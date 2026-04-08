Il aura fallu des années de résistance, puis la pression tranquille des navigateurs nouvelle génération, pour que Google fasse enfin évoluer l’un des éléments les plus visibles de Chrome.

La firme déploie désormais les onglets verticaux, accompagnés d’un nouveau Mode lecture en plein écran, deux ajouts qui disent beaucoup de la manière dont le navigateur le plus utilisé au monde répond à une concurrence devenue plus créative.

Chrome : Une fonction simple, mais hautement symbolique

Dans Chrome, les onglets peuvent maintenant basculer sur le côté de la fenêtre via un clic droit puis l’option « Afficher les onglets à la verticale ». Une fois activé, cet affichage reste le mode par défaut jusqu’à ce que l’utilisateur revienne en arrière. Google précise aussi que les onglets verticaux conservent le comportement classique de Chrome, avec des fenêtres distinctes, leurs propres groupes d’onglets et, en pratique, comme seule vraie limite, les ressources matérielles de la machine.

Sur le papier, cela ressemble à un simple ajustement d’interface. En réalité, c’est un virage plus important. Les onglets verticaux répondent à un besoin très concret chez les utilisateurs intensifs : mieux lire les titres complets, distinguer plus facilement plusieurs pages issues d’un même site et réduire l’encombrement visuel quand des dizaines d’onglets s’accumulent.

C’est précisément ce type d’usage qui a contribué à populariser cette approche chez des navigateurs comme Arc.

Google ne suit plus seulement ses habitudes, il suit aussi le marché

Ce qui rend cette annonce intéressante, ce n’est pas seulement la fonction elle-même, mais ce qu’elle révèle. Chrome avait déjà expérimenté les onglets latéraux il y a plusieurs années sans aller jusqu’au déploiement grand public. Cette fois, Google officialise la fonction, alors même que des navigateurs plus récents ont bâti une partie de leur identité sur une interface plus souple, plus modulaire et davantage pensée pour les usages multitâches.

En creux, Google reconnaît donc qu’une partie de l’innovation navigateur ne vient plus uniquement de Chrome. Arc a remis les onglets verticaux dans la conversation produit, et l’émergence de navigateurs dopés à l’IA a accentué cette pression concurrentielle. La décision de Google ressemble moins à un effet de mode qu’à une mise à niveau devenue difficile à éviter.

Un Mode lecture repensé pour un Web saturé

Google lance aussi une nouvelle version de Mode lecture, désormais pensée comme une expérience plein écran. L’objectif est clair : supprimer le bruit visuel, alléger la page et recentrer l’attention sur le texte. Google présente cette version comme la nouvelle expérience par défaut de Reading Mode dans Chrome.

Le timing n’a rien d’anodin. À l’heure où de nombreuses pages Web — particulièrement dans les médias — s’encombrent de bannières, d’encarts, de vidéos automatiques et d’invitations à s’abonner, un mode lecture plus immersif devient presque un outil de survie. Il y a là une forme d’ironie discrète : Google améliore la lecture d’un Web dont la surcharge est aussi liée, en partie, aux bouleversements économiques du trafic et de la visibilité en ligne.

Chrome entre dans une phase plus offensive

Ces nouveautés s’inscrivent dans une séquence plus large. Ces derniers mois, Google a multiplié les évolutions autour de Chrome, avec l’intégration de Gemini, des améliorations d’autofill, un mode Vue partagée et même une accélération du rythme de publication du navigateur. Les onglets verticaux ne sont donc pas un ajout isolé : ils participent à une stratégie plus visible de modernisation produit.

Au fond, cette mise à jour raconte quelque chose de très simple : Chrome n’est plus en position de pouvoir ignorer les bonnes idées venues d’ailleurs. Quand un navigateur dominant adopte enfin une fonction longtemps réclamée, ce n’est pas seulement une victoire ergonomique.

C’est aussi le signe que la guerre des navigateurs est redevenue un peu plus intéressante.