Claude peut désormais dessiner : Anthropic lance les visualisations interactives en temps réel

Jusqu’ici, Claude excellait surtout dans l’art du texte bien rangé : explications, synthèses, plans d’action. Désormais, Anthropic lui ajoute une corde beaucoup plus moderne — et plus pédagogique — à son arc : des visualisations intégrées « en ligne », générées au fil de la discussion.

Graphiques, schémas, tableaux interactifs… sans quitter le chat, sans ouvrir un outil externe.

Claude : Une nouveauté simple sur le papier, mais lourde de conséquences

Selon Anthropic, Claude peut maintenant insérer automatiquement une visualisation lorsqu’il estime qu’elle améliore la compréhension (et l’utilisateur peut aussi la demander explicitement : « dessine un schéma », « visualise ça », etc.).

La différence avec les « artifacts » déjà présents dans Claude est importante : ici, la visualisation est contextuelle et transitoire, susceptible d’évoluer (ou de disparaître) au gré de la conversation, plutôt que de vivre comme un objet séparé et persistant dans un panneau dédié.

Les exemples donnés sont parlants : une table périodique interactive, ou un diagramme illustrant la manière dont une charge se répartit dans une structure.

L’ADN « Imagine with Claude », enfin injecté dans les réponses

Cette évolution s’inscrit dans la logique d’Imagine with Claude, l’expérience expérimentale dévoilée précédemment : l’idée que Claude ne se contente pas d’expliquer, mais fabrique des objets manipulables (interfaces, mini-apps, éléments interactifs) pour accompagner le raisonnement.

Anthropic semble pousser une conviction : l’assistant ne doit pas seulement produire du texte, il doit choisir le bon format selon le problème. Les visualisations inline deviennent alors une réponse « native » quand une notion est plus claire en image qu’en paragraphe.

Disponibilité : activé par défaut, sur le web et bureau

Le déploiement annoncé est volontairement large : la fonctionnalité est activée par défaut et se déploie « maintenant » pour l’ensemble des utilisateurs, sur Web et bureau (avec la décision de l’affichage laissée à Claude, plus la possibilité de le demander explicitement).

Anthropic a déjà commencé à transformer Claude en hub de travail plutôt qu’en simple chatbot :

MCP Apps/connecteurs interactifs : Claude peut interagir avec Slack, Asana, Figma, Canva, etc., directement dans la conversation (sans bascule d’onglets).

Et désormais, avec les visuels inline, Claude renforce son rôle d’outil « qui montre », pas seulement « qui raconte ».

En clair, la trajectoire ressemble à une « suite » : texte + actions + visualisations, dans une même interface. L’ambition est limpide : réduire le coût cognitif du passage entre explication, compréhension et exécution.

Le point de vigilance : l’illusion de certitude

Un diagramme interactif peut faire gagner du temps. Il peut aussi donner une impression de solidité à une réponse qui reste… une réponse d’IA. Le vrai progrès, ce ne sera pas d’avoir de jolis graphiques, mais d’avoir des visuels fidèles aux données et faciles à auditer (sources, hypothèses, paramètres).

Anthropic a raison de viser l’évidence visuelle — mais le marché jugera sur la rigueur.