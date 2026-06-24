Le marché des objets connectés dédiés au sport continue d’évoluer vers des solutions toujours plus spécialisées. Avec le lancement du Helio Strap Pro, Amazfit ne se contente plus de mesurer l’activité physique depuis le poignet : la marque introduit une architecture de suivi à double capteur destinée à offrir une vision beaucoup plus complète des performances sportives.

Conçu en priorité pour les pratiquants de HYROX et les adeptes d’entraînements hybrides à haute intensité, ce nouveau système associe un capteur biométrique porté sur le bras à un second module positionné à la taille. Une approche inédite qui vise à analyser simultanément l’effort cardiovasculaire, les mouvements du corps et la charge musculaire.

Une architecture à double capteur pour mieux comprendre l’effort

L’une des limites des montres connectées traditionnelles apparaît lors des exercices fonctionnels impliquant des mouvements rapides, des flexions du poignet ou l’utilisation d’équipements lourds. Dans ces situations, la qualité des données peut être altérée.

Pour contourner ce problème, Amazfit répartit les mesures entre deux modules distincts.

Le premier, baptisé Helio Core Motion HR, se fixe sur le bras. Équipé du capteur biométrique BioTracker 6.0, il mesure la fréquence cardiaque dans une zone plus stable et plus proche du cœur, réduisant ainsi les perturbations liées aux mouvements du poignet. Le second module, Helio Core Motion Waist, est placé au niveau de la taille grâce au système Helio Pro Clip. Sa mission consiste à analyser les déplacements du centre du corps, la stabilité et les mouvements sous charge.

Cette combinaison permet à Amazfit de collecter des données plus précises sur l’exécution des exercices et la qualité des mouvements.

Une intégration poussée avec HYROX

Le Helio Strap Pro a été développé avec un objectif clair : répondre aux exigences des compétitions HYROX, discipline qui combine course à pied et exercices fonctionnels. Le système s’intègre directement aux modes HYROX Race et HYROX Simulation présents sur les montres Amazfit Balance 3 et Balance Ultra.

Pendant l’entraînement, la montre collecte les métriques traditionnelles tandis que les deux capteurs Helio enregistrent simultanément les données biomécaniques et physiologiques.

L’ensemble est ensuite centralisé dans l’application Zepp afin de fournir une analyse détaillée des huit ateliers officiels de la compétition : SkiErg, Sled Push, Sled Pull, Burpee Broad Jumps, Rameur, Farmer’s Carry, Sandbag Lunges et Wall Balls.

Cette spécialisation illustre la volonté d’Amazfit de cibler des communautés sportives de plus en plus exigeantes, à la recherche d’indicateurs de performance avancés.

Un suivi sans écran et sans interruption

Contrairement aux montres connectées classiques, les modules Helio fonctionnent sans écran intégré. Ce choix permet de privilégier la légèreté et l’autonomie tout en assurant un suivi continu même lorsque l’utilisateur retire sa montre pendant certaines séances.

Les données collectées alimentent la plateforme HybridCharge, un système d’analyse développé par Amazfit qui combine plusieurs indicateurs : BioCharge, Training Load et LifeLoad. L’objectif est de mesurer non seulement l’impact de l’entraînement, mais aussi celui des facteurs externes comme le stress, les déplacements professionnels, la fatigue ou la récupération.

Cette approche reflète une tendance croissante dans l’univers du sport connecté : considérer la performance comme le résultat d’un équilibre global plutôt que comme une simple accumulation d’entraînements.

Un écosystème ouvert aux plateformes sportives

Amazfit mise également sur l’interopérabilité. Grâce à la connectivité Bluetooth 5.2, le Helio Strap Pro peut transmettre les données de fréquence cardiaque en temps réel à des montres tierces, des compteurs vélo, des équipements de fitness ou encore des applications d’entraînement.

Les utilisateurs peuvent également synchroniser leurs activités avec de nombreux services populaires comme Strava, Apple Health, Google Fit, TrainingPeaks, Runna, adidas Running, komoot ou encore Relive. Cette compatibilité élargie évite aux sportifs de s’enfermer dans un écosystème unique, un argument devenu essentiel sur le marché du fitness connecté.

Une fiche technique orientée endurance

Sur le plan matériel, les deux modules embarquent des capteurs de mouvement complets comprenant accéléromètre, gyroscope et capteur géomagnétique. Le module Helio Core Motion HR intègre en plus un capteur de température corporelle.

L’autonomie constitue l’un des points forts du système : jusqu’à 11 jours pour le module de fréquence cardiaque et jusqu’à 44 jours pour le capteur de mouvement placé à la taille. Les deux appareils bénéficient également d’une certification 5 ATM, garantissant une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres.

En complément, Amazfit propose un suivi continu de la fréquence cardiaque, du niveau d’oxygène sanguin (SpO2), du stress ainsi qu’une analyse avancée du sommeil incluant les phases REM, la variabilité du sommeil et les siestes.

Une nouvelle vision du wearable sportif

Avec le Helio Strap Pro, Amazfit cherche à dépasser le modèle traditionnel de la montre connectée en multipliant les points de mesure sur le corps. Cette stratégie rappelle les évolutions observées dans le sport de haut niveau, où les capteurs spécialisés sont utilisés pour analyser avec précision les mouvements, la charge musculaire et les performances cardiovasculaires.

Proposé au prix de 199,99 dollars et disponible à partir de la fin juin 2026 (nous ne connaissons pas encore le tarif en France ni la disponibilité), le système pourrait séduire les athlètes HYROX, les adeptes de Cross Training et les sportifs à la recherche de données plus complètes que celles fournies par une montre classique.

À mesure que le marché du fitness connecté se professionnalise, l’avenir des wearables pourrait bien passer par cette approche multi-capteurs capable de transformer chaque séance en véritable laboratoire de performance.