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iPhone 6s, 7, 8 et X : Pourquoi Apple publie une mise à jour d’urgence en mars 2026 ?

iPhone 6s, 7, 8 et X : Pourquoi Apple publie une mise à jour d’urgence en mars 2026 ?

Même quand un iPhone n’a plus droit aux dernières versions d’iOS, Apple n’abandonne pas complètement le navire — surtout quand des attaques web commencent à viser précisément ces appareils « en retard ».

Après la diffusion, le 11 mars 2026, de correctifs destinés à des modèles désormais hors cycle, Apple publie désormais une page d’assistance au ton inhabituellement direct : mettez à jour iOS pour vous protéger des attaques via le Web.

Ce qu’Apple a corrigé, et pourquoi ça concerne surtout les appareils « plus supportés »

Le 11 mars, Apple a publié deux séries de mises à jour ciblant des appareils qui ne peuvent plus monter vers les versions récentes d’iOS/iPadOS :

iOS 16.7.15/iPadOS 16.7.15 pour : iPhone 8, 8 Plus, iPhone X, ainsi que iPad (5e gen), iPad Pro 9,7 pouces (1re gen) et iPad Pro 12,9 pouces (1re gen).

iOS 15.8.7/iPadOS 15.8.7 pour : iPhone 6s, iPhone 7, iPhone SE (1re gen), iPad Air 2, iPad mini 4 (et iPod touch 7e gen).

Ces correctifs « hors cycle » rebouchent des failles exploitées dans la nature, associées à Coruna, un kit d’exploitation documenté par Google Threat Intelligence Group (GTIG), conçu pour compromettre des iPhone via du contenu web malveillant.

La nouvelle alerte d’Apple : « Update iOS to protect your iPhone from web attacks »

Apple vient d’ajouter une page dédiée, expliquant un scénario classique… mais très efficace : un lien piégé ou un site compromis suffit à attaquer un iPhone trop ancien côté logiciel.

Les points clés, tels que résumés par Apple :

Les appareils à jour sur les versions actuelles d’iOS 15 à iOS 26 sont considérés comme protégés.

Apple rappelle explicitement la sortie des mises à jour du 11 mars 2026 pour étendre la protection aux appareils qui ne peuvent pas aller plus haut.

Les iPhone sous iOS 13 ou iOS 14 doivent passer à iOS 15 (et Apple annonce une alerte « Critical Security Update » à venir).

Apple ajoute aussi un détail important : Safari Safe Browsing bloque par défaut les domaines malveillants identifiés dans ces campagnes — utile, mais pas un gilet pare-balles si l’OS est trop ancien.

Coruna, DarkSword : pourquoi ces noms comptent

Dans les rapports de chercheurs et les reprises presse, Coruna et DarkSword apparaissent comme des chaînes d’exploits diffusées via le web (sites compromis/contenus malveillants), avec des campagnes attribuées à des acteurs commerciaux de surveillance et, selon plusieurs analyses, à des acteurs liés à des États.

Le message à retenir est moins le nom que la mécanique : plus votre iPhone est « hors cycle », plus il devient une cible rentable, parce que les vulnérabilités y restent ouvertes plus longtemps.

Et si vous ne pouvez pas mettre à jour ? Le mode Isolement (Lockdown Mode), mais avec nuance

Apple recommande, pour les utilisateurs qui ne peuvent pas mettre à jour, d’envisager le mode Isolement (Lockdown Mode) — une protection « extrême », pensée contre des attaques rares et sophistiquées (spywares, mercenaires, ciblage avancé).

À savoir :

Le mode Isolement est disponible à partir d’iOS 16/iPadOS 16 (avec protections supplémentaires à partir d’iOS 17).

Donc : oui pour des appareils comme iPhone X/iPhone 8 (sous iOS 16.7.15), non pour les modèles bloqués sur iOS 15 (iPhone 6s/7/SE 1re gen).

C’est une bascule « confort → sécurité » : certaines fonctions et comportements sont restreints pour réduire la surface d’attaque (notamment autour du web et de certains médias).

Concrètement : quoi faire aujourd’hui (sans paranoïa, mais sans naïveté) ?