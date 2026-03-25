Android Automotive : Google veut devenir le système nerveux de votre voiture

Google ne veut plus seulement habiter l’écran central des voitures. Avec une nouvelle déclinaison open source de Android Automotive pensée pour les véhicules « software-defined », le groupe étend son emprise au-delà de l’infodivertissement pour toucher les fonctions non critiques de l’architecture interne.

En clair, Android ne se contenterait plus d’afficher la navigation, la musique ou les apps : il pourrait aussi orchestrer des éléments comme la climatisation, l’éclairage, les sièges ou certains profils d’usage embarqués.

Google veut réduire la fragmentation d’une voiture devenue plateforme logicielle

Cette annonce s’inscrit dans une mutation plus large de l’industrie automobile. Les véhicules modernes reposent sur une accumulation de modules logiciels, souvent issus de fournisseurs multiples, avec à la clé des architectures complexes, coûteuses à maintenir et difficiles à faire évoluer rapidement. Google présente justement son Android Automotive OS for Software-Defined Vehicles comme une couche commune capable d’apporter un langage logiciel partagé, afin d’accélérer le développement et les mises à jour.

La promesse est double. Pour les constructeurs, il s’agit de réduire les coûts de développement en s’appuyant sur une base technique commune. Pour les conducteurs, Google promet une expérience plus cohérente, des mises à jour over-the-air plus rapides, une meilleure intégration de la voix et des fonctions plus proactives, comme les rappels d’entretien.

Matt Crowley, group product manager d’Android Automotive, résume l’ambition ainsi : faire de la voiture une extension plus naturelle de la vie numérique de l’utilisateur.

De l’infodivertissement à l’habitacle connecté

Jusqu’ici, Android Automotive opérait surtout comme plateforme embarquée pour l’infodivertissement. Avec cette nouvelle étape, Google élargit le périmètre à des fonctions non liées à la sécurité de conduite. Le système pourrait ainsi unifier des usages, comme le contrôle de l’habitacle, la gestion de clés numériques, le conditionnement à distance de la cabine ou encore les profils de conducteur personnalisés. C’est une bascule importante : Android Automotive cesse d’être uniquement une interface et commence à devenir une infrastructure.

Cette logique intéressera particulièrement les constructeurs qui veulent accélérer leur transition vers des véhicules définis par logiciel sans repartir de zéro sur toute la pile embarquée. Google travaille déjà avec Renault Group, qui prévoit d’utiliser cette plateforme sur le futur Renault Trafic E-Tech avec une production annoncée pour fin 2026, tandis que Qualcomm apparaît comme partenaire clé pour l’industrialisation sur Snapdragon Digital Chassis.

Une bataille plus stratégique qu’il n’y paraît

Derrière le discours sur la cohérence logicielle, il y a aussi un enjeu de pouvoir industriel. En proposant le code fondamental et les briques communes, Google cherche à devenir la colonne vertébrale logicielle de la voiture connectée. Officiellement, le groupe insiste sur la liberté laissée aux constructeurs pour concevoir leur propre identité de marque par-dessus cette base.

Mais plus Android Automotive s’étend dans le véhicule, plus Google occupe une position structurante dans la chaîne de valeur automobile.

La concurrence avec Apple se lit d’ailleurs en creux. Apple pousse de son côté CarPlay Ultra, qui dépasse lui aussi la simple duplication du smartphone pour prendre en charge des fonctions plus centrales du véhicule. La solution a commencé son déploiement chez Aston Martin en mai 2025, et Apple avait alors indiqué que Porsche figurait parmi les marques engagées pour la suite.

Google ne veut plus être une app dans la voiture, mais son système nerveux logiciel

Avec cette annonce, Google montre qu’il ne vise plus seulement la présence à bord, mais l’intégration structurelle. L’entreprise semble avoir compris que, dans l’automobile de demain, la valeur ne se situera pas seulement dans l’écran visible par le conducteur, mais dans la couche logicielle capable d’unifier les fonctions, d’orchestrer les services et d’accélérer les mises à jour.

Autrement dit, Android Automotive entre dans une nouvelle phase. Moins visible qu’un grand lancement matériel, mais potentiellement bien plus décisif. Car à mesure que la voiture devient un ordinateur roulant, celui qui fournit l’OS de référence ne contrôle pas seulement l’expérience utilisateur : il influence aussi le rythme d’innovation de toute l’industrie.