Huawei Watch GT Runner 2 : La montre taillée pour le marathon arrive en France

Après une longue parenthèse, Huawei remet enfin son label « Runner » sur la ligne de départ. La Watch GT Runner 2 marque le retour d’une montre explicitement pensée pour la course, avec une promesse simple : moins de gêne au poignet, plus de données utiles sur le bitume, et une autonomie qui reste un argument massue dans un marché dominé par Garmin et Apple.

Huawei Watch GT Runner 2 : Un design plus affûté, plus léger, plus « performance »

La GT Runner 2 conserve l’idée d’une montre « sportive premium » : boîtier léger, look agressif, et trois coloris très identitaires — Orange Aurore, Bleu Crépuscule et Noir Minuit. Huawei met aussi en avant un nouveau bracelet AirDry, pensé pour améliorer la respirabilité et limiter l’inconfort lié à la transpiration sur les sorties longues.

L’orientation « running » se joue surtout dans les modes : un Marathon Mode plus intelligent, conçu comme un assistant d’allure et de gestion d’effort. Pour développer la Watch GT Runner 2, Huawei s’est associé à Eliud Kipchoge.

Côté localisation, Huawei insiste sur une architecture d’antenne repensée (décrite comme 3D/floating antenna selon les sources), avec l’objectif d’améliorer la précision en environnements difficiles (ville dense, passages couverts, etc.).

C’est l’un des marqueurs forts du produit : Huawei annonce jusqu’à 32 heures en mode GPS et 14 jours en usage « normal », un positionnement qui vise clairement les coureurs longue distance et les utilisateurs qui ne veulent pas recharger tous les soirs.

Prix et disponibilité : déjà listée en Europe

La Watch GT Runner 2 est annoncée à 399,99 euros en France au lancement, avec une disponibilité qui s’étend progressivement selon les marchés. Elle sera disponible dans les points de vente partenaires et e-commerce dès le mois d’avril. En outre, du 16 mars au 19 avril 2026, une remise de 30 € sur la boutique en ligne Huawei est offerte.

Le retour de la gamme Runner n’est pas anodin. Le marché des montres running est devenu plus rude : Garmin est installé, Apple progresse en sport, et les marques « smartwatch » tentent toutes de gagner en crédibilité sur la précision capteurs.

Huawei choisit une approche pragmatique : confort et légèreté pour faire oublier la montre pendant l’effort, GPS renforcé et modes d’entraînement pour parler aux coureurs sérieux, et enfin, une autonomie XXL pour se différencier immédiatement.

Reste la question classique Huawei côté « sport pro » : ce genre de montre se gagne sur le terrain, à l’usage, et pas sur une fiche technique. Si la précision GPS et cardio tient vraiment sur des sorties variées, la GT Runner 2 pourrait redevenir une alternative crédible aux références… sans vous coller à une prise tous les deux jours.