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OpenAI a perdu 38,5 milliards de dollars en 2025 : les chiffres qui révèlent le véritable coût de l’IA générative

OpenAI a perdu 38,5 milliards de dollars en 2025 : les chiffres qui révèlent le véritable coût de l’IA générative

L’intelligence artificielle générative continue de séduire les investisseurs, mais les derniers chiffres financiers d’OpenAI rappellent une réalité souvent éclipsée par l’enthousiasme du marché : construire et exploiter les modèles les plus avancés du monde coûte encore une fortune.

Selon des documents financiers audités révélés mi-juin, OpenAI a enregistré une perte nette attribuable à l’entreprise de 38,53 milliards de dollars en 2025. Une annonce spectaculaire qui intervient alors que la société de Sam Altman prépare discrètement son introduction en bourse et nourrit déjà les débats sur la viabilité économique des géants de l’IA.

Toutefois, derrière ce montant impressionnant se cache une réalité plus nuancée, où croissance explosive et dépenses colossales avancent encore à un rythme difficilement conciliable.

Une croissance historique qui ne suffit pas à combler les dépenses

Sur le papier, OpenAI affiche pourtant une trajectoire que peu d’entreprises technologiques peuvent revendiquer. Le groupe a vu son chiffre d’affaires bondir de 3,7 milliards de dollars en 2024 à plus de 13 milliards de dollars en 2025. Une progression exceptionnelle portée par ChatGPT, les offres professionnelles et l’adoption croissante de ses API par les entreprises.

Mais, dans le même temps, les coûts ont atteint près de 34 milliards de dollars sur l’année.

Pour les analystes, le chiffre le plus révélateur reste la perte opérationnelle de 20,9 milliards de dollars. Contrairement à la perte nette de 38,5 milliards, gonflée par des éléments comptables liés à la restructuration de l’entreprise, cette donnée reflète directement l’activité quotidienne d’OpenAI.

Autrement dit, malgré des revenus en forte hausse, l’entreprise continue de dépenser bien davantage qu’elle ne gagne pour faire fonctionner son activité.

Microsoft au cœur du modèle économique d’OpenAI

Les documents révèlent également l’ampleur de la dépendance d’OpenAI à l’infrastructure de Microsoft. En 2025, l’éditeur de ChatGPT aurait versé plus de 17 milliards de dollars à Microsoft pour financer l’entraînement des modèles, les opérations d’inférence et différents services associés à Azure.

Cette relation illustre une réalité souvent sous-estimée dans l’industrie de l’IA : les modèles les plus avancés ne reposent pas uniquement sur des algorithmes innovants, mais sur des infrastructures massives composées de milliers de GPU fonctionnant en continu.

À bien des égards, Microsoft occupe aujourd’hui une position stratégique comparable à celle d’un fournisseur d’énergie dans une économie industrielle. Plus OpenAI se développe, plus ses besoins en puissance de calcul augmentent.

L’inférence, le véritable défi de l’intelligence artificielle

Si l’entraînement des modèles représente des investissements considérables, le principal défi financier d’OpenAI se situe désormais ailleurs. Chaque requête envoyée à ChatGPT mobilise des ressources informatiques pour générer une réponse. Contrairement à l’entraînement, réalisé ponctuellement lors de la création d’un nouveau modèle, ces coûts d’inférence sont permanents et augmentent avec le nombre d’utilisateurs.

Avec plusieurs centaines de millions d’utilisateurs hebdomadaires, OpenAI doit traiter des milliards de requêtes chaque semaine. Cette dynamique crée un paradoxe inédit : le succès du produit alimente directement la hausse des dépenses d’exploitation.

Plus les modèles deviennent performants et sophistiqués, plus ils consomment de puissance de calcul pour fonctionner. Une équation qui continue de peser lourdement sur les marges de l’entreprise.

Une introduction en bourse sous haute surveillance

Ces révélations interviennent alors que OpenAI prépare son entrée sur les marchés financiers. Valorisée autour de 850 milliards de dollars lors de son dernier tour de financement, l’entreprise figure déjà parmi les sociétés privées les plus valorisées de l’histoire de la technologie.

Pour les futurs investisseurs, la question ne porte plus vraiment sur la capacité d’OpenAI à générer de la croissance. Les revenus progressent à un rythme rarement observé dans le secteur.

L’enjeu se situe désormais sur la trajectoire vers la rentabilité.

OpenAI parie notamment sur la baisse continue du coût du calcul, l’amélioration de l’efficacité de ses modèles et l’expansion de ses offres destinées aux entreprises pour inverser progressivement l’équation économique.

Reste que les chiffres publiés rappellent une réalité fondamentale : l’intelligence artificielle générative est devenue une industrie d’infrastructure aussi bien qu’une industrie logicielle.

Plus qu’une question de croissance, une question d’équilibre économique

Les pertes records d’OpenAI ne remettent pas en cause l’engouement autour de l’IA générative. Elles illustrent plutôt l’ampleur des investissements nécessaires pour construire ce qui pourrait devenir la prochaine plateforme technologique mondiale.

L’entreprise continue de gagner des utilisateurs, de signer des contrats majeurs et d’accroître ses revenus à une vitesse remarquable. Mais elle doit encore démontrer qu’un modèle économique durable peut émerger à mesure que les coûts de calcul explosent.

Cette publication marque peut-être le début d’une nouvelle phase pour l’industrie de l’IA. Après la course à la puissance et à l’innovation, le marché s’intéresse désormais à une question plus fondamentale : qui parviendra à transformer cette révolution technologique en activité réellement rentable ?