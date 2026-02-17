fermer
Fuite du Huawei Band 11 Pro : Titane, GPS et écran 2 000 nits pour moins de 70 €

par Yohann Poiron
En quelques jours, le Huawei Band 11 Pro est passé du simple aperçu à une fuite beaucoup plus parlante : images, matériaux, capteurs, autonomie, et même une fenêtre de lancement.

Le bracelet fitness de Huawei semble vouloir monter d’un cran — sans grimper en prix — avec une approche plus « montre fine » qu’un simple compteur de pas.

Une fuite (presque) exhaustive : trois couleurs et deux finitions

Selon WinFuture, le Huawei Band 11 Pro arriverait en trois coloris : vert, bleu… et désormais noir. Plus intéressant : Huawei proposerait aussi un choix de boîtier entre aluminium et alliage titane-aluminium, une différenciation rare sur ce segment tarifaire.

Côté robustesse, la fuite évoque une double promesse : étanchéité 5 ATM (50 m) et certification IP67 — de quoi viser la piscine et la pluie sans sueur froide.

Huawei Band 11 Pro Specs Price Leak

Sur la face avant, Huawei miserait sur un écran vertical AMOLED de 1,62 pouce (482 × 286 pixels) capable d’atteindre jusqu’à 2 000 nits. En clair : un bracelet pensé pour rester lisible dehors, même quand le soleil tape.

Le Huawei Band 11 Pro resterait très léger : 14 g sans bracelet, malgré une batterie annoncée à 300 mAh. Huawei viserait jusqu’à 14 jours en mode économie d’énergie, et environ 10 jours en usage « typique ». À côté, un Huawei Band 11 « standard » serait aussi dans les tuyaux, avec une batterie plus petite (180 mAh) — probablement pour tirer le prix vers le bas.

GPS intégré et capteurs complets : la vraie montée en gamme

Le « Pro » se justifie surtout ici : la fuite mentionne GPS intégré et une batterie de capteurs plus ambitieuse (accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, capteur de lumière ambiante, cardio optique). De quoi activer l’arsenal classique : pas, fréquence cardiaque, SpO₂, stress, exercices de respiration guidée — avec synchronisation via Huawei Health, toujours au centre de l’écosystème.

Et, Huawei irait un cran plus loin sur l’usage quotidien : notifications, SMS, et même la possibilité de répondre aux appels directement depuis le bracelet, selon la fuite.

Huawei Band 11 Pro design and colors

Prix et lancement : l’Allemagne comme point de départ

WinFuture et les reprises autour de Roland Quandt évoquent un lancement en Allemagne début mars, avec un prix de départ autour de 49–50 €, pouvant monter jusqu’à 69–70 € selon la version — les variantes titane-aluminium étant évoquées comme plus chères (environ +20 €).

Le Huawei Band 11 Pro semble chercher un équilibre très précis : l’attrait premium (matériaux, écran lumineux, GPS) sans franchir la barrière psychologique des 100 €. Face à Xiaomi (Smart Band), Amazfit ou même les montées en gamme de Fitbit, Huawei joue une carte simple : un bracelet qui ressemble à une montre fine, et qui coche les fonctionnalités clés sans exiger un budget smartwatch.

Si le prix se confirme, le Huawei Band 11 Pro pourrait devenir l’un de ces produits « raisonnables » que l’on recommande sans hésiter — pas parce qu’il promet la révolution, mais parce qu’il transforme la routine en expérience plus confortable. Et dans le wearable, c’est souvent ça qui gagne.

