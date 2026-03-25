iOS 26.4 est là : Apple Music passe à l’IA avec Playlist Playground

Apple a officiellement lancé iOS 26.4, une mise à jour qui ne bouleverse pas l’iPhone en surface, mais qui enrichit l’expérience par touches ciblées. Pas de grande démonstration produit, pas de virage spectaculaire sur Siri : cette version préfère améliorer les usages existants, avec un accent étonnamment net sur Apple Music, les widgets d’ambiance et plusieurs raffinements du quotidien.

Apple Music devient plus conversationnel, plus contextuel, plus vivant

La nouveauté la plus intéressante d’iOS 26.4 semble venir d’Apple Music. Avec Playlist Playground, actuellement présenté en bêta dans les premiers retours sur la version 26.4, Apple introduit une logique de génération assistée par IA : l’utilisateur décrit une ambiance, un moment ou une intention, et le service compose une playlist complète avec son identité propre. Cela dit beaucoup de la direction prise par Apple : moins d’interfaces à manipuler, plus d’intention à formuler.

Dans le même mouvement, la fonction Concerts renforce la dimension découverte en mettant en avant les dates proches des artistes déjà écoutés, tout en suggérant de nouveaux noms susceptibles de correspondre aux goûts de l’utilisateur. Apple pousse aussi la reconnaissance musicale hors ligne, avec une identification qui peut se finaliser une fois la connexion retrouvée.

Enfin, les nouveaux widgets Ambient Music installent directement sur l’écran d’accueil un accès rapide à des sélections pensées pour le sommeil, la concentration, la détente ou le bien-être. L’ensemble dessine une Apple Music plus proactive, presque plus éditoriale.

iOS 26.4 : Une mise à jour modeste sur le papier, mais riche en micro-améliorations

Au-delà de la musique, iOS 26.4 apporte aussi plusieurs ajustements de confort. La mise à jour ajoute 8 nouveaux emojis, un classique désormais incontournable des versions intermédiaires. Freeform continue sa montée en gamme avec des outils avancés de création et d’édition d’image liés à Apple Creator Studio, tandis que Rappels gagne une option pour marquer plus facilement une tâche comme urgente. Apple a également retravaillé la précision du clavier pour la saisie rapide, un changement discret mais immédiatement perceptible pour les utilisateurs intensifs.

Le partage familial évolue lui aussi dans le bon sens. Les adultes d’un groupe Partage familial peuvent désormais utiliser leur propre moyen de paiement au lieu de tout faire transiter par l’organisateur. C’est une amélioration moins visible qu’une nouvelle app, mais bien plus concrète dans la vraie vie, surtout dans les foyers où plusieurs utilisateurs achètent régulièrement contenus et abonnements.

Accessibilité : Apple continue de travailler la finesse plutôt que l’effet d’annonce

Comme souvent, Apple glisse aussi dans cette version plusieurs progrès d’accessibilité qui ne feront pas les gros titres, mais qui améliorent réellement l’expérience. Une option Réduire les reflets réduit l’intensité visuelle de certains éclats lumineux à l’écran. Les réglages de sous-titres et de légendes deviennent plus accessibles depuis l’icône dédiée pendant la lecture d’un contenu. Réduire le mouvement, de son côté, atténue plus clairement certaines animations liées au langage visuel de Liquid Glass.

Ce choix éditorial est fidèle à la méthode Apple actuelle : avancer moins par grands manifestes que par une accumulation de corrections ciblées, souvent invisibles dans une keynote, mais très tangibles à l’usage.

Toujours pas de vraie accélération publique autour de Siri

Cependant, l’absence la plus notable reste du côté de Siri. Malgré les attentes persistantes autour d’une version plus avancée de l’assistant, iOS 26.4 ne marque pas, publiquement du moins, de bond majeur dans cette direction. Cela s’inscrit dans un contexte plus large où Apple a déjà reconnu des retards sur certaines améliorations IA prévues pour Siri, repoussées au-delà du calendrier initial.

Autrement dit, iOS 26.4 ressemble davantage à une mise à jour de consolidation qu’à un jalon historique pour Apple Intelligence. L’iPhone y gagne en fluidité, en personnalisation musicale et en confort quotidien, mais pas encore en rupture conversationnelle.

Apple soigne l’usage avant de relancer le récit IA

iOS 26.4 n’est pas une version spectaculaire, et c’est sans doute volontaire. Apple semble ici privilégier une logique de maturation : enrichir Apple Music, améliorer les interactions du quotidien, affiner l’accessibilité, rationaliser les achats familiaux. Ce n’est pas la mise à jour qui redéfinit l’iPhone, mais c’est celle qui le rend un peu plus cohérent.

Dans un marché saturé de promesses autour de l’IA, Apple choisit peut-être, pour l’instant, une voie plus patiente : rendre ses services plus utiles avant de les rendre plus spectaculaires. Et sur un produit aussi mature que l’iPhone, cette discipline peut parfois peser davantage qu’un grand effet de scène.