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Galaxy Ring 2 : Samsung prépare une bague connectée avec une IA santé plus intelligente

Galaxy Ring 2 : Samsung prépare une bague connectée avec une IA santé plus intelligente

Samsung ne semble pas vouloir révolutionner sa bague connectée uniquement avec de nouveaux capteurs. La prochaine génération de Galaxy Ring pourrait surtout se distinguer par une intelligence artificielle capable d’interpréter les données de santé au quotidien afin d’identifier plus rapidement les changements significatifs dans l’état de l’utilisateur.

Galaxy Ring 2 : Samsung confirme travailler sur une nouvelle génération

Dans une interview accordée à Forbes, Hon Pak, responsable de la division Digital Health de Samsung, a confirmé qu’une nouvelle bague connectée était actuellement en développement.

Toutefois, le constructeur n’a communiqué ni son nom officiel, ni sa date de lancement, ni ses caractéristiques techniques. En attendant une annonce officielle, l’appellation Galaxy Ring 2 reste donc une simple désignation utilisée par les observateurs.

Si le matériel demeure encore largement mystérieux, Samsung a en revanche donné plusieurs indices sur la direction prise par son futur écosystème santé.

Une surveillance continue pour mieux détecter les anomalies

L’objectif affiché est clair : permettre aux appareils de mieux comprendre le fonctionnement habituel de chaque utilisateur avant d’identifier les écarts susceptibles de mériter une attention particulière.

Samsung développe déjà plusieurs fonctionnalités reposant sur cette approche.

L’une d’elles analysera notamment sept nuits de sommeil afin d’établir un profil de référence personnalisé. L’application Samsung Health prendra en compte différents indicateurs, comme la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, le taux d’oxygène dans le sang et d’autres données physiologiques enregistrées pendant le sommeil.

Une fois cette référence créée, le système pourra détecter des variations inhabituelles et suggérer, si nécessaire, une consultation médicale ou des changements d’habitudes.

Pourquoi la bague est un format idéal ?

La Galaxy Ring possède un avantage naturel sur les montres connectées : elle reste beaucoup plus discrète à porter pendant la nuit. Or, le sommeil représente aujourd’hui l’une des périodes les plus riches en données physiologiques exploitables.

Une bague capable de mesurer en continu différents paramètres sans perturber l’utilisateur constitue donc un outil particulièrement adapté pour alimenter des modèles d’analyse basés sur l’intelligence artificielle.

Samsung semble vouloir faire de cette collecte passive la pierre angulaire de sa stratégie santé.

L’intelligence artificielle devient le véritable produit

Selon Hon Pak, la concurrence entre fabricants de bagues connectées ne se jouera plus uniquement sur les capteurs. La plupart des acteurs utilisent désormais des technologies relativement proches. La véritable différence viendra donc de la capacité des logiciels à transformer ces mesures en conseils réellement utiles.

Samsung compte s’appuyer sur l’ensemble de son écosystème.

La Galaxy Ring pourra alimenter Samsung Health avec des données recueillies en continu, tandis qu’une Galaxy Watch apportera des mesures complémentaires. Les appareils SmartThings pourront également enrichir l’analyse grâce aux habitudes de vie observées à la maison, qu’il s’agisse des routines de sommeil, de l’activité quotidienne ou de certains comportements.

L’ambition est de créer un système capable de proposer des recommandations personnalisées plutôt que de simples statistiques.

Un futur coach santé personnalisé

Samsung évoque également le développement d’un système de coaching intelligent. L’idée serait qu’au fil du temps, l’intelligence artificielle apprenne non seulement les habitudes de l’utilisateur, mais aussi la meilleure manière de communiquer avec lui.

Le système pourrait ainsi adapter le moment où il envoie une recommandation, le ton employé et le type de motivation utilisé pour encourager une meilleure hygiène de vie. L’objectif n’est plus uniquement de mesurer, mais d’accompagner durablement l’utilisateur dans ses habitudes quotidiennes.

Une ouverture encore incertaine

Aujourd’hui, la Galaxy Ring fonctionne essentiellement au sein de l’écosystème Android de Samsung. Interrogé sur une éventuelle ouverture à d’autres plateformes, Hon Pak est resté prudent tout en laissant entendre que de nouvelles annonces pourraient intervenir prochainement.

Toutefois, aucun détail supplémentaire n’a été communiqué concernant une éventuelle compatibilité avec iOS ou d’autres appareils Android.

La bataille des bagues connectées se jouera dans les algorithmes

La prochaine génération de bagues intelligentes ne sera probablement pas définie par le nombre de capteurs embarqués, mais par la qualité des analyses qu’elles seront capables de produire.

Samsung semble avoir parfaitement identifié cette évolution. Plutôt que de multiplier les mesures, le constructeur cherche à construire un véritable système d’interprétation capable de distinguer les variations anodines des signaux réellement préoccupants.

Le défi reste cependant considérable. Une IA santé doit trouver le juste équilibre entre vigilance et discrétion : trop d’alertes risquent de lasser les utilisateurs, tandis qu’un manque de réactivité réduirait son intérêt. Si Samsung parvient à transformer des données passives en conseils réellement utiles et personnalisés, la Galaxy Ring 2 pourrait marquer une étape importante dans l’évolution des objets connectés dédiés au bien-être.