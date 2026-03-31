L’été du jeu vidéo commence déjà à se dessiner, et Xbox ouvre le bal. Microsoft a officiellement annoncé que son prochain Xbox Games Showcase se tiendra le 7 juin 2026, avant d’enchaîner immédiatement avec un Gears of War : E-Day Direct.

Le rendez-vous aura lieu à 19 h à Paris, en plein corridor du Summer Game Fest, avec une diffusion en ligne et un retour du Xbox FanFest à Los Angeles.

Un showcase important, parce que Xbox entre dans une nouvelle ère

Ce showcase n’arrive pas dans un cycle ordinaire. Il s’agira du premier grand rendez-vous estival de Xbox depuis la nomination d’Asha Sharma comme EVP et CEO de Microsoft Gaming en février, après le départ de Phil Spencer. Microsoft a officialisé cette transition le 20 février, et Sharma elle-même a confirmé vouloir remettre le Xbox FanFest au cœur du dispositif communautaire.

Autrement dit, cette conférence servira autant à montrer des jeux qu’à donner une première vraie lecture du nouveau cap Xbox. Ce ne sera pas seulement une vitrine de trailers : ce sera aussi une prise de température sur la direction que Microsoft veut désormais imprimer à sa marque gaming.

Gears of War: E-Day aura son propre moment

Microsoft a déjà confirmé que le showcase principal sera suivi d’un segment entièrement consacré à Gears of War : E-Day. Xbox Wire parle d’un « Direct » séparé, ce qui place clairement le jeu parmi les têtes d’affiche de l’année côté first-party.

La promesse officielle reste large, mais claire : Xbox annonce de premiers aperçus de gameplay et de « grandes nouvelles » concernant des jeux à venir issus de ses studios first-party comme de ses partenaires tiers. Le communiqué Xbox Wire insiste sur un mélange de grosses franchises et de futurs jeux plus inattendus.

Ce qu’on peut raisonnablement attendre

Sans surpromettre, plusieurs titres gravitent déjà autour de la gamme 2026 de Xbox, notamment Fable et Halo : Campaign Evolved, en plus de Gears of War : E-Day. Rien n’est officiellement confirmé pour eux dans ce showcase au moment où Microsoft a annoncé la date, mais leur présence ferait sens dans une conférence censée redessiner les contours de la plateforme pour l’année à venir.

Xbox ne doit pas seulement montrer des jeux, mais clarifier ce qu’est encore « Xbox »

Le vrai enjeu du 7 juin dépasse probablement la simple liste des annonces. Xbox sort d’une période de flottement identitaire, avec une direction renouvelée et une nécessité de réaffirmer ce que la marque représente encore dans un marché de plus en plus éclaté entre consoles, cloud, PC et services.

Ce showcase sera donc observé non seulement pour ses trailers, mais pour son message implicite : quelle vision de Xbox Asha Sharma veut-elle installer ?