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watchOS 26.4 : Le raccourci « Exercice » qui change tout pour les sportifs

watchOS 26.4 : Le raccourci « Exercice » qui change tout pour les sportifs

Dans la grande vague de mises à jour déployée par Apple hier soir, watchOS 26.4 n’est pas la version la plus spectaculaire, mais elle affine l’essentiel.

L’Apple Watch ne change pas de nature avec cette révision, pourtant elle gagne en fluidité là où cela compte vraiment : le lancement d’un entraînement, la compatibilité audio, les petits usages du quotidien et la stabilité générale.

Apple a publié watchOS 26.4 le même jour que iOS 26.4 et macOS Tahoe 26.4.

L’app Exercice devient enfin plus directe

La nouveauté la plus concrète concerne Exercice. Apple ajoute désormais une icône du type d’entraînement qui permet de lancer plus rapidement une séance d’un simple tap. C’est un ajustement minuscule sur le papier, mais très cohérent avec la place centrale qu’occupe l’app Exercice sur l’Apple Watch.

Pour les utilisateurs qui enchaînent marche, course, vélo ou HIIT, réduire une étape au moment de démarrer compte davantage qu’une longue liste de nouveautés tape-à-l’œil.

Cette correction n’arrive pas par hasard. Depuis la refonte de l’app Exercice dans watchOS 26, certains utilisateurs trouvaient le nouveau parcours moins immédiat qu’auparavant. Avec 26.4, Apple semble reconnaître qu’une montre pensée pour l’effort doit d’abord être rapide, lisible et instinctive.

AirPods Max 2 et nouveaux emoji : de petites touches, mais bien réelles

watchOS 26.4 ajoute aussi la prise en charge des AirPods Max 2, un détail qui s’inscrit dans la logique d’intégration de l’écosystème Apple. La mise à jour embarque également huit nouveaux emoji dans le clavier, dont une orque, un trombone, un glissement de terrain, une danseuse de ballet et un visage déformé. Apple résume le reste sous une formule classique : correctifs de bugs et mises à jour de sécurité.

Autrement dit, watchOS 26.4 ne cherche pas à redéfinir l’Apple Watch. Il lisse les frictions, enrichit les usages annexes et consolide la plateforme. C’est souvent le rôle des versions x.4 chez Apple : moins de rupture, plus de polissage.

Une mise à jour discrète, mais fidèle à la fonction du produit

Le plus intéressant avec watchOS 26.4, c’est peut-être précisément sa modestie. L’Apple Watch est un appareil de routine : on la consulte vite, on lance une séance, on suit une notif, on contrôle sa musique, on repart. Dans ce contexte, une amélioration du geste de départ dans Exercice ou une meilleure prise en charge d’accessoires audio peut avoir plus de valeur réelle qu’une grosse nouveauté mal intégrée.

Apple accompagne aussi cette version de mises à jour de sécurité, ce qui rappelle qu’au-delà des fonctions visibles, ces releases intermédiaires servent aussi à maintenir la fiabilité de l’ensemble. Apple liste watchOS 26.4 parmi ses publications de sécurité du 24 mars 2026, pour Apple Watch Series 6 et ultérieures.

Comment installer watchOS 26.4

Pour installer la mise à jour, Apple passe par le chemin habituel : Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur l’Apple Watch, ou via l’app Watch sur iPhone dans Général > Mise à jour logicielle.

L’Apple Watch doit être chargée et connectée pour lancer l’opération. Apple n’a pas détaillé dans les sources consultées un nouveau processus spécifique à 26.4, donc il s’agit ici du parcours standard de mise à jour.

Apple continue de traiter l’Apple Watch comme un produit de précision

watchOS 26.4 raconte assez bien la philosophie actuelle d’Apple sur la montre connectée. Pas de surenchère fonctionnelle, pas de grande promesse IA mise en scène au poignet, mais une série de micro-ajustements qui rendent l’objet plus agréable dans son usage le plus fréquent. L’Apple Watch reste un produit de gestes rapides, et Apple semble comprendre que sa valeur se joue souvent dans ces détails invisibles.

En somme, watchOS 26.4 n’est pas une mise à jour spectaculaire. C’est une mise à jour de précision. Et sur un appareil aussi intime que l’Apple Watch, c’est souvent exactement ce qu’il faut.