence artificielle dans Workspace. Avec l’extension de la fonctionnalité « Take notes for me » à Google Meet, Gemini est désormais capable de transcrire une réunion, d’en extraire les points clés et de générer automatiquement un compte rendu complet, sans intervention manuelle.

Gemini devient votre secrétaire de réunion

Déjà aperçu lors des précédentes annonces autour de Google Workspace, « Take notes for me » est désormais déployé auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs éligibles. Une fois activée, la fonctionnalité s’appuie sur Gemini pour analyser les échanges en temps réel pendant une visioconférence Google Meet.

L’objectif est simple : permettre aux participants de rester concentrés sur la discussion pendant que l’IA s’occupe de la prise de notes.

Pendant toute la durée de la réunion, Gemini fonctionne discrètement en arrière-plan afin de produire plusieurs éléments automatiquement :

une transcription en temps réel des échanges

un résumé structuré des principaux sujets abordés

les décisions prises durant la réunion

les actions à réaliser avec leurs éventuels responsables

À la fin de l’appel, Google génère automatiquement un document Google Docs contenant l’ensemble des notes. Ce document est enregistré dans le Google Drive de l’organisateur de la réunion.

Les participants reçoivent également un récapitulatif par e-mail incluant les principaux points abordés ainsi que les actions identifiées.

Une simple activation

Google propose deux méthodes pour utiliser cette fonctionnalité. Elle peut être activée directement pendant une réunion en cliquant sur l’icône représentant un crayon dans l’interface de Google Meet. Les utilisateurs peuvent également choisir de l’activer par défaut pour toutes leurs réunions depuis les paramètres de Google Meet, dans la rubrique « Enregistrements des réunions ».

Par souci de transparence, tous les participants sont automatiquement informés lorsque Gemini commence à prendre des notes pendant un appel.

Le déploiement reste progressif. La fonctionnalité est disponible sur Google Meet Web ainsi que sur les applications mobiles compatibles, dans certaines langues uniquement. Elle est réservée aux abonnés Google AI Pro, aux utilisateurs Google AI Ultra et à certains clients professionnels de Google Workspace.

Les réunions doivent également être organisées par un utilisateur disposant d’un abonnement éligible pour que la fonctionnalité puisse être utilisée.

Google accélère l’intégration de Gemini dans Workspace

Cette évolution s’inscrit dans la stratégie plus large de Google visant à intégrer Gemini au cœur de ses outils de productivité. Après Gmail, Docs, Sheets ou encore Slides, Google Meet devient à son tour un terrain d’expression privilégié pour l’IA générative.

L’automatisation de la prise de notes répond à un besoin de plus en plus courant dans les entreprises : limiter les tâches administratives afin que les équipes puissent se concentrer sur les échanges plutôt que sur leur retranscription.

Face aux fonctionnalités similaires proposées par Microsoft Copilot dans Teams ou par Zoom AI Companion, Google renforce ainsi l’attractivité de son écosystème Workspace.

L’intelligence artificielle ne se contente plus d’assister les réunions : elle en devient désormais la mémoire.