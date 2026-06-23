L’époque où l’accès aux chatbots d’intelligence artificielle ne nécessitait qu’une adresse e-mail semble progressivement toucher à sa fin. Selon une récente mise à jour de sa politique de confidentialité, Anthropic pourrait désormais demander à certains utilisateurs de Claude de vérifier leur identité ou leur âge en fournissant des documents officiels.

Cette évolution intervient alors que les entreprises spécialisées dans l’IA font face à une pression croissante des régulateurs, des gouvernements et des organismes chargés de la sécurité numérique. Pour Anthropic, l’objectif affiché est avant tout de renforcer ses mécanismes de contrôle tout en offrant une procédure d’appel aux utilisateurs dont les comptes seraient signalés pour activité suspecte.

Mais, cette décision soulève également de nouvelles questions autour de la protection des données personnelles et de l’anonymat en ligne.

Claude : Une procédure réservée à certains utilisateurs

La nouvelle version de la politique de confidentialité d’Anthropic, qui doit entrer en vigueur le 8 juillet, indique que l’entreprise pourra demander une preuve d’âge ou d’identité « dans certaines circonstances ».

Toutefois, la société ne précise pas les scénarios exacts pouvant déclencher cette vérification.

Selon les explications fournies par Anthropic, la mesure concernerait uniquement un nombre limité d’utilisateurs dont les comptes ont été signalés pour des comportements potentiellement frauduleux, sans pour autant justifier une suspension immédiate.

L’idée serait donc d’offrir une alternative à l’exclusion automatique en permettant aux utilisateurs concernés de prouver leur identité et de faire appel de certaines décisions.

Passeport, permis de conduire et données biométriques

Lorsque cette procédure est déclenchée, l’utilisateur pourrait être invité à transmettre une copie d’un passeport officiel, un permis de conduire, une photographie ou une vidéo selfie ou encore des données biométriques dérivées de cette capture.

Anthropic précise également que le système génère un modèle numérique de reconnaissance faciale permettant de confirmer l’identité de la personne.

Cette mention attire particulièrement l’attention aux États-Unis, où certaines juridictions considèrent ce type de données biométriques comme des informations sensibles bénéficiant d’une protection juridique renforcée.

L’entreprise conservera également un enregistrement du résultat de la vérification, notamment pour confirmer qu’un utilisateur répond aux critères d’âge exigés.

Une mesure qui dépasse la simple vérification d’âge

Officiellement, Anthropic présente cette évolution comme un outil de conformité et de sécurité. La société explique que ces vérifications peuvent être utilisées pour prévenir les fraudes, détecter les abus de plateforme, faire respecter les conditions d’utilisation, identifier les activités illégales et même renforcer la sécurité des comptes.

Mais, le contexte dans lequel intervient cette décision alimente également plusieurs interprétations plus larges.

Depuis plusieurs mois, les entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle sont confrontées à un environnement réglementaire de plus en plus complexe, notamment aux États-Unis où les débats sur la sécurité des modèles, la désinformation et l’usage gouvernemental de l’IA se multiplient.

Des tensions persistantes avec Washington

Cette mise à jour intervient alors que Anthropic traverse une période délicate dans ses relations avec l’administration américaine. Plusieurs récents rapports ont évoqué des désaccords entre l’entreprise et certains responsables gouvernementaux concernant l’utilisation de ses modèles d’intelligence artificielle.

Selon différentes sources, des tensions seraient apparues autour de questions liées à la cybersécurité, à la surveillance numérique et à l’usage potentiel de l’IA dans certains programmes gouvernementaux.

Anthropic aurait notamment refusé certaines utilisations de ses technologies jugées incompatibles avec ses principes de développement responsable.

Même si l’entreprise affirme que sa nouvelle politique d’identification n’est pas directement liée à ces événements, le contexte général renforce l’attention portée à cette évolution.

Persona au cœur du dispositif

Pour mettre en œuvre ces vérifications, Anthropic s’appuie sur Persona, une société spécialisée dans la validation d’identité numérique. Cette plateforme est déjà utilisée par plusieurs entreprises technologiques afin de confirmer l’âge ou l’identité de leurs utilisateurs.

Anthropic indique que Persona pourra être sollicitée dans le cadre de contrôles de sécurité, de vérifications de conformité ou lors de l’accès à certaines fonctionnalités spécifiques de Claude.

Toutefois, une question demeure ouverte : la durée exacte de conservation des documents transmis n’a pas été précisée publiquement.

Ce point pourrait devenir particulièrement important dans un contexte où les fuites de données et les cyberattaques ciblant les bases d’informations personnelles se multiplient.

L’IA entre dans une nouvelle phase de responsabilité

L’évolution observée chez Anthropic reflète une tendance plus large de l’industrie. À mesure que les modèles d’intelligence artificielle gagnent en puissance et en influence, les entreprises sont confrontées à un équilibre délicat entre accessibilité, sécurité et respect de la vie privée.

Pendant plusieurs années, la priorité consistait à démocratiser l’accès aux outils d’IA. Désormais, l’enjeu consiste davantage à contrôler leur utilisation, à prévenir les abus et à répondre aux exigences réglementaires qui émergent partout dans le monde.

Pour les utilisateurs, cette transition pourrait signifier une expérience moins anonyme mais potentiellement mieux encadrée.

Reste à savoir jusqu’où les plateformes d’intelligence artificielle pourront aller dans la collecte d’informations personnelles sans fragiliser la confiance de leurs communautés. Car dans l’économie numérique actuelle, la sécurité est devenue un impératif, mais la confidentialité demeure un argument tout aussi stratégique.