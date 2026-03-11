Apple préparerait bien son premier iPhone pliable pour l’automne 2026, aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, selon plusieurs rapports récents sur le nouveau calendrier de lancement de la marque.

Mais en parallèle, un autre projet aurait visiblement perdu du terrain en interne : celui d’un iPhone pliable à clapet, plus proche d’un Galaxy Z Flip que d’un Galaxy Z Fold.

Ce format n’est pas une rumeur entièrement nouvelle. Plusieurs sources avaient déjà indiqué qu’Apple avait testé différents styles de pliables, y compris un modèle vertical de type « clapet ». Apple aurait expérimenté plusieurs tailles et mécanismes, et les dernières rumeurs laissaient entendre que la marque explorait encore un éventuel modèle à clapet comme suite possible à son premier pliant.

Un iPhone Flip jugé peu utile en interne

La nouveauté, c’est que ce modèle à clapet aurait désormais été abandonné ou repoussé sans calendrier clair, selon la fuite évoquée dans votre texte. Toutes les sources convergent toutes sur une même idée : Apple semble privilégier un pliable « style livre » plus ambitieux, perçu comme plus cohérent avec son entrée tardive sur ce marché.

Ce choix collerait avec la logique habituelle d’Apple. La société a longtemps attendu avant de se lancer sur le marché des smartphones pliables, notamment pour éviter certains compromis visibles chez la concurrence, comme la pliure trop marquée au centre de l’écran.

Plusieurs rapports récents décrivent justement le premier pliable Apple comme un appareil haut de gamme, presque positionné au-dessus du Pro Max dans la hiérarchie produit.

Apple viserait un pliant « Ultra », pas un simple iPhone qui se replie

C’est probablement le cœur du sujet. Un iPhone à clapet aurait offert un design plus compact et plus « cool » visuellement, mais sans transformer autant l’expérience qu’un modèle qui s’ouvre comme un petit iPad. À l’inverse, le pliant actuellement attendu pour 2026 est décrit comme un appareil à grand écran interne, pensé pour occuper un créneau plus premium et plus différenciant.

Les fuites récentes parlent d’un écran intérieur d’environ 7,8 pouces et d’un écran externe d’environ 5,5 pouces, ce qui renforce cette idée d’un produit hybride entre iPhone et mini-tablette.

Vu sous cet angle, Apple aurait pu considérer qu’un modèle à clapet n’apportait pas assez de nouveauté. Il aurait gardé les inconvénients classiques du pliable — batterie plus contrainte, architecture photo plus serrée, complexité supplémentaire — sans créer un saut d’usage aussi fort qu’un grand modèle pliant. Cette conclusion est une inférence à partir du positionnement premium attribué au premier pliable Apple et des compromis bien connus du format clapet.

Une décision logique… mais peut-être frustrante commercialement

Sur le plan produit, ce choix a du sens. Apple préfère souvent entrer tard sur un segment, mais avec une proposition plus claire et mieux intégrée à sa gamme. C’est la même logique que celle évoquée par plusieurs observateurs à propos de sa future stratégie « Ultra », qui viserait des appareils nettement au-dessus du reste du catalogue.

Sur le plan commercial, en revanche, l’abandon d’un iPhone à clapet pourrait laisser passer une vraie opportunité. Les smartphones pliants compacts ne dominent pas le marché, mais ils gardent un certain attrait, notamment parce qu’ils jouent autant sur le style que sur la compacité. Un « iPhone Flip » aurait sans doute attiré une partie du public simplement par son design, même si Apple semble juger que cela ne suffisait pas à justifier une place dans sa gamme. Cette dernière remarque est une analyse, pas un fait confirmé par Apple.

Ce qu’il faut retenir

À ce stade, le plus solide est le suivant : Apple est toujours largement attendu sur un premier iPhone pliable type livre en 2026, lancé aux côtés des iPhone 18 Pro, tandis que l’idée d’un modèle à clapet a bien circulé dans les rumeurs, mais semble aujourd’hui secondaire, gelée ou abandonnée.

Rien n’est officiel tant qu’Apple n’a rien annoncé, mais la direction qui se dessine est claire : la marque veut probablement faire de son premier pliant un produit vitrine très haut de gamme, et non un simple iPhone repliable au format compact.