Accueil » iPhone 18 Pro et iPhone Ultra : Apple viserait une présentation le 8 septembre, malgré des hausses de prix attendues

iPhone 18 Pro et iPhone Ultra : Apple viserait une présentation le 8 septembre, malgré des hausses de prix attendues

iPhone 18 Pro et iPhone Ultra : Apple viserait une présentation le 8 septembre, malgré des hausses de prix attendues

Apple devrait rester fidèle à son calendrier habituel pour dévoiler sa prochaine génération d’iPhone. Si les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et le tout premier iPhone pliable sont attendus début septembre, les rumeurs de fortes hausses tarifaires viennent toutefois tempérer l’enthousiasme autour de cette nouvelle génération.

Un lancement qui suivrait la tradition d’Apple

Selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, Apple ne compte pas bouleverser ses habitudes. Le constructeur devrait organiser sa traditionnelle keynote le mardi 8 septembre 2026, avec le 9 septembre comme alternative si le calendrier venait à évoluer.

Depuis plusieurs années, Apple privilégie systématiquement la semaine qui suit la fête du Travail aux États-Unis. Cette stratégie permet d’ouvrir les précommandes quelques jours plus tard avant une commercialisation à la mi-septembre, tout en maximisant les ventes du quatrième trimestre et de la période des fêtes.

Sauf surprise, cette conférence devrait être consacrée aux iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ainsi qu’au tout premier iPhone pliable, souvent désigné dans les rumeurs sous le nom d’iPhone Ultra.

Des évolutions techniques attendues, mais sans révolution

Les premières indiscrétions décrivent une génération davantage tournée vers le perfectionnement que vers la rupture. Les modèles Pro devraient notamment inaugurer la nouvelle puce A20 Pro gravée en 2 nm, une Dynamic Island plus discrète, un nouveau capteur principal doté d’une ouverture variable ainsi qu’une autonomie en progression grâce aux gains d’efficacité énergétique de la nouvelle plateforme.

Apple miserait également sur une intégration plus poussée de Apple Intelligence, dont les fonctionnalités continuent de prendre une place centrale dans l’évolution d’iOS.

En parallèle, le premier iPhone pliable représenterait la véritable nouveauté matérielle de cette génération. Après plusieurs années de développement, Apple chercherait à entrer sur le marché des smartphones pliables avec un produit premium misant avant tout sur la qualité de fabrication et la fiabilité de sa charnière.

Une hausse de prix qui pourrait marquer les esprits

Si la date de lancement semble désormais relativement prévisible, le véritable sujet de cette rentrée pourrait être celui des tarifs. Plusieurs analystes estiment que les iPhone 18 Pro pourraient connaître une augmentation comprise entre 200 et 300 dollars selon les configurations. Cette hypothèse gagne en crédibilité depuis les récentes hausses appliquées par Apple sur plusieurs gammes de Mac et d’iPad.

L’explication se trouve en grande partie du côté des composants. L’explosion de la demande mondiale en mémoire vive et en stockage, alimentée par la généralisation des infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle, exerce une pression considérable sur les coûts de production.

Cette « taxe IA » touche désormais l’ensemble de l’industrie technologique, contraignant plusieurs constructeurs à revoir leur politique tarifaire.

Apple mise sur son positionnement premium

Malgré cette inflation annoncée, Apple pourrait une nouvelle fois compter sur la fidélité de sa clientèle. Historiquement, les acheteurs des modèles Pro se montrent relativement peu sensibles aux hausses de prix, d’autant que les programmes de financement mensuel réduisent l’impact immédiat du coût d’achat.

L’iPhone Ultra, attendu aux alentours de 2 000 dollars, voire davantage selon certaines estimations, devrait quant à lui viser une clientèle encore plus restreinte, séduite par un format inédit et un positionnement ultra-premium.

Une rentrée stratégique pour Apple

La présentation des iPhone 18 ne constituera pas uniquement un renouvellement annuel de la gamme. Elle illustrera également la manière dont Apple entend concilier innovation, intelligence artificielle et montée en gamme dans un contexte où les coûts des composants atteignent des niveaux inédits.

Si les rumeurs se confirment, le rendez-vous de septembre permettra de découvrir une génération qui privilégie l’évolution technologique à la révolution visuelle. Reste désormais à savoir si ces avancées suffiront à convaincre les consommateurs d’accepter des prix qui pourraient atteindre de nouveaux sommets.