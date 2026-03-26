Les rendus des vivo X300 Ultra et vivo X300s dévoilent de nouvelles couleurs

À quelques jours de son officialisation prévue le 30 mars, le vivo X300 Ultra se dévoile presque entièrement à travers les fuites. Et une chose est claire : vivo ne cherche plus seulement à rivaliser sur la fiche technique.

La marque veut imposer une vision radicale du smartphone photo, quitte à brouiller la frontière avec les appareils dédiés.

vivo X300 Ultra : Une signature design inchangée, mais toujours assumée

Visuellement, le vivo X300 Ultra ne bouleverse pas la formule des précédents modèles de la série X. On retrouve ce large module circulaire au dos, devenu une signature forte chez vivo. Mais, les finitions évoluent légèrement, avec des coloris plus travaillés : un vert bicolore, un noir mat sobre, et un blanc à double texture.

Ce choix illustre une continuité stratégique. Vivo ne cherche pas à réinventer son design chaque année, mais à renforcer une identité visuelle déjà associée à la photographie mobile haut de gamme.

Deux capteurs de 200 mégapixels : une approche atypique du flagship

Le véritable choc vient de la partie photo. Selon les fuites, le vivo X300 Ultra embarquerait deux capteurs de 200 mégapixels, une configuration encore rare, même sur les smartphones premium :

Capteur principal : Sony LYT901, équivalent 35 mm

Téléobjectif périscopique : Samsung HP0, équivalent 85 mm

Ultra grand-angle : Sony LYT818 de 50 mégapixels

Cette combinaison dessine une approche presque photographique au sens classique du terme : 35 mm pour la polyvalence, 85 mm pour le portrait, et un ultra grand-angle pour les scènes larges. vivo ne multiplie pas les capteurs pour cocher des cases, mais semble structurer son système autour de focales cohérentes.

ZEISS et les accessoires : vers un smartphone « modulaire photo »

La collaboration avec ZEISS franchit un nouveau cap. Le vivo X300 Ultra pourrait proposer des téléconvertisseurs externes, permettant d’atteindre 200 mm voire 400 mm. Une approche inédite dans le monde du smartphone.

Mieux encore, vivo envisagerait un kit complet avec grip et accessoires, transformant l’appareil en une sorte de compact hybride. Ce n’est plus seulement un smartphone qui prend des photos, mais un objet pensé pour être utilisé comme un appareil photo.

Une stratégie audacieuse, mais clairement de niche — elle s’adresse aux passionnés plus qu’au grand public.

Des performances au niveau des ambitions

Sous le capot, le vivo X300 Ultra ne fait évidemment pas de compromis. Les premiers passages sur Geekbench évoquent une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, accompagnée de jusqu’à 16 Go de RAM et d’Android 16 avec OriginOS 6.

Rien de surprenant ici : la puissance est devenue un prérequis. Mais dans le cas du X300 Ultra, elle sert surtout à soutenir le traitement d’image, l’IA photo et les calculs liés aux capteurs haute résolution.

vivo pousse le smartphone vers une spécialisation assumée

Avec le vivo X300 Ultra, vivo semble faire un choix clair : arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Là où d’autres marques cherchent l’équilibre parfait entre performance, design et polyvalence, Vivo creuse un sillon plus radical — celui du smartphone appareil photo.

Cette stratégie rappelle une évidence souvent oubliée : à mesure que le marché des smartphones se mature, la différenciation passe de plus en plus par la spécialisation. Et sur ce terrain, la photo reste l’un des derniers espaces où une marque peut encore vraiment surprendre.

Reste à voir si cette approche trouvera son public. Mais une chose est sûre : le vivo X300 Ultra ne sera pas un flagship comme les autres.