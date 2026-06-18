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Adobe transforme Firefly en véritable studio créatif IA et l’intègre à Premiere, Illustrator et InDesign

Adobe transforme Firefly en véritable studio créatif IA et l’intègre à Premiere, Illustrator et InDesign

Adobe accélère sa stratégie autour de l’intelligence artificielle. L’éditeur américain vient d’annoncer une importante évolution de Firefly, son assistant créatif alimenté par l’IA, qui gagne de nouvelles capacités de génération de contenu tout en s’intégrant davantage au cœur de l’écosystème Creative Cloud.

L’objectif est clair : faire de Firefly un véritable copilote capable non seulement de générer des images, mais aussi de concevoir des identités visuelles, produire des vidéos marketing, créer des storyboards et automatiser des tâches complexes dans les logiciels professionnels d’Adobe.

Une évolution qui rapproche progressivement Firefly d’une plateforme créative complète, à mi-chemin entre Canva, ChatGPT et les outils historiques de la suite Adobe.

Firefly s’invite dans Premiere Pro, Illustrator et InDesign

Jusqu’à présent, Firefly était principalement associé à Photoshop, Acrobat ou encore Express. Adobe franchit désormais une nouvelle étape en intégrant directement son assistant IA dans plusieurs applications majeures de son écosystème.

Dans Premiere Pro, Firefly pourra notamment :

Organiser automatiquement les fichiers dans différents dossiers.

Renommer plusieurs clips en masse.

Identifier les questions dans une interview.

Ajouter des marqueurs intelligents dans une séquence vidéo.

Des tâches souvent répétitives qui mobilisent une part importante du temps des monteurs vidéo.

Du côté d’Illustrator, l’assistant sera capable de :

Réorganiser les calques d’un document.

Vérifier les polices manquantes.

Simplifier certaines opérations de mise en page.

L’objectif n’est plus seulement de générer du contenu, mais d’automatiser les manipulations techniques qui ralentissent les workflows.

Une IA capable de créer une identité de marque complète

L’une des nouveautés les plus ambitieuses concerne la génération de kits de marque. Les utilisateurs peuvent désormais décrire leur entreprise, leur univers graphique ou importer des éléments existants afin que Firefly génère automatiquement :

Un logo.

Une identité visuelle.

Une palette de couleurs.

Des recommandations graphiques cohérentes.

Adobe cherche ainsi à simplifier la création d’univers visuels complets pour les indépendants, les petites entreprises et les équipes marketing. Une fonctionnalité qui positionne directement Firefly face aux outils de branding automatisés qui se multiplient depuis l’arrivée de l’IA générative.

Génération de vidéos et création de storyboards

Adobe renforce également les capacités vidéo de Firefly. À partir de simples photographies ou d’éléments visuels existants, l’outil peut désormais générer des vidéos promotionnelles. L’assistant est aussi capable de produire des storyboards afin de préparer plus facilement un projet audiovisuel avant sa réalisation.

Cette approche permet d’accélérer les phases de préproduction tout en offrant davantage d’options créatives aux équipes marketing et aux créateurs de contenu.

Adobe ne cache plus son ambition : faire de Firefly une plateforme capable d’accompagner l’ensemble du cycle créatif, de l’idée initiale jusqu’au contenu final.

Les éléments générés deviennent réutilisables

La société introduit également une nouvelle fonctionnalité baptisée Elements. Cette dernière permet de sauvegarder certains contenus créés avec l’IA afin de les réutiliser dans différents projets. Par exemple, des personnages, des objets, des décors, ou encore des éléments graphiques récurrents.

Cette évolution répond à l’un des principaux défis de l’IA générative : maintenir une cohérence visuelle d’un projet à l’autre.

Les créateurs peuvent ainsi constituer progressivement leur propre bibliothèque d’éléments personnalisés.

Un espace collaboratif pensé pour les équipes

Adobe dévoile également une fonctionnalité appelée Projects. Disponible actuellement en bêta privée, elle permet de centraliser les ressources créatives, les éléments générés par l’IA, le contexte d’un projet, et les contenus partagés entre collaborateurs. L’objectif est de faciliter les campagnes marketing, les séries vidéo ou les projets nécessitant plusieurs intervenants.

Cette fonctionnalité illustre une tendance forte du marché : l’IA devient progressivement un outil collaboratif plutôt qu’un simple générateur de contenu individuel.

Firefly veut devenir le centre névralgique de Creative Cloud

Derrière ces nouveautés se dessine une stratégie beaucoup plus large. Adobe travaille actuellement sur un assistant capable d’agir à travers plusieurs applications simultanément. L’idée est simple : permettre à l’utilisateur d’exprimer une intention plutôt qu’une suite d’actions techniques.

Au lieu d’effectuer manuellement plusieurs opérations dans Photoshop, Premiere ou Illustrator, l’utilisateur pourrait simplement demander à Firefly de réaliser l’ensemble du processus.

Cette approche s’inscrit dans la transformation actuelle des logiciels créatifs, où l’intelligence artificielle devient progressivement une couche d’orchestration capable de piloter les outils à la place de l’utilisateur.

Adobe prépare l’après-interface traditionnelle

Avec cette nouvelle génération de Firefly, Adobe ne cherche plus seulement à ajouter des fonctions IA à ses logiciels. L’entreprise tente de redéfinir la manière dont les créateurs interagissent avec leurs outils.

L’évolution est significative.

Là où Creative Cloud reposait historiquement sur une maîtrise technique approfondie, Firefly introduit une logique conversationnelle où les intentions prennent progressivement le pas sur les manipulations.

À terme, la véritable innovation ne sera peut-être pas la capacité de générer une image ou une vidéo, mais celle de transformer une idée en projet complet à travers un simple dialogue avec une intelligence artificielle. Et, Adobe semble bien décidé à occuper une place centrale dans cette nouvelle génération de création numérique.