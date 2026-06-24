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Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra et Flip 8 : couleurs et stockages dévoilés avant le lancement

Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra et Flip 8 : couleurs et stockages dévoilés avant le lancement

À quelques semaines de leur présentation attendue, les futurs smartphones pliables de Samsung continuent d’alimenter les rumeurs. Après plusieurs fuites concernant leur design et leurs caractéristiques techniques, un nouveau rapport dévoile ce qui pourrait être l’un des aspects les plus visibles de cette génération : les couleurs et les configurations de stockage.

Selon les informations qui circulent actuellement, Samsung ne compte visiblement pas réduire les options proposées aux utilisateurs malgré un contexte marqué par la hausse des coûts des composants mémoire.

Au contraire, le constructeur sud-coréen préparerait une gamme particulièrement diversifiée pour les futurs Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Le Galaxy Z Flip 8 jouerait la carte de la couleur

Comme souvent, Samsung semble vouloir différencier son smartphone pliable à clapet avec des teintes plus audacieuses. Le Galaxy Z Flip 8 serait ainsi attendu dans quatre coloris : Crème, Graphite, Menthe et Rose. Les versions Crème et Graphite représenteraient les choix les plus classiques, tandis que Menthe et Rose apporteraient une touche plus jeune et expressive à la gamme.

Cette stratégie s’inscrit dans la continuité de l’ADN du Flip, souvent présenté comme le modèle le plus orienté lifestyle du catalogue pliable de Samsung.

Le Galaxy Z Fold 8 adopterait une approche plus raffinée

Du côté du Galaxy Z Fold 8, Samsung conserverait une identité plus premium et professionnelle. Les coloris évoqués incluent Crème, Graphite, Lavande et Pistache. La présence du coloris Lavande ne constitue pas une surprise, Samsung ayant déjà rencontré un certain succès avec cette teinte sur plusieurs générations de smartphones Galaxy.

En revanche, Pistachio pourrait représenter une nouveauté plus originale au sein de la gamme Fold.

Si la couleur est correctement exécutée, elle pourrait apporter une personnalité distincte à un segment souvent dominé par des finitions très sobres.

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra miserait sur des finitions exclusives

Le modèle le plus ambitieux de la série bénéficierait également d’un traitement particulier. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra serait proposé dans les coloris suivants : Crème, Graphite, Ombre verte et Ombre violette. Les appellations « Ombre » laissent penser à des nuances plus profondes et sophistiquées que les versions traditionnelles du vert ou du violet.

Aucune image officielle n’ayant encore fuité, il reste difficile de savoir précisément à quoi ressembleront ces finitions.

Mais, Samsung semble clairement vouloir distinguer visuellement son modèle Ultra du reste de la gamme.

Jusqu’à 1 To de stockage sur les modèles Fold

Au-delà des couleurs, Samsung préparerait également une offre de stockage particulièrement généreuse. Le Galaxy Z Flip 8 serait disponible en 256 Go et 512 Go. Les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra pourraient quant à eux être proposés en 256 Go, 512 Go et 1 To. Une stratégie intéressante alors que plusieurs fabricants cherchent actuellement à rationaliser leurs catalogues en raison de la hausse du coût des puces mémoire et du stockage flash.

Samsung semble considérer que les acheteurs de smartphones pliables premium restent prêts à investir dans des configurations haut de gamme.

Une gamme Fold qui prend progressivement forme

Ces nouvelles informations renforcent également une tendance observée depuis plusieurs mois : Samsung préparerait bel et bien une famille composée de trois appareils pliables. Le modèle principal conserverait l’appellation Galaxy Z Fold 8. Le modèle supérieur adopterait la dénomination Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Cette approche rappelle directement la stratégie utilisée sur les smartphones Galaxy S, où le suffixe Ultra permet d’identifier le produit le plus avancé de la gamme. À ce stade, les rumeurs semblent également confirmer l’abandon du nom Galaxy Z Fold 8 Wide, qui avait été évoqué dans certaines fuites précédentes.

Des améliorations attendues malgré quelques compromis

Les informations apparues ces dernières semaines suggèrent plusieurs évolutions importantes. Le Galaxy Z Flip 8 pourrait bénéficier d’un écran externe plus utile, d’une meilleure intégration logicielle et d’une expérience multitâche enrichie. En revanche, les vitesses de recharge ne devraient pas connaître d’amélioration majeure.

Concernant le Galaxy Z Fold 8, Samsung miserait principalement sur un écran interne plus immersif, une expérience proche d’une tablette et des optimisations liées à l’intelligence artificielle.

Certaines sources indiquent toutefois que le constructeur pourrait ne pas intégrer les capteurs photo les plus avancés disponibles dans son catalogue.

Samsung continue de croire au marché du pliable premium

Cette fuite illustre surtout la confiance persistante de Samsung dans le segment des smartphones pliables. Alors que plusieurs fabricants réduisent leurs investissements ou rationalisent leurs gammes, Samsung semble au contraire élargir son offre avec davantage de variantes, davantage de stockage et une segmentation plus marquée entre les différents modèles.

Une stratégie qui vise à répondre à des profils d’utilisateurs de plus en plus variés, du consommateur à la recherche d’un appareil compact et élégant jusqu’au professionnel souhaitant disposer d’un véritable outil de productivité mobile.

Le rendez-vous de l’été approche

Si les rumeurs se confirment, Samsung devrait officialiser cette nouvelle génération de smartphones pliables au cours de la seconde moitié du mois de juillet. D’ici là, d’autres fuites viendront probablement préciser les caractéristiques techniques, les capacités photo et les nouveautés logicielles attendues.

Une chose semble néanmoins déjà acquise : Samsung prépare l’une de ses gammes pliables les plus complètes à ce jour, avec une volonté affirmée d’offrir davantage de choix aux utilisateurs les plus exigeants.