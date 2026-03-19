Samsung Galaxy A57 : Pourquoi le prix risque de grimper malgré un écran chinois ?

La hausse du prix de la mémoire commence à produire des effets très concrets dans l’industrie mobile. Après OPPO et Vivo, Samsung serait à son tour contraint d’ajuster sa stratégie d’approvisionnement pour protéger ses marges. Et cette fois, le changement toucherait un symbole important de son modèle industriel : l’usage de ses propres dalles OLED.

Selon un rapport de The Elec, repris par plusieurs médias spécialisés, la division mobile de Samsung aurait commandé environ 15 millions de panneaux OLED à CSOT (China Star Optoelectronics Technology), un fournisseur chinois.

Ces écrans seraient destinés à de futurs modèles comme le Galaxy A57 et certains Galaxy FE, dont un éventuel Galaxy S26 FE.

Un choix inhabituel pour Samsung

Ce qui rend cette décision notable, ce n’est pas seulement le recours à un fournisseur chinois. C’est surtout le fait que Samsung privilégie habituellement Samsung Display, y compris sur une grande partie de ses smartphones milieu et entrée de gamme. Le groupe a longtemps cultivé cette intégration verticale comme un avantage stratégique, capable de sécuriser la qualité, les volumes et les coûts.

Le basculement vers CSOT montre donc que la pression sur les coûts devient suffisamment forte pour pousser Samsung à arbitrer contre sa propre division écran.

La mémoire renchérit tout le reste

La raison avancée est claire : le coût de la mémoire grimpe fortement en 2026. Plusieurs sources indiquent que cette hausse touche l’ensemble du marché smartphone et met sous pression aussi bien les fabricants chinois que Samsung. Vivo a déjà annoncé des hausses de prix sur plusieurs modèles à partir du 18 mars, tandis que OPPO a aussi été cité parmi les marques contraintes d’ajuster leurs tarifs.

Des rapports évoquent même, côté Samsung, une forte inquiétude interne face à l’impact des coûts mémoire et semi-conducteurs sur la rentabilité de la division mobile en 2026.

Pourquoi CSOT change l’équation ?

L’intérêt de CSOT est avant tout économique. Les panneaux chinois seraient estimés à au moins 20 % moins chers que ceux de Samsung Display sur ce segment. Or l’écran fait partie des rares composants où il reste possible de réduire sensiblement les coûts sans redessiner tout le produit.

Pour Samsung, le calcul est donc pragmatique : absorber une partie de l’inflation des composants sans laisser toute la hausse se répercuter sur le prix final.

À ce stade, rien n’indique qu’un éventuel passage à CSOT se traduirait automatiquement par une baisse visible de qualité pour les utilisateurs. Samsung conserverait ses propres critères de validation et de contrôle sur les appareils finis. En revanche, sur le plan symbolique, le changement est important : il montre que même un groupe aussi intégré que Samsung n’hésite plus à externaliser un composant clé quand l’environnement économique se tend. Cette conclusion est une analyse à partir des rapports sur la commande CSOT et la pression sur les coûts.

Une économie qui ne suffira peut-être pas à éviter des hausses

Le paradoxe, c’est que cette mesure pourrait ne pas suffire à préserver totalement les prix. Plusieurs fuites récentes autour du Galaxy A57 continuent en effet d’évoquer une possible hausse tarifaire, malgré ces arbitrages industriels. Rien n’est encore officiel, mais cela suggère que Samsung cherche surtout à limiter la casse plutôt qu’à neutraliser complètement la hausse des coûts.

Au fond, cette affaire raconte quelque chose de plus large sur le marché smartphone de 2026 : les marques ne se battent plus seulement sur l’innovation visible, mais aussi sur leur capacité à réorganiser discrètement leur chaîne d’approvisionnement pour rester compétitives. Et lorsque même Samsung commence à rogner sur un pilier aussi stratégique que ses propres écrans, c’est le signe que la pression est devenue systémique.