OnePlus 15T : Le futur roi des smartphones compacts arrive le 24 mars

Après des semaines de teasers et de fuites, OnePlus a désormais fixé la date. Le OnePlus 15T sera présenté en Chine le 24 mars 2026, une annonce confirmée par la marque et relayée par plusieurs médias spécialisés. Le smartphone s’inscrit dans une catégorie devenue rare mais de plus en plus convoitée : celle des flagships compacts, capables d’offrir une vraie fiche technique haut de gamme sans céder au format XXL.

OnePlus 15T : Un petit format, mais pas une fiche technique au rabais

C’est tout l’intérêt du OnePlus 15T. OnePlus semble vouloir démontrer qu’un smartphone « adapté à une main » n’a plus besoin d’être un compromis. Les informations déjà partagées par la marque et les fuites convergentes évoquent un écran OLED de 6,31 à 6,32 pouces, en définition 1,5K, avec un taux de rafraîchissement qui grimperait jusqu’à 165 Hz et des bordures très fines et symétriques.

Le tout serait animé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, ce qui place immédiatement l’appareil dans le territoire du vrai haut de gamme Android.

Autrement dit, le OnePlus 15T ne se positionne pas comme une version « lite » d’un flagship, mais comme une autre lecture du flagship : plus compacte, sans renoncer à la puissance.

Le vrai choc, c’est la batterie

L’élément le plus spectaculaire reste sans doute l’autonomie promise sur le papier. Plusieurs sources crédibles indiquent que le OnePlus 15T embarquera une batterie de 7 500 mAh, avec 100 W en filaire et 50 W en recharge sans fil. Pour un smartphone de ce format, c’est un chiffre presque déroutant, et nettement au-dessus de ce que proposent aujourd’hui Apple ou Samsung sur leurs modèles compacts premium.

C’est là que OnePlus cherche clairement à faire la différence. Historiquement, les smartphones compacts ont presque toujours sacrifié la batterie en premier. Le OnePlus 15T tente au contraire de transformer cette faiblesse structurelle en argument central. Et si ces chiffres se confirment dans l’usage réel, cela pourrait redessiner les attentes sur toute cette catégorie.

Un téléobjectif plus ambitieux, mais toujours pas d’ultra grand-angle mis en avant

Sur la photo, les informations disponibles évoquent un téléobjectif périscopique avec zoom optique 3,5x, présenté comme l’une des améliorations clés du modèle. En revanche, les rapports publiés jusqu’ici ne mettent pas en avant un ultra grand-angle comme axe fort de la fiche technique, ce qui laisse penser que OnePlus continue de privilégier certains usages photo plutôt qu’une polyvalence maximale sur tous les modules.

Ce choix est intéressant, car il confirme que OnePlus n’essaie pas seulement d’empiler les spécifications. La marque semble calibrer le OnePlus 15T autour d’un équilibre précis : performance, endurance, compacité et zoom plus premium.

Un lancement qui pourrait aussi marquer une hausse de prix

À ce stade, OnePlus n’a pas encore détaillé officiellement le prix. En revanche, plusieurs sources soulignent que le OnePlus 15T sera proposé en plusieurs configurations, jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, et qu’une hausse tarifaire paraît probable étant donné du bond sur la batterie, de la puce et de la recharge sans fil. Il faudra voir si OnePlus dépasse le tarif de lancement du modèle compact précédent, vendu 3 399 yuans en Chine.

OnePlus veut rouvrir le dossier du « compact premium »

Au fond, le OnePlus 15T raconte quelque chose de plus large sur le marché Android. Depuis quelques années, les constructeurs ont surtout réservé leurs plus grosses avancées aux grands formats. Le compact premium existait encore, mais souvent comme une exception, parfois même comme une concession. Avec le 15T, OnePlus semble vouloir défendre l’idée inverse : un smartphone plus petit peut aussi être l’un des plus ambitieux de sa génération. Cette dernière lecture est une analyse fondée sur le positionnement produit et les spécifications déjà confirmées ou largement relayées.

Si la promesse est tenue, le OnePlus 15T pourrait devenir bien plus qu’un nouveau modèle. Il pourrait devenir le téléphone qui oblige enfin le marché Android à prendre au sérieux le retour du compact haut de gamme.