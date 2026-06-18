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WhatsApp prépare les messages texte « vue unique » pour renforcer la confidentialité des conversations

WhatsApp prépare les messages texte « vue unique » pour renforcer la confidentialité des conversations

WhatsApp continue d’étendre ses outils de confidentialité. Après les photos, les vidéos et les notes vocales éphémères, la plateforme travaillerait désormais sur une fonctionnalité très attendue : les messages texte à vue unique.

Repérée dans une version bêta récente de l’application, cette nouveauté permettrait d’envoyer un message qui disparaît définitivement après une seule lecture. Une évolution qui rapproche encore davantage WhatsApp d’une messagerie conçue pour les échanges temporaires et les contenus sensibles.

Une limite historique de WhatsApp en passe d’être supprimée

Depuis plusieurs années, WhatsApp propose les messages éphémères. Cette fonctionnalité permet de supprimer automatiquement les conversations après une durée définie à l’avance.

Cependant, elle présente deux limites importantes :

La suppression s’applique à l’ensemble de la conversation et non à un message spécifique. Le compte à rebours démarre dès l’envoi du message, même si le destinataire ne l’a jamais consulté.

Pour répondre à ces contraintes, WhatsApp travaille déjà sur une nouvelle option baptisée « After Reading », qui déclencherait la suppression uniquement après la première lecture du message.

La future fonctionnalité de texte à vue unique s’inscrit dans cette même logique.

Les messages texte rejoignent enfin les contenus à vue unique

WhatsApp avait introduit les photos et vidéos à vue unique en 2021. Deux ans plus tard, la plateforme étendait le concept aux messages vocaux. Les textes restaient jusqu’ici le seul format à ne pas bénéficier de cette protection.

Selon les informations publiées par WABetaInfo, WhatsApp développe désormais une option permettant d’envoyer des messages texte consultables une seule fois. La fonctionnalité a été découverte dans la version bêta iOS 26.24.10.16 distribuée via TestFlight.

Des indices montrent également que le développement est en cours sur Android.

Comment fonctionnera le mode « vue unique » ?

L’utilisation devrait rester particulièrement simple. Après avoir rédigé un message, l’utilisateur pourra effectuer un appui prolongé sur le bouton d’envoi. Un menu contextuel affichera alors une nouvelle option : « Envoyer comme message à vue unique ». Une fois ouvert par le destinataire, le message deviendra définitivement inaccessible.

Le fonctionnement serait similaire à celui déjà utilisé pour les photos et vidéos éphémères.

Comme pour les autres contenus à vue unique, WhatsApp prévoit plusieurs protections supplémentaires. Selon les informations actuellement disponibles, l’application bloquerait la copie du texte, le transfert du message, les captures d’écran et les enregistrements vidéo de l’écran. L’objectif est de limiter autant que possible la conservation ou la redistribution des informations partagées.

Même si aucune protection n’est totalement infaillible, ces restrictions renforcent significativement la confidentialité des échanges.

Une fonctionnalité pensée pour les conversations sensibles

Les cas d’usage potentiels sont nombreux. Les messages texte à lecture unique pourraient être utilisés pour partager :

Des informations confidentielles.

Des mots de passe temporaires.

Des codes de vérification.

Des données personnelles sensibles.

Des échanges professionnels ponctuels.

Cette évolution répond également à une tendance de fond du marché. Les utilisateurs cherchent de plus en plus à contrôler la durée de vie de leurs contenus numériques plutôt qu’à conserver systématiquement chaque conversation.

Les groupes seront compatibles

Contrairement à certaines fonctionnalités limitées aux conversations individuelles, les messages texte à vue unique devraient fonctionner aussi bien dans les discussions privées que dans les groupes. En revanche, les chaînes WhatsApp ne seraient pas compatibles avec cette nouveauté.

Cette décision est logique puisque les chaînes sont conçues pour diffuser des contenus à large échelle et non pour des échanges privés.

WhatsApp accélère sa transformation en plateforme centrée sur la confidentialité

Cette annonce s’inscrit dans une stratégie plus large menée par Meta depuis plusieurs années. Face à la concurrence croissante de services comme Signal ou Telegram, WhatsApp multiplie les fonctionnalités axées sur la confidentialité : chiffrement de bout en bout, messages éphémères, verrouillage des conversations, protection des sauvegardes et des contenus à vue unique.

L’arrivée des messages texte éphémères individuels constitue une étape supplémentaire dans cette évolution.

La messagerie du futur sera probablement plus temporaire

Pendant longtemps, les applications de messagerie ont fonctionné comme des archives permanentes de nos conversations. Aujourd’hui, les usages évoluent. Les utilisateurs souhaitent davantage de contrôle sur leurs données, leurs échanges et la durée de conservation des informations qu’ils partagent.

Avec les futurs messages texte à vue unique, WhatsApp poursuit cette transition vers une communication plus éphémère et plus maîtrisée.

Si la fonctionnalité est encore en développement et n’a pas de date de lancement officielle, elle pourrait rapidement devenir l’un des outils de confidentialité les plus utilisés de l’application.

Car à l’ère de l’hyperconnexion, la possibilité de faire disparaître un message après une seule lecture devient parfois aussi importante que le message lui-même.