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Instagram Reels : Le « tap-to-pause » arrive enfin pour arrêter vos vidéos en un clic

Instagram Reels : Le « tap-to-pause » arrive enfin pour arrêter vos vidéos en un clic

Instagram corrige enfin l’un des irritants les plus absurdes de Reels. Instagram a officialisé le pause en un seul tap pour les Reels, une fonction qui remplace l’ancien geste consistant à maintenir le doigt sur l’écran pour arrêter temporairement une vidéo.

Le changement a été annoncé par Instagram via son compte Creators for Threads et relayé par plusieurs publications spécialisées.

Un petit changement, mais une vraie amélioration d’usage

Jusqu’ici, mettre un Reel en pause relevait d’une logique étrange : il fallait garder le doigt appuyé sur l’écran aussi longtemps que l’on voulait figer la vidéo. Avec la nouvelle mise à jour, un simple tap suffit désormais à interrompre la lecture, puis un autre geste permet de reprendre. Instagram présente cette évolution comme une manière d’offrir « plus de contrôle » et « plus de temps pour profiter du contenu ».

C’est précisément ce qui rend cette nouveauté plus importante qu’elle n’en a l’air. Reels est devenu un format de consommation rapide, parfois presque compulsive, mais aussi un espace où les utilisateurs veulent souvent lire un texte à l’écran, observer un détail, revoir un cadre ou simplement faire une pause sans perdre le fil.

Le nouveau geste aligne enfin Instagram sur un comportement devenu standard partout ailleurs sur le Web vidéo.

Une interface un peu plus claire, avec une option Mute visible

Selon les premiers rapports sur le déploiement, le nouveau geste fait aussi apparaître une option Mute lorsque le Reel est en pause. Cela ajoute un niveau de contrôle supplémentaire sans quitter la vidéo, dans une logique plus proche d’un lecteur média classique que d’un flux social verrouillé dans l’autoplay permanent.

Ce changement n’arrive pas par hasard. Des articles publiés avant cette annonce rappelaient que l’ancien système par appui long frustrait de nombreux utilisateurs, notamment parce qu’il rendait difficile la lecture de textes rapides ou l’arrêt précis sur une image. Le passage au tap unique répond donc à une demande d’usage ancienne, plutôt qu’à une simple fantaisie d’interface.

Déploiement sur iPhone et Android

Les premières couvertures du lancement indiquent que la fonction est déjà disponible sur iOS et Android, avec un déploiement en cours ou déjà actif selon les régions et les comptes.

Au fond, ce « tap-to-pause » raconte quelque chose de plus large sur l’évolution d’Instagram. La plateforme a longtemps privilégié des mécaniques qui favorisent la fluidité du scroll et la rétention. En donnant enfin un contrôle plus simple sur la lecture, elle admet qu’un bon produit vidéo ne consiste pas seulement à faire défiler sans fin, mais aussi à laisser l’utilisateur reprendre un peu la main.

Et dans un univers où TikTok, YouTube Shorts et Reels se battent sur des détails d’expérience, ce genre d’ajustement compte beaucoup plus qu’il n’y paraît. Cette conclusion est une analyse, mais elle s’appuie sur le caractère très demandé de la fonction et sur son officialisation tardive.