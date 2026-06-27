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Deezer lance Remix Lab : quand les fans remixent la musique sans intelligence artificielle

Deezer lance Remix Lab : quand les fans remixent la musique sans intelligence artificielle

Alors que l’industrie musicale s’interroge sur la place grandissante de l’intelligence artificielle dans la création, Deezer prend le contre-pied de ses concurrents. La plateforme française vient de dévoiler Remix Lab, un outil permettant aux utilisateurs de remixer leurs morceaux préférés directement depuis l’application, sans recourir à l’IA générative.

Dans un marché où Spotify, YouTube et plusieurs géants technologiques misent désormais sur des remixes créés par algorithmes, Deezer choisit une approche plus traditionnelle, centrée sur les artistes et le respect des droits musicaux.

Une nouvelle façon de participer à la création musicale

Disponible dans un premier temps en France, Remix Lab permet aux abonnés de modifier certains morceaux directement depuis l’application Deezer. Les utilisateurs peuvent ajuster le tempo, ajouter des effets comme la réverbération ou encore transformer plus profondément l’ambiance d’un titre grâce à différents réglages de style et de genre musical.

Contrairement aux solutions basées sur l’IA générative, aucun nouveau contenu n’est créé automatiquement à partir d’un prompt texte. Ici, l’utilisateur intervient lui-même sur des paramètres musicaux mis à disposition dans un cadre défini par les artistes et les ayants droit.

Selon Pierre Trochu, directeur produit de Deezer, l’objectif est d’offrir une expérience créative accessible tout en conservant le contrôle artistique des œuvres originales.

Une stratégie assumée contre la vague de l’IA musicale

Le lancement de Remix Lab s’inscrit dans une démarche plus large portée par Deezer depuis plusieurs mois. La plateforme est devenue l’un des acteurs les plus critiques face à la prolifération des contenus générés par intelligence artificielle dans le streaming musical.

Selon les chiffres communiqués par l’entreprise, près de 75 000 morceaux entièrement générés par IA seraient désormais téléchargés chaque jour sur la plateforme. Un volume qui représenterait plus de 44 % des nouvelles mises en ligne quotidiennes.

Face à cette explosion, Deezer a récemment lancé un outil capable d’identifier les morceaux générés artificiellement sur différentes plateformes de streaming. L’entreprise affirme également exclure ces contenus de ses recommandations algorithmiques et de ses playlists éditoriales.

Remix Lab apparaît donc comme une extension naturelle de cette stratégie : encourager la créativité des utilisateurs sans ouvrir la porte à une production massive de contenus synthétiques.

Spotify et YouTube misent sur une vision radicalement différente

La position de Deezer contraste fortement avec celle adoptée par certains de ses concurrents. En mai dernier, Spotify a signé un accord majeur avec Universal Music Group permettant aux abonnés Premium de générer des reprises et remixes assistés par intelligence artificielle à partir du catalogue des artistes participants.

De son côté, YouTube expérimente déjà son programme Dream Track, développé avec Google, qui permet de transformer des chansons existantes grâce à de simples commandes textuelles. Pour les défenseurs de ces initiatives, l’IA représente une nouvelle source de revenus pour les artistes et un moyen de renforcer l’engagement des fans.

Les critiques, en revanche, estiment que ces technologies risquent d’inonder les plateformes de contenus artificiels et de rendre encore plus difficile la visibilité des créateurs humains dans un environnement déjà saturé.

Deezer se positionne clairement dans ce second camp.

Les artistes au cœur du modèle économique

L’un des arguments majeurs avancés par Deezer concerne la rémunération. La plateforme affirme que chaque écoute d’un remix généré via Remix Lab continue de rémunérer les artistes et les ayants droit concernés. L’accès à l’outil nécessite d’ailleurs l’accord explicite des titulaires des droits musicaux.

« Cette fonctionnalité incarne parfaitement notre vision d’une expérience qui rapproche les fans de leurs artistes préférés tout en respectant pleinement les droits et la rémunération des créateurs », a déclaré Alexis Lanternier, directeur général de Deezer.

Parmi les premiers artistes participants figurent notamment Céline Dion, Alain Souchon, Alonzo, Ronisia, Mosimann, Tiakola et Zaho.

Les utilisateurs pourront également participer à des concours dont les meilleures créations seront intégrées à une playlist dédiée sur Deezer et récompensées lors d’événements organisés par la plateforme.

Une opportunité de différenciation pour Deezer

Au-delà de la fonctionnalité elle-même, Remix Lab révèle surtout le positionnement stratégique adopté par Deezer. Face à un géant comme Spotify, dont la taille permet d’expérimenter massivement l’IA générative, la société française cherche à construire une identité distincte fondée sur la qualité éditoriale, la transparence et la protection des artistes.

Cette stratégie intervient alors que Deezer reste un acteur de taille plus modeste. L’entreprise a enregistré 132 millions d’euros de chiffre d’affaires au premier trimestre et revendique environ 5,7 millions d’abonnés directs, en progression de 9 % sur un an.

Dans ce contexte, l’innovation ne consiste pas forcément à adopter l’IA partout, mais parfois à proposer une alternative crédible à son omniprésence.

Une expérimentation qui pourrait redéfinir la relation entre artistes et fans

La réussite de Remix Lab dépendra désormais de son adoption par le public et du nombre d’artistes prêts à ouvrir leur catalogue à ce type d’expérimentation. Reste une question essentielle : les utilisateurs préféreront-ils créer eux-mêmes leurs remixes à l’aide d’outils musicaux classiques, ou laisser une intelligence artificielle produire instantanément des variantes à partir d’un simple prompt ?

Deezer semble convaincu que la valeur réside encore dans l’intervention humaine. Une vision à contre-courant, mais qui pourrait séduire une partie des auditeurs lassés par la montée en puissance des contenus générés artificiellement.

Dans une industrie où l’IA redéfinit progressivement les frontières de la création, Remix Lab apparaît comme une tentative de réconcilier innovation technologique et expression artistique authentique.