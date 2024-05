Microsoft a stratégiquement investi 1 milliard de dollars dans OpenAI pour contrer Google

En 2019, Microsoft a pris une décision stratégique majeure en investissant 1 milliard de dollars dans OpenAI, une démarche motivée par les préoccupations concernant la position avancée de Google dans l’industrie de l’IA, comme le révèlent des échanges d’e-mails internes entre les principaux dirigeants de Microsoft, dont le CTO Kevin Scott, le PDG Satya Nadella, et le co-fondateur Bill Gates.

L’échange de mails, intitulé « Réflexions sur OpenAI », a révélé une prise de conscience initiale sceptique, suivie d’une reconnaissance des capacités de l’IA, notamment celles développées par OpenAI et DeepMind de Google. Kevin Scott a exprimé des doutes sur les applications pratiques de l’IA, qu’il jugeait limitées à des « tours de passe-passe dans les jeux » comme ceux démontrés par AlphaGo Zero de Google DeepMind. Cependant, il a rapidement envisagé le potentiel immense des modèles de traitement du langage naturel.

Dans un e-mail daté du 12 juin 2019, Scott a admis que Microsoft était « plusieurs années en retard en termes d’échelle d’apprentissage machine » par rapport à la concurrence, ayant lutté pour rattraper le modèle linguistique BERT de Google, la construction d’une infrastructure adéquate ayant pris 6 mois.

Cette analyse comparative des capacités en IA de Google et de Microsoft a alarmé les dirigeants de Microsoft, Scott soulignant notamment les progrès de Google qui renforçaient ses produits comme la fonction d’autocomplétion de Gmail, devenue « effrayamment efficace ». Cette urgence a incité Nadella à discuter de l’investissement nécessaire dans OpenAI avec la directrice financière de Microsoft, Amy Hood, pour aligner les objectifs financiers de l’entreprise sur ses aspirations en IA.

Bien qu’ayant quitté le conseil d’administration de Microsoft en 2020, Bill Gates, a joué un rôle déterminant dans le partenariat continu de Microsoft avec OpenAI, ayant été impliqué avec OpenAI depuis 2016 et ayant été pivot dans l’orchestration de l’investissement initial.

Un investissement crucial pour Microsoft

Cet investissement crucial dans OpenAI a permis l’intégration de modèles d’IA avancés dans une large gamme de produits Microsoft, des applications Office au moteur de recherche Bing et même au système d’exploitation Windows, renforçant la position de Microsoft en tant que leader dans le domaine de l’IA, et non plus en tant que suiveur.

Nadella a depuis placé l’IA et la sécurité comme priorités absolues pour Microsoft pour 2024 et au-delà. L’investissement précoce dans OpenAI se reflète comme une manœuvre stratégique pour rattraper Google et potentiellement le surpasser dans des domaines clés de la technologie de l’IA, consolidant l’engagement de Microsoft à exploiter la recherche de pointe et les capacités d’IA d’OpenAI.

Cela pourrait grandement contribuer à réaliser son ambition de devenir un pionnier de l’IA dans les années à venir.