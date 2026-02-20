ColorOS 17 et OxygenOS 17 : Les fuites annoncent une fluidité record

Le lancement de la première bêta d’Android 17 a à peine eu le temps de s’installer sur les Pixel que l’écosystème Android se remet déjà à bouger. Après Xiaomi — qui a récemment communiqué une première liste d’appareils destinés à recevoir Android 17 via ses références « Android Enterprise Recommended », selon plusieurs relais — c’est au tour de OPPO et OnePlus de faire parler d’eux, non pas via un calendrier officiel, mais par des fuites précoces sur ColorOS 17 et OxygenOS 17.

Et le ton de ces leaks est révélateur : ici, pas de « nouveau design » spectaculaire ou de grand rebranding. Le message implicite est plus mature, presque plus ambitieux : rendre l’expérience plus fluide partout, tout le temps.

Une priorité : la fluidité réelle, pas la démo en keynote

Selon les informations rapportées, ColorOS 17 et OxygenOS 17 mettraient l’accent sur des optimisations système (CPU, mémoire, gestion des tâches en arrière-plan) avec un objectif clair : moins de micro-saccades, des apps qui relancent moins souvent, et une interface plus constante.

C’est le type d’amélioration qui ne fait pas de jolies captures d’écran… mais qui change la perception d’un smartphone au bout de deux mois d’usage. Une interface « rapide » au premier démarrage n’est pas forcément « stable » dans le temps. OPPO et OnePlus semblent vouloir attaquer ce problème-là.

On note au passage que Google, côté Android 17, pousse aussi des chantiers « invisibles » orientés performance — notamment autour de la gestion mémoire (garbage collection) et d’améliorations liées à la caméra et aux médias.

Le contexte n’est donc pas anodin : Android 17 met le terrain technique, les surcouches veulent en tirer une sensation de vitesse plus nette.

Animations plus propres : la guerre des « frames » continue

Les fuites évoquent aussi une amélioration des animations système, avec moins de chutes de framerate et des transitions plus cohérentes. Ce n’est pas seulement esthétique : sur un smartphone, l’animation est le langage du ressenti. Quand elle « accroche », on interprète ça comme de la lenteur, même si la puissance brute est là.

En clair, ColorOS 17/OxygenOS 17 pourraient s’attaquer à ce qui sépare une interface « OK » d’une interface vraiment premium — celle qui ne se met pas à trembler dès que l’on enchaîne multitâche, widget, clavier, retour arrière et notification.

Caméra : l’amélioration la plus concrète pourrait être… le zoom

C’est peut-être le détail le plus intéressant : plusieurs sources pointent une évolution côté application caméra, avec des transitions de zoom plus douces en photo comme en vidéo (moins de lag, moins de « sauts » visibles).

C’est typiquement le genre de petit défaut que beaucoup d’utilisateurs supportent… jusqu’au moment où ils filment un événement, un enfant, une scène de voyage, et que le zoom transforme l’instant en séquence « téléportée ». Si OPPO et OnePlus parviennent à lisser ça proprement, ce sera une amélioration très « réelle », bien plus parlante qu’un filtre IA de plus.

OPPO et OnePlus vendent une promesse de constance

Ces leaks racontent une stratégie : au lieu de multiplier les nouveautés « waouh », OPPO/OnePlus semblent vouloir gagner sur un terrain plus difficile à marketer mais plus durable : la constance.

Dans un marché où les fiches techniques se ressemblent et où l’IA devient une couche standardisée, la différence se jouera de plus en plus sur la stabilité du multitâche, la gestion thermique et énergétique, la fluidité des animations, et la qualité des transitions caméra.

Reste l’inconnue principale : le calendrier. Pour l’instant, il n’y a pas de roadmap officielle OPPO/OnePlus publiée dans ces sources, et on est encore au stade de fuites. Mais une chose est certaine : avec Android 17 qui entre déjà en phase bêta, les constructeurs n’ont plus le luxe d’attendre l’été pour allumer les moteurs.