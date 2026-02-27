Accueil » Galaxy S26 : Ocean Mode débarque enfin pour tous… mais votre IP68 ne vous autorise pas à plonger

Chez Samsung, toutes les nouveautés n’ont pas besoin d’être flambant neuves pour devenir stratégiques. Au Galaxy Unpacked 2026, deux fonctionnalités ont particulièrement capté l’attention : Privacy Display (la confidentialité « matérielle ») et Ocean Mode (la photo sous-marine « utile »).

Sauf que cette dernière n’est pas née pour Instagram : elle a d’abord été conçue pour la recherche marine et la surveillance des récifs coralliens. Aujourd’hui, Samsung la rend enfin accessible au grand public via Expert RAW sur la gamme Galaxy S26.

Ocean Mode : d’abord un outil scientifique, maintenant une option grand public

Samsung avait lancé Ocean Mode dans un cadre très particulier : aider des chercheurs et partenaires à capturer des images sous l’eau suffisamment fiables pour suivre l’état des coraux dans le temps (photogrammétrie, comparaison de séries, cohérence des couleurs).

L’entreprise l’assume noir sur blanc dans ses communications « ocean/coral » de 2025, et rappelle en 2026 que le mode est désormais disponible dans Expert RAW.

Le problème est physique : l’eau absorbe la lumière de manière inégale. Les tons chauds (rouges/oranges/jaunes) disparaissent vite avec la profondeur, et l’image se retrouve dominée par le bleu/vert.

Ocean Mode vise deux choses :

Récupérer une colorimétrie plus réaliste en corrigeant la dominante bleue (et donc en rééquilibrant les canaux de couleur).

Réduire le flou de bougé en jouant sur la vitesse d’obturation et des traitements multi-images, pour obtenir une scène plus nette même quand ça bouge (vous, l’eau, le sujet).

Samsung présente Ocean Mode comme une optimisation dédiée à la capture sous-marine, désormais déployée aux utilisateurs via Expert RAW sur la série S26.

Le piège classique : IP68 ≠ « résistant à l’océan »

C’est le passage où beaucoup se font avoir. Oui, les Galaxy S26 sont IP68. Mais cette certification est calibrée pour des conditions de test standardisées, généralement en eau douce (et pas pour l’eau salée, la pression dynamique, les jets, le sable, ni l’usage « plage + rinçage approximatif »). Même des sites de fabricants rappellent explicitement qu’IP68 n’est pas une garantie de « waterproof » universel.

L’eau de mer ajoute deux risques très concrets :

Corrosion (sel + métal + temps = ennuis).

Dépôts (le sel cristallise en séchant et peut se loger dans ports/boutons/grilles).

Le bon réflexe, si vous voulez exploiter Ocean Mode en mer : une coque étanche dédiée, puis rinçage/soin approprié. Ocean Mode peut être excellent — mais il ne transforme pas votre smartphone en caméra de plongée.

Et Privacy Display dans tout ça ?

L’autre vedette d’Unpacked 2026, c’est Privacy Display sur le Galaxy S26 Ultra : une approche d’écran qui limite la lisibilité hors axe (anti “surfing au-dessus de l’épaule”), présentée comme une réponse logique à une époque où l’IA s’invite partout… et où l’écran devient une surface d’exposition permanente.