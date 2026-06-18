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Sony LYTIA L910 : un capteur photo de 50 mégapixels avec 100 dB de dynamique pour les smartphones

Sony LYTIA L910 : un capteur photo de 50 mégapixels avec 100 dB de dynamique pour les smartphones

La guerre des mégapixels est progressivement reléguée au second plan. Aujourd’hui, les fabricants de capteurs cherchent avant tout à améliorer la qualité réelle des images, notamment dans les situations les plus difficiles à gérer pour un smartphone.

Avec son nouveau capteur LYTIA L910, Sony semble justement vouloir s’attaquer à l’un des plus grands défis de la photographie mobile : la gestion des écarts extrêmes de luminosité.

Doté d’une définition de 50 mégapixels, ce nouveau capteur promet jusqu’à 100 dB de plage dynamique, une meilleure gestion du bruit numérique et un enregistrement vidéo HDR en 4K à 60 images par seconde tout en réduisant la consommation énergétique.

Une combinaison qui pourrait permettre aux futurs smartphones haut de gamme de franchir un nouveau cap en photographie et en vidéo.

Sony LYTIA L910 : Un capteur conçu pour les scènes les plus complexes

Les smartphones modernes excellent souvent dans les conditions de lumière favorables. Les difficultés apparaissent généralement lorsque l’image contient simultanément des zones très lumineuses et des parties fortement plongées dans l’ombre.

C’est le cas, par exemple, des rues illuminées la nuit, des enseignes LED très lumineuses, des couchers de soleil ou encore des scènes urbaines à fort contraste. Dans ces situations, les capteurs traditionnels ont tendance à sacrifier soit les hautes lumières, soit les zones sombres.

Le nouveau LYTIA L910 ambitionne justement d’éviter ce compromis.

La technologie LOFIC au cœur de l’innovation

L’une des principales avancées du capteur repose sur une technologie baptisée LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Son rôle est relativement simple à comprendre. Lorsqu’une source lumineuse très intense atteint le capteur, celui-ci peut rapidement saturer et perdre des informations dans les parties les plus lumineuses de l’image.

Le système LOFIC agit comme une réserve capable de stocker l’excès de charge généré par ces zones extrêmement lumineuses. Résultat : les détails restent visibles dans les hautes lumières et les phénomènes de surexposition sont considérablement réduits.

Concrètement, les enseignes lumineuses, les reflets ou les éclairages urbains devraient conserver davantage de texture et de nuances.

Un HDR nouvelle génération sans fusion d’images

Sony introduit également une seconde innovation importante : le Triple Conversion Gain HDR. Traditionnellement, les smartphones produisent leurs images HDR en combinant plusieurs expositions différentes prises successivement.

Cette méthode améliore la dynamique mais peut également provoquer certains défauts : flou de mouvement, artefacts sur les sujets en déplacement ou encore des problèmes de scintillement sous certains éclairages artificiels.

Avec le LYTIA L910, Sony adopte une approche différente. Le capteur analyse une seule et même exposition à trois niveaux de sensibilité distincts avant de fusionner ces informations. Cette méthode permet d’obtenir jusqu’à 100 dB de dynamique, soit environ 16,6 stops, sans avoir recours à plusieurs prises de vue.

L’avantage est particulièrement intéressant pour la vidéo et les scènes dynamiques.

Moins de bruit numérique dans les environnements sombres

La gestion du bruit constitue un autre axe majeur d’amélioration. Sony affirme que le LYTIA L910 réduit le bruit aléatoire d’environ 30 % par rapport au LYTIA 828, utilisé notamment dans certains smartphones pliants récents.

Cette évolution devrait permettre des images plus nettes en basse lumière, des détails mieux préservés, une réduction du lissage logiciel et une meilleure qualité vidéo nocturne. Alors que les smartphones s’appuient de plus en plus sur l’intelligence artificielle pour corriger les défauts de capture, Sony semble chercher à améliorer directement la qualité du signal capturé dès le capteur.

La vidéo HDR 4K devient moins énergivore

L’autre promesse importante concerne l’autonomie. L’enregistrement vidéo HDR en 4K à 60 images par seconde est aujourd’hui l’un des usages les plus exigeants pour un smartphone. Cette charge de travail sollicite fortement le capteur, le processeur d’image et la batterie. Sony indique avoir optimisé l’architecture électronique du L910 afin d’accélérer la conversion des données lumineuses en informations numériques.

Le capteur travaillerait donc plus efficacement et nécessiterait moins d’énergie pour accomplir les mêmes tâches. Les futurs smartphones équipés du L910 pourraient ainsi enregistrer des vidéos HDR haute qualité tout en limitant l’impact sur l’autonomie.

Un capteur qui arrive au bon moment

Cette annonce intervient alors que la photographie mobile entre dans une nouvelle phase. Pendant longtemps, les fabricants se sont concentrés sur l’augmentation de la résolution ou du nombre de capteurs. Aujourd’hui, l’accent se déplace progressivement vers la qualité du traitement HDR, la vidéo professionnelle et les performances en faible luminosité.

Dans ce contexte, un capteur capable de fournir une dynamique proche des appareils photo spécialisés représente un avantage stratégique majeur.

Sony veut rester la référence de la photographie mobile

Avec le LYTIA L910, Sony démontre une nouvelle fois pourquoi ses capteurs équipent une grande partie des smartphones premium du marché. Plutôt que de poursuivre la course aux mégapixels, l’entreprise mise sur des avancées technologiques capables d’améliorer directement la qualité des images dans les situations les plus complexes.

Les premières livraisons de production sont prévues pour l’été 2026, même si aucun constructeur n’a encore officiellement annoncé son utilisation.

Une chose est sûre : dans un marché où la différence entre deux smartphones se joue souvent sur quelques détails photographiques, le LYTIA L910 pourrait rapidement devenir l’un des capteurs les plus convoités de la prochaine génération d’appareils mobiles.