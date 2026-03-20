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iPhone 6s, 7, 8 et X : Pourquoi Apple publie une mise à jour d’urgence en mars 2026 ?

Smartphones par Yohann Poiron le iPhone 6S iPhone 7 iPhone 8 iPhone X
iPhone 6s, 7, 8 et X : Pourquoi Apple publie une mise à jour d’urgence en mars 2026 ?
iPhone 6s, 7, 8 et X : Pourquoi Apple publie une mise à jour d’urgence en mars 2026 ?

Même quand un iPhone n’a plus droit aux dernières versions d’iOS, Apple n’abandonne pas complètement le navire — surtout quand des attaques web commencent à viser précisément ces appareils « en retard ».

Après la diffusion, le 11 mars 2026, de correctifs destinés à des modèles désormais hors cycle, Apple publie désormais une page d’assistance au ton inhabituellement direct : mettez à jour iOS pour vous protéger des attaques via le Web.

Ce qu’Apple a corrigé, et pourquoi ça concerne surtout les appareils « plus supportés »

Le 11 mars, Apple a publié deux séries de mises à jour ciblant des appareils qui ne peuvent plus monter vers les versions récentes d’iOS/iPadOS :

  • iOS 16.7.15/iPadOS 16.7.15 pour : iPhone 8, 8 Plus, iPhone X, ainsi que iPad (5e gen), iPad Pro 9,7 pouces (1re gen) et iPad Pro 12,9 pouces (1re gen).
  • iOS 15.8.7/iPadOS 15.8.7 pour : iPhone 6s, iPhone 7, iPhone SE (1re gen), iPad Air 2, iPad mini 4 (et iPod touch 7e gen).

Ces correctifs « hors cycle » rebouchent des failles exploitées dans la nature, associées à Coruna, un kit d’exploitation documenté par Google Threat Intelligence Group (GTIG), conçu pour compromettre des iPhone via du contenu web malveillant.

La nouvelle alerte d’Apple : « Update iOS to protect your iPhone from web attacks »

Apple vient d’ajouter une page dédiée, expliquant un scénario classique… mais très efficace : un lien piégé ou un site compromis suffit à attaquer un iPhone trop ancien côté logiciel.

Les points clés, tels que résumés par Apple :

  • Les appareils à jour sur les versions actuelles d’iOS 15 à iOS 26 sont considérés comme protégés.
  • Apple rappelle explicitement la sortie des mises à jour du 11 mars 2026 pour étendre la protection aux appareils qui ne peuvent pas aller plus haut.
  • Les iPhone sous iOS 13 ou iOS 14 doivent passer à iOS 15 (et Apple annonce une alerte « Critical Security Update » à venir).

Apple ajoute aussi un détail important : Safari Safe Browsing bloque par défaut les domaines malveillants identifiés dans ces campagnes — utile, mais pas un gilet pare-balles si l’OS est trop ancien.

Coruna, DarkSword : pourquoi ces noms comptent

Dans les rapports de chercheurs et les reprises presse, Coruna et DarkSword apparaissent comme des chaînes d’exploits diffusées via le web (sites compromis/contenus malveillants), avec des campagnes attribuées à des acteurs commerciaux de surveillance et, selon plusieurs analyses, à des acteurs liés à des États.

Le message à retenir est moins le nom que la mécanique : plus votre iPhone est « hors cycle », plus il devient une cible rentable, parce que les vulnérabilités y restent ouvertes plus longtemps.

Et si vous ne pouvez pas mettre à jour ? Le mode Isolement (Lockdown Mode), mais avec nuance

Apple recommande, pour les utilisateurs qui ne peuvent pas mettre à jour, d’envisager le mode Isolement (Lockdown Mode) — une protection « extrême », pensée contre des attaques rares et sophistiquées (spywares, mercenaires, ciblage avancé).

À savoir :

  • Le mode Isolement est disponible à partir d’iOS 16/iPadOS 16 (avec protections supplémentaires à partir d’iOS 17).
  • Donc : oui pour des appareils comme iPhone X/iPhone 8 (sous iOS 16.7.15), non pour les modèles bloqués sur iOS 15 (iPhone 6s/7/SE 1re gen).

C’est une bascule « confort → sécurité » : certaines fonctions et comportements sont restreints pour réduire la surface d’attaque (notamment autour du web et de certains médias).

Concrètement : quoi faire aujourd’hui (sans paranoïa, mais sans naïveté) ?

  1. Allez dans Réglages → Général → Mise à jour logicielle et installez la dernière version disponible pour votre appareil (16.7.15 ou 15.8.7 selon le modèle).
  2. Si votre appareil est compatible iOS 16+, et si vous êtes un profil à risque (journaliste, militant, politique, dirigeant, etc.), envisagez le mode Isolement.
  3. Si vous êtes bloqué sur une version très ancienne et que l’iPhone est un « daily driver », la conclusion est moins glamour : le risque augmente avec le temps — et l’upgrade devient un choix de sécurité autant que de confort.
Tags : iPhone 6SiPhone 7iPhone 8iPhone X
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

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