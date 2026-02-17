Accueil » Fuite du Huawei Band 11 Pro : Titane, GPS et écran 2 000 nits pour moins de 70 €

En quelques jours, le Huawei Band 11 Pro est passé du simple aperçu à une fuite beaucoup plus parlante : images, matériaux, capteurs, autonomie, et même une fenêtre de lancement.

Le bracelet fitness de Huawei semble vouloir monter d’un cran — sans grimper en prix — avec une approche plus « montre fine » qu’un simple compteur de pas.

Une fuite (presque) exhaustive : trois couleurs et deux finitions

Selon WinFuture, le Huawei Band 11 Pro arriverait en trois coloris : vert, bleu… et désormais noir. Plus intéressant : Huawei proposerait aussi un choix de boîtier entre aluminium et alliage titane-aluminium, une différenciation rare sur ce segment tarifaire.

Côté robustesse, la fuite évoque une double promesse : étanchéité 5 ATM (50 m) et certification IP67 — de quoi viser la piscine et la pluie sans sueur froide.

Sur la face avant, Huawei miserait sur un écran vertical AMOLED de 1,62 pouce (482 × 286 pixels) capable d’atteindre jusqu’à 2 000 nits. En clair : un bracelet pensé pour rester lisible dehors, même quand le soleil tape.

Le Huawei Band 11 Pro resterait très léger : 14 g sans bracelet, malgré une batterie annoncée à 300 mAh. Huawei viserait jusqu’à 14 jours en mode économie d’énergie, et environ 10 jours en usage « typique ». À côté, un Huawei Band 11 « standard » serait aussi dans les tuyaux, avec une batterie plus petite (180 mAh) — probablement pour tirer le prix vers le bas.

GPS intégré et capteurs complets : la vraie montée en gamme

Le « Pro » se justifie surtout ici : la fuite mentionne GPS intégré et une batterie de capteurs plus ambitieuse (accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, capteur de lumière ambiante, cardio optique). De quoi activer l’arsenal classique : pas, fréquence cardiaque, SpO₂, stress, exercices de respiration guidée — avec synchronisation via Huawei Health, toujours au centre de l’écosystème.

Et, Huawei irait un cran plus loin sur l’usage quotidien : notifications, SMS, et même la possibilité de répondre aux appels directement depuis le bracelet, selon la fuite.

Prix et lancement : l’Allemagne comme point de départ

WinFuture et les reprises autour de Roland Quandt évoquent un lancement en Allemagne début mars, avec un prix de départ autour de 49–50 €, pouvant monter jusqu’à 69–70 € selon la version — les variantes titane-aluminium étant évoquées comme plus chères (environ +20 €).

Le Huawei Band 11 Pro semble chercher un équilibre très précis : l’attrait premium (matériaux, écran lumineux, GPS) sans franchir la barrière psychologique des 100 €. Face à Xiaomi (Smart Band), Amazfit ou même les montées en gamme de Fitbit, Huawei joue une carte simple : un bracelet qui ressemble à une montre fine, et qui coche les fonctionnalités clés sans exiger un budget smartwatch.

Si le prix se confirme, le Huawei Band 11 Pro pourrait devenir l’un de ces produits « raisonnables » que l’on recommande sans hésiter — pas parce qu’il promet la révolution, mais parce qu’il transforme la routine en expérience plus confortable. Et dans le wearable, c’est souvent ça qui gagne.