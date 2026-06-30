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WhatsApp lance les noms de profil : il sera enfin possible de discuter sans partager son numéro

WhatsApp lance les noms de profil : il sera enfin possible de discuter sans partager son numéro

Après plusieurs années de développement, WhatsApp franchit une étape majeure dans l’évolution de sa plateforme. L’application de messagerie de Meta introduit enfin les noms de profil, une fonctionnalité attendue de longue date qui permettra de discuter avec de nouveaux contacts sans communiquer son numéro de téléphone.

WhatsApp renforce la confidentialité de ses utilisateurs

Jusqu’à présent, toute conversation sur WhatsApp nécessitait le partage d’un numéro de téléphone. Une contrainte souvent perçue comme un frein lorsqu’il s’agissait d’échanger avec un collègue, un client ou une personne rencontrée lors d’un événement.

Avec les noms de profil, cette dépendance au numéro disparaît lors du premier contact. Les utilisateurs pourront désormais partager un identifiant unique afin d’être contactés tout en gardant leur numéro privé.

Toutefois, Meta précise que le numéro de téléphone restera indispensable pour créer un compte WhatsApp. Le nom de profl vient donc compléter le système existant, sans le remplacer.

Des identifiants de 3 à 35 caractères

Le déploiement débute dès aujourd’hui avec une phase de réservation des noms de profil. Lorsqu’elle sera disponible dans leur pays, les utilisateurs recevront une notification les invitant à choisir leur identifiant depuis Paramètres > Compte > Nom de profil.

Chaque nom de profil pourra contenir entre 3 et 35 caractères.

Meta indique également réserver certains identifiants pour les personnalités publiques, les organisations et les célébrités afin d’éviter les usurpations d’identité. Les entreprises et créateurs pourront, quant à eux, récupérer le même identifiant que celui utilisé sur Facebook ou Instagram afin d’assurer une cohérence entre leurs différentes plateformes.

Une confidentialité renforcée… mais contrôlée

Contrairement à d’autres applications de messagerie, WhatsApp ne souhaite pas transformer les noms de profil en annuaire public. Les identifiants ne seront pas recherchables directement dans l’application. Pour contacter un utilisateur, il faudra connaître son nom de profil exact, communiqué par message ou oralement.

WhatsApp ajoute également une couche de sécurité supplémentaire avec la possibilité de créer une clé de nom de profil. Cette clé devra être connue par l’interlocuteur pour pouvoir initier une conversation, offrant ainsi un contrôle accru sur les personnes autorisées à entrer en contact.

Les utilisateurs pourront modifier ou désactiver leur nom de profil à tout moment.

WhatsApp rattrape enfin Telegram et Signal

Cette nouveauté arrive plusieurs années après ses principaux concurrents. Des applications comme Telegram, Signal ou Wire permettent depuis longtemps de communiquer via un identifiant sans révéler son numéro de téléphone. WhatsApp, fort de plus de 3 milliards d’utilisateurs, avait jusqu’ici conservé un modèle entièrement centré sur le numéro mobile.

Selon Alice Newton-Rex, vice-présidente en charge des produits chez WhatsApp, cette évolution répond directement à une demande croissante des utilisateurs souhaitant mieux protéger leurs informations personnelles.

Votre numéro de téléphone est personnel et lié à de nombreux aspects de votre vie. Les noms de profil sont conçus pour vous donner davantage de contrôle sur les personnes qui peuvent le voir.

Une première étape avant d’autres évolutions

Cette première version présente néanmoins quelques limitations. À son lancement, il ne sera pas possible de partager son profil via un QR code basé uniquement sur le nom de profil. Les échanges devront donc encore passer par un partage manuel de l’identifiant. Mais, cette nouveauté marque un changement stratégique important pour WhatsApp.

Face à une concurrence toujours plus forte et à des utilisateurs de plus en plus sensibles aux questions de confidentialité, Meta fait évoluer son application au-delà de la simple messagerie liée à un numéro de téléphone.

Les noms de profil rapprochent ainsi WhatsApp des standards modernes des plateformes sociales, tout en conservant son architecture centrée sur le chiffrement de bout en bout. Une évolution qui pourrait transformer la manière dont les utilisateurs créent de nouveaux contacts au quotidien.